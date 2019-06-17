На Велнес-день снова пригласила «Ясельда»

Источник материала: Полесская правда



Уже четвертый раз санаторий «Ясельда» вместе с жителями города и района отметил Велнес-день.

Во вторую субботу июня здравница гостеприимно распахнула двери для представителей пяти организаций города и района. Встретились старые знакомые, появились и новые друзья – на празднике собрались те, кто ценит здоровье, красоту, гармонию и успех.

В этом году был изменен формат праздника. Начало переместилось на теннисный корт. Гостей встречала музыка, веселые клоунессы с шарами. В начале праздничной программы был разыгран подарочный сертификат на посещение финской сауны. Настоящий спортивный праздник объединил и спортсменов, и болельщиков: были эстафеты, прыжки, спортивные состязания на ловкость, меткость и смекалку. Командный дух показали все гости: пограничники, представители межрайбазы, МЧС, горгаза. Но подарочный сертификат достался группе креативных сотрудников мясокомбината.

Организаторы праздника познакомили гостей с новинками лечебно-оздоровительной базы санатория. Были презентованы карбокситерапия (подкожное введение медицинского углекислого газа с помощью аппарата), вакуумный массаж, стоун-терапия (массаж горячими камнями). Участники праздника были удивлены тем, что в санатории можно получить такой современный вид лечения болезней опорно-двигательного аппарата, как внутрисуставное введение синовиатов гиалуроновой кислоты под контролем ультразвукового аппарата.

В качестве ознакомления с новыми процедурами предлагалось пройти массаж на кушетке «Нуга Бест», магнитную стимуляцию на аппарате «Авантрон», вакуум-терапию на «Вакумеде» и многое другое. В актовом зале врач-психотерапевт представил презентацию «Гармония семейных отношений».

Гости покидали санаторий счастливые, веселые, с мыслями поскорее вернуться в здравницу за гармонией души и тела.

Подготовила Людмила РЕБКОВЕЦ.