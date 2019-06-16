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Что и где свободно от курения

17.06.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В эти дни — с 31 мая по 21 июня — в нашем районе, как и по всей республике, проходит антитабачная информационно-образовательная акция «Беларусь против табака».

Как пояснила врач-гигиенист, заведующий отделом гигиены РЦГиЭ Жанна Чернова, в Несвиже официально установлены две зоны, свободные от курения. Это территория вокруг городского фонтана на углу улиц Ленинской и Советской и детская площадка возле кафе «Харчэўня на Замкавай», неподалек от Несвижского дворцово-паркового ансамбля. В этих местах установлены соответствующие таблички.

Что и где свободно от курения

Что и где свободно от курения

Кроме того, в этом году зонами, свободными от курения, объявили свои территории такие предприятия, как Несвижский район газоснабжения филиал Столбцовского производственного управления РУП «Минскоблгаз», ОАО «Городея», «Новая жизнь», «Грицкевичи», «Юшевичи», ЧТУП «Приятного аппетита», ОАО «Дабрабыт», филиал Несвижский хлебозавод ОАО «Борисовхлебром», филиал ДЭУ-65 РУП «Минскавтодор-Центр», ДУП ПМК-218 УП «Минскоблсельстрой».

Жанна Николаевна также напомнила, что 24 января Президент подписал Декрет №2, в котором установлено более жесткое регулирование импорта, производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, электронных систем курения. В главе 11 названного документа прописано, что курение полностью запрещено во вспомогательных помещениях жилых домов (подъездах, подвалах, лифтах и т.д.), в автомобилях, перевозящих детей до 14 лет, на детских площадках, рабочих местах в помещениях, территориях  и помещениях спортивно-оздоровительных лагерей учреждений образования, подземных переходах, станциях метрополитена, остановочных пунктах и посадочных площадках, а также в иных местах, определенных законодательством Республики Беларусь.

Что и где свободно от курения

Зонами, свободными от курения, также объявляются все места проведения мероприятий ІІ Европейских игр.

Сегодня, 19 июня, в центральной районной библиотеке проходит «круглый стол» на тему «Курение как один из факторов развития заболеваний органов дыхания. Межведомостное взаимодействие в повышении самосознания и грамотности населения по профилактике вредных привычек».

Софья ЛЮБАНЕЦ.

Фото Инны ВАСИЛЕВИЧ.  


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В эти дни — с 31 мая по 21 июня — в нашем районе, как и по всей республике, проходит
 
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