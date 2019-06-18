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II Европейские игры станут мероприятием, свободным от табака
19.06.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Во время Игр спортивные объекты станут зонами, свободными от курения. На фан-зонах для курения определят специальные места. Также ограничения курения будут введены в кафе и ресторанах на территории спортивных сооружений, в такси, в гостиницах, где будут проживать участники и гости, в Деревне спортсменов.
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