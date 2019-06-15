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Ученые рассказали, когда лучше всего худеть

16.06.2019 20:17 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ученые рассказали, когда лучше всего худеть
pixabay.com

Ученые рассказали, когда лучше всего худеть В каком возрасте опасно худеть?
Существенное снижение веса в жаркое время объясняется терморегуляцией тела. Зимой организму необходимо больше энергии для согревания, а летом человек постоянно потеет и вместе с этим теряет аппетит. К тому же летом хочется как можно чаще включать в свой рацион разнообразные овощи и фрукты.

При этом врачи предупреждают, что ухудшение аппетита летом далеко не всегда идет на пользу, поскольку у людей с сезонным аффективным расстройством возникают бессонница и чувство тревоги.

 
 
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Британские ученые рекомендуют худеть летом, потому что именно в эту пору года наименее ощутимо чувство голода, сообщает The Sun.
 
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