ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кардиологи выявили новый опасный для жизни ранний признак

19.06.2019 10:38 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Кардиологи выявили новый опасный для жизни ранний признак
shutterstock.com

Американские ученые установили, что повышенный уровень кальция в коронарных артериях говорит о высоком риске развития сердечной недостаточности, пишет «Российская газета».

Специалисты Американской кардиологической ассоциации 25 лет наблюдали за состоянием здоровья 2449 человек, среди которых были как молодые люди, так и люди среднего возраста. В исследовании использовалась неинвазивная компьютерная томография и проводились тесты на определение индекса коронарного кальция (CAC).

По словам доктора Энрике Турин Морейры, ученые работали с молодыми людьми, так как у них часто фиксируются аномалии, протекающие бессимптомно, однако они увеличивают риск появления проблем с сердцем. Предотвращение нарушений и контроль за ними входят в список ключевых направлений работы, поскольку раннее выявление рисков может иметь решающее значение для здоровья.

На финальном этапе исследования средний возраст этих людей составил примерно 50 лет. Кардиологи выяснили, что у добровольцев с высоким CAC в среднем возрасте в дальнейшем на 12% увеличивалась масса левого желудочка и на 9% рос объем левого желудочка. Как пояснили ученые, это говорит о том, что сердцу нужно приходилось более интенсивно работать, чтобы перекачивать кровь, а это повышало риск сердечной недостаточности.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь идет о повышенном уровне кальция в коронарных артериях
 
Новости дня
Новости здоровья
 
II Европейские игры станут мероприятием, свободным от табака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика