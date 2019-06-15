При этом врачи предупреждают, что ухудшение аппетита летом далеко не всегда идет на пользу, поскольку у людей с сезонным аффективным расстройством возникают бессонница и чувство тревоги.
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Ученые рассказали, когда лучше всего худеть
16.06.2019 20:17 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
При этом врачи предупреждают, что ухудшение аппетита летом далеко не всегда идет на пользу, поскольку у людей с сезонным аффективным расстройством возникают бессонница и чувство тревоги.
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Британские ученые рекомендуют худеть летом, потому что именно в эту пору года наименее ощутимо чувство голода, сообщает The Sun.
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