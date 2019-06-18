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II Европейские игры станут мероприятием, свободным от табака

19.06.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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II Европейские игры станут мероприятием, свободным от табака
II Европейские игры пройдут как мероприятие, свободное от табака. При этом основная цель — обеспечение права всех некурящих (спортсменов, волонтеров, гостей, детей) дышать чистым воздухом, популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни среди населения, освещение проблемы никотиновой зависимости и борьбы с ней.

Во время Игр спортивные объекты станут зонами, свободными от курения. На фан-зонах для курения определят специальные места. Также ограничения курения будут введены в кафе и ресторанах на территории спортивных сооружений, в такси, в гостиницах, где будут проживать участники и гости, в Деревне спортсменов.

По информации БелТА.

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