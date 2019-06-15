Почему никто не хочет быть предпринимателем?

Источник материала: Аргументы и факты

Директор и владелец нашей фирмы женился на иностранке, продает бизнес и уезжает к жене на ПМЖ. Коллектив у нас хороший, дружный, директор предложил сотрудникам сброситься и самим выкупить предприятие. Согласились только несколько человек! Я в недоумении - почему?!

И. М., Слуцк

Такая предпринимательская жилка есть не у всех, а кроме того, не все готовы нести ответственность и за себя, и за других людей. Ведь некоторых хлебом не корми - они с радостью будут ныть и обвинять в собственных неудачах и проблемах кого-то другого, поэтому брать свою жизнь в свои же руки им некомфортно.