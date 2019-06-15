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Почему никто не хочет быть предпринимателем?

16.06.2019 13:14 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Почему никто не хочет быть предпринимателем?
shutterstock.com

Директор и владелец нашей фирмы женился на иностранке, продает бизнес и уезжает к жене на ПМЖ. Коллектив у нас хороший, дружный, директор предложил сотрудникам сброситься и самим выкупить предприятие. Согласились только несколько человек! Я в недоумении - почему?!

И. М., Слуцк

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Для того чтобы быть предпринимателем, необходим целый ряд качеств, которыми обладают не все. Например, бизнесмен должен уметь предвидеть и просчитывать развитие рынка, рисковать, генерировать идеи и для их реализации общаться с большим количеством людей. Бизнесмену требуются рациональный тип мышления и высокая стрессоустойчивость - ведь бизнес не всегда идет в гору, возможны как взлеты, так и падения. Поэтому очень важны такие качества, как способность падать и снова подниматься, не терять надежды в случае неудачи, умение строить новые планы и перестраиваться по ходу работы.

Такая предпринимательская жилка есть не у всех, а кроме того, не все готовы нести ответственность и за себя, и за других людей. Ведь некоторых хлебом не корми - они с радостью будут ныть и обвинять в собственных неудачах и проблемах кого-то другого, поэтому брать свою жизнь в свои же руки им некомфортно.

 
 
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Для того чтобы быть предпринимателем, необходим целый ряд качеств, которыми обладают не все.
 
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