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В Беларуси будут приняты меры для устранения очередей в поликлиниках

17.06.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Министр здравоохранения Владимир Караник в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» рассказал, какие меры будут приняты для устранения очередей в поликлиниках и повышения доступности консультативной помощи.

В Беларуси будут приняты меры для устранения очередей в поликлиниках
Отвечая на вопрос о мерах по устранению очередей в первичном звене, он отметил, что сейчас обсуждается вопрос, каким образом выстроить логистику движения пациентов. «Например, тех, кто с хронической патологией постоянно ходит за рецептами, контрольными анализами, направлять к врачам общей практики, создать специальные структурные подразделения, где врачи будут максимально знать своих пациентов и их потребности, максимально освободить участковых врачей-терапевтов, чтобы они могли заниматься своими участками и наблюдением за пациентами», — сказал министр.

По словам Владимира Караника, обсуждается также и вопрос консультативной помощи, поскольку поступает много сообщений о том, что невозможно попасть на консультацию к отоларингологу, неврологу. «В Минске реконструируются приемные покои многопрофильных больниц, чтобы они оказывали консультативную помощь. Там есть грамотные специалисты, у них за спиной мощь многопрофильной клиники, и они могут оказать консультацию более высокого уровня и помочь первичному звену», — добавил глава ведомства.

«Практически 14 республиканских научно-практических центров получили лицензию на образовательную деятельность. Это те центры, которые работают с самыми современными технологиями и дают возможность людям приехать и пройти обучение на рабочем месте. Одна из инноваций, которая сейчас обсуждается для внесения изменений в Кодекс об образовании, — обучение на рабочем месте на базе РНПЦ будет покрываться за счет бюджета», — рассказал министр.

Затронута также и тема цен на лекарственные средства. Владимир Караник сообщил, что сейчас рассматривается возможность создать онлайн-сервис, куда люди смогут вносить данные о препаратах, которые они купили за рубежом значительно дешевле, чем в Беларуси. Информация будет проанализирована, соответственно, проведена работа с поставщиками для предоставления всех документов, обосновывающих цену. «Потому что нельзя на такие жизненно важные позиции, как лекарства, брать цену с потолка», — подчеркнул руководитель Минздрава.

В отрасли продолжится работа по импортозамещению. Будет проанализирован рынок: отмечены препараты, которые наиболее востребованы, и те, которые понадобятся в ближайшие годы, чтоб к этому времени успеть развернуть производство и насытить рынок необходимыми лекарствами. «Можно эту тему замалчивать, но есть определенный процент недоверия населения к некоторой продукции отечественной фармотрасли. Поэтому здесь, я думаю, мы более активно будем участвовать в пострегистрационном контроле качества, именно в оценке безопасности, и публиковать эти данные в открытом доступе», — резюмировал Владимир Караник.

По информации БелТА.

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