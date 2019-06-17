Опасный бутерброд. Почему вредно популярное сочетание хлеба с сыром?

Источник материала: Аргументы и факты

Это доказали в эксперименте на животных и человеке ученые Высшей школы здравоохранения при Гарвардском университете. Это очень авторитетная организация, объединяющая ведущих ученых из многих стран мира, занимающихся самыми острыми проблемами медицины. Данное исследование возглавлял профессор Амир Тайрош из Тель-Авива. Ученые тщательно изучили механизм действия пропионата, и показали, как и почему он способствует накоплению жира в организме и развитию диабета.

Разрушитель гормонов

Добавка действует как эндокринный дизраптор (разрушитель). Так называют вещества, которые вмешиваются в работу эндокринной системы, и способствует возникновению гормонально зависимых заболеваний у человека и животных.

В исследовании пропионат вызывал цепочку сложных реакций в обмене веществ, в результате которых развивалась устойчивость к инсулину и повышался уровень этого гормона в крови. Когда пропионат действовал хронически, так было в эксперименте на мышах, они получали его в течение ста дней, и это приводило к увеличению веса грызунов и развитию у них сахарного диабета 2-го типа.

Люди и звери

Людей не стали подвергать столь длительному и жесткому эксперименту, но потребление ими пропионата приводило к точно таким же изменениям гормонального профиля, как и у мышей. Ученые уверены, что добавка одинаково влияет на мышей и гомо сапиенсов. Причем, последние сами подвергают себя хроническому действию пропионата, ежедневно потребляя продукты, содержащие эту добавку. А многие ещё заставляют её есть и своих домашних животных, покупая им готовые корма, в которых тоже бывает пропионат.

Крайне важно, что в эксперименте ученые использовали не лошадиные дозы пропионата, а именно те, которые мы получаем обычно с питанием. У мышек дозы были ещё меньше, учитывая их вес, но они были эквивалентны человеческим.

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Где и как искать страшную добавку

Пропионат применяется в пищевой промышленности как консервант, угнетающий развитие многих видов бактерий, дрожжей и плесени. Поэтому, он весьма эффективен против плесневых грибков, встречающихся в виде плесени на хлебе, сдобных изделиях и прочих мучных продуктах. Традиционно эта добавка считалась безопасной, в руководствах в разделе про токсичность, так и писали: «Пропионовая кислота полностью усваивается организмом». Но благодаря новым подходам в науке, все оказалось иначе.

Появившийся в последние годы хлеб, который не плесневеет, почти наверняка содержит пропионат. Вообще, добросовестные производители обязательно указывают это вещество в составе продукта, и на многих видах хлеба мы его нашли.

Попробуйте сами его поискать. Пропионат используют в виде следующих четырех пищевых добавок:

— Е280 — пропионовая кислота;

— Е281 — пропионат натрия;

— Е282 — пропионат кальция;

— Е283 — пропионат калия.

Последние три добавки являются солями пропионовой кислоты, и используются в пищепроме даже чаще её.

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Гурманы, берегитесь!

Кроме хлеба пропионат может быть в некоторых плавленых и твердых сырах. В первые, его добавляют, как и в хлеб, во вторых — он образовывается сам, в результате так называемого пропионово-кислого брожения при созревании сыров.

Спешу огорчить гурманов, в первую очередь такие естественные пропионаты есть в хороших выдержанных сырах. Как правило, они имеют выраженные «глазки» или большие дырочки — эти полости образуются благодаря активности пропионовокислых бактерий. Например, специфические вкус, запах и характерный рисунок «Швейцарского» сыра с большими «глазками» на разрезе, непосредственно связаны с этими бактериями — они вызывают брожение с выделением большого количества газа, и он раздувает такие полости в теле сыра. Естественно, влияние сыров на развитие ожирения и диабета меньше, чем хлеба, ведь мы едим их в меньшем количестве и не так часто — не каждый день.