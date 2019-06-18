II Европейские игры станут мероприятием, свободным от табака

Источник материала: Полесская правда



II Европейские игры пройдут как мероприятие, свободное от табака. При этом основная цель — обеспечение права всех некурящих (спортсменов, волонтеров, гостей, детей) дышать чистым воздухом, популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни среди населения, освещение проблемы никотиновой зависимости и борьбы с ней.

Во время Игр спортивные объекты станут зонами, свободными от курения. На фан-зонах для курения определят специальные места. Также ограничения курения будут введены в кафе и ресторанах на территории спортивных сооружений, в такси, в гостиницах, где будут проживать участники и гости, в Деревне спортсменов.