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Ароматные и полезные. Рецепты заготовок, которые всегда получаются

17.06.2019 13:44 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ароматные и полезные. Рецепты заготовок, которые всегда получаются
shutterstock.com

Представляем вашему вниманию рецепты из книги Инны Метельской-Шереметьевой «Кулинарная КОНСЕРВАтория»

Удивительные яблоки

Ингредиенты: 5 средних яблок, сок 1 лимона, 4 киви, 1 ст. ложка воды, 600 г сахара.

Яблоки чистим, нарезаем кубиками и поливаем соком лимона, чтобы не потемнели.

У киви удаляем кожицу и нарезаем кубиками, добавляем к яблокам. Добавляем воду и сахар, даём настояться в течение 2 часов. Затем доводим до кипения и варим 40 минут. Готовый продукт пахнет волшебно, а на вкус – просто объедение!

Ароматные и полезные. Рецепты заготовок, которые всегда получаются
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«Неженка» с грушами

Ингредиенты: 1 кг яблок, 1 кг груш, 100 мл воды, 1 банка сгущённого молока.

Груши и яблоки помыть, обсушить салфетками, удалить сердцевину, нарезать небольшими кубиками и выложить в толстостенную ёмкость.

Тушить фрукты на слабом огне до мягкости, после чего пюрировать с помощью блендера. Добавить во вновь поставленное на огонь пюре сахар и сгущённое молоко. Перемешать.

Спустя 20 минут разлить варенье по порционным банкам и закатать.

Камышинские огурчики

Ингредиенты: чеснок, хрен, сладкий перец, горький перец, 2 лавровых листа, 2 смородиновых листа, огурцы, соль, вода.

На дно банки кладём чеснок, хрен, сладкий и горький перец, лавровый и смородиновый лист.

Сверху плотно укладываем огурцы и заливаем холодным рассолом из расчёта 1 ст. ложка соли на 1 л воды.

Огурцы солятся 4–5 суток, затем рассол выливаем из банки, огурцы промываем 2–3 раза водой из колодца (можно очень холодной водой из-под крана), но так, чтобы приправа не выпала. Промытые огурцы заливаем доверху холодным рассолом, закатываем. Стерилизовать не надо!

Хранить в любом месте.

Ароматные и полезные. Рецепты заготовок, которые всегда получаются
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Вишнёвая «ароматка»

Ингредиенты: 1 кг вишни, 1 кг сахара, 180 мл воды.

Переберите и вымойте вишню.

В кастрюлю налейте воды, всыпьте сахар, поставьте кастрюлю на средний огонь и, помешивая, дождитесь, когда сахар полностью растворится.

Ягоды вместе с косточками выложите в сироп, доведите его до кипения, после чего убавьте огонь и подержите на нём 5 минут. Уберите кастрюлю с огня, дождитесь, пока варенье полностью остынет.

Поставьте снова на огонь, доведите до кипения и снова варите в течение 5 минут, затем остудите.

Повторите варку в третий раз, после чего готовое варенье прямо горячим разлейте по стерильным банкам, закатайте крышками.

Когда варенье остынет, уберите его в место постоянного хранения.

Ароматные и полезные. Рецепты заготовок, которые всегда получаются
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Помидоры сладко-острые

Ингредиенты: душистый перец горошком, бутончики гвоздики, 2–3 зубчика чеснока, 1 сладкий перец, 1 красный острый перец, 2 кг свежих помидоров, спелых и упругих, сахар, соль, уксус 9%-ный.

Для маринада (на 1 л воды): 4 ст. л. сахара, 2 ст. ложка соли, 2 ст. ложки столового уксуса.

В чистые банки уложить по 3–5 горошин душистого перца, 3–5 гвоздичек, по 1 зубчику чеснока, нарезанного ломтиками, 1/4 сладкого перца, нарезанного кусочками, и по небольшому кусочку острого перца.

Помидоры вымыть и обсушить. Уложить в банки.

Залить кипятком и дать постоять 20–30 минут. Воду слить в кастрюлю. Добавить в воду соль и сахар. Довести до кипения и залить в банки. Влить в каждую литровую банку по 1 ст. ложке уксуса.

Закатать банки и перевернуть. Дать остыть укутанными.

Ароматные и полезные. Рецепты заготовок, которые всегда получаются
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Баклажаны по-аджарски

Ингредиенты (на 6 банок объёмом 1 л): 3 кг помидоров, 1 кг сладкого перца, 2 головки чеснока,2 острых перца, 100 мл 9%-ного уксуса, 100 г соли, 2 стакана сахара, 1 стакан подсолнечного масла, 3 кг баклажанов.

Все овощи, кроме баклажанов, прокрутить через мясорубку. Перелить в большую кастрюлю. Добавить уксус, соль, сахар, подсолнечное масло. Довести до кипения.

Баклажаны нарезать кружочками толщиной в палец и опустить в кипящую массу. Готовить 20 минут на умеренном огне.

Разложить большой ложкой в стерилизованные банки и закатать.

 
 
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