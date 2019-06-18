Кардиологи выявили новый опасный для жизни ранний признак

Американские ученые установили, что повышенный уровень кальция в коронарных артериях говорит о высоком риске развития сердечной недостаточности, пишет «Российская газета».

Специалисты Американской кардиологической ассоциации 25 лет наблюдали за состоянием здоровья 2449 человек, среди которых были как молодые люди, так и люди среднего возраста. В исследовании использовалась неинвазивная компьютерная томография и проводились тесты на определение индекса коронарного кальция (CAC).

По словам доктора Энрике Турин Морейры, ученые работали с молодыми людьми, так как у них часто фиксируются аномалии, протекающие бессимптомно, однако они увеличивают риск появления проблем с сердцем. Предотвращение нарушений и контроль за ними входят в список ключевых направлений работы, поскольку раннее выявление рисков может иметь решающее значение для здоровья.

На финальном этапе исследования средний возраст этих людей составил примерно 50 лет. Кардиологи выяснили, что у добровольцев с высоким CAC в среднем возрасте в дальнейшем на 12% увеличивалась масса левого желудочка и на 9% рос объем левого желудочка. Как пояснили ученые, это говорит о том, что сердцу нужно приходилось более интенсивно работать, чтобы перекачивать кровь, а это повышало риск сердечной недостаточности.