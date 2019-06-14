Центр лечения боли создали в Брестской областной больнице

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской областной больнице создали центр лечения боли, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделением ортопедии и травматологии учреждения здравоохранения Сергей Кисель.





В центре могут получить медицинскую помощь люди с хроническими болями суставов и позвоночника. Лечением пациентов совместно занимаются ортопеды и неврологи, используя передовой опыт израильских коллег. "Мы были на двухнедельной стажировке в одной из клиник Иерусалима. Посмотрели, на что делают упор израильтяне, какими способами лечат людей с болями в позвоночнике и суставах, - сказал Сергей Кисель. - Такие центры есть во многих странах. Для изучения опыта выбрали, на наш взгляд, наиболее прогрессивный".

Отбор больных ведется в Брестской консультативной поликлинике при областной больнице. Ежедневно за такой помощью обращаются до пяти человек. Это люди разного возраста, но большинство из них пожилые. Им предоставляется амбулаторное лечение, которое включает инъекции под контролем рентгена, УЗИ. Процедура не занимает много времени: в тот же день пациента отпускают домой.

"Дело в том, что не всех пациентов можно вылечить оперативными, консервативными методами. При этом человек длительное время испытывает боль. Блокада спинномозговых корешков, фасеточных суставов позвоночника, внутрисуставные, околосуставные блокады помогают купировать болевой синдром", - пояснил завотделением.

Ожидается, что израильские специалисты в ближайшее время приедут в Брест, чтобы посмотреть, как наладили работу центра их белорусские коллеги. Осенью брестчане намерены вновь поехать в Израиль, чтобы продолжить обучение.