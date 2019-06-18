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«Диагностирую взглядом». Чем опасно лечение через Интернет

19.06.2019 10:46 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Диагностирую взглядом». Чем опасно лечение через Интернет
shutterstock.com

Различных лекарей в интернете сегодня огромное количество. И одной из площадок, где они проявляют свою максимальную активность, является Instagram. Это раньше сервис использовался для размещения фотографий и переписки. Сегодня это целая фабрика по созданию аккаунтов для авторов, которые ратуют за здоровый образ жизни и учат других, как надо лечиться и питаться. «Инстамедицина» нашла столь горячий отклик у людей, что подписчиков у таких блогеров миллионы. У обычных врачей популярность такого «лечения для всех» вызывает сильную тревогу. Ведь советы блогеров нередко бывают просто опасными.

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Стандартные рекомендации

Современные инстаблогеры дают рекомендации буквально по любому поводу: от того, что делать при насморке, до лечения онкологии, сахарного диабета, проблем со щитовидкой и т. д. При этом, если изучить аккаунты «докторов», можно узнать, что у них огромное количество регалий, длинный путь в медицине, 20-30 лет опыта и т. д. И мало кто соотносит молодого персонажа, скрывающегося за аккаунтом, и все эти цифры. В официальной медицине такие звания зачастую нарабатываются годами. Однако люди слепо следуют за такими «именитыми» виртуальными специалистами, не пытаясь точно установить степень их квалификации.

«Диагностирую взглядом». Чем опасно лечение через ИнтернетКроме того, в Сети есть и каста тех, кто решил нести свет здоровья и счастливой жизни просто на волне своего опыта. У психологов есть объяснение тому, почему люди идут за такими гуру. «Причин, по которым люди доверяют блогерам, много. Одна из них, к сожалению, кроется в том, что квалификация современных врачей нередко крайне низка. Например, в сфере онкологии медики нередко превращаются в предсказателей, пытаясь спрогнозировать, сколько человеку осталось жить, насколько плохо ему станет и т. д. Это у людей вызывает сомнения в компетентности врачей. Одновременно с этим появляются какие-то блогеры, которые, пройдя некий свой путь, вылечившись от той или иной болезни, используя в том числе медитации и какие-то фитопрепараты, начинают предлагать всем следовать за собой. Такие обычно кричат: „Мне врачи напророчили три дня жизни, а я попил травки, помедитировал в Тибете, и вот я жив, давайте все срочно за мной. Что вообще эти врачи могут знать? Они же сами не болели“. Основной аргумент, к которому апеллируют блогеры, именно таков: плевать на звания и регалии, опыт врачей, ведь они же не болели и не могут знать, как это. А я переболел и вылечился, поэтому расскажу, как это. Тут важно понимать, что большинство людей не мыслят критически, а больше используют стереотипы. Поэтому, если им предлагают готовое решение, они идут за ним», — говорит клинический психолог Иван Самуэлян.

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В отношении инстамедиков надо всегда включать критическое мышление, уверены специалисты. Ведь проверить звания, регалии и даже образование врача из социальной сети практически невозможно. Известны случаи, когда гуру из Instagram вещали с позиции истины в последней инстанции, говорили, что они врачи, прошедшие образование в крупнейших зарубежных клиниках, и институтах, и даже показывали документы, а на деле оказывались обычными мошенниками. Люди же на все эти бумажки и «подтверждения квалификации» реагируют обычно с доверием. И нередко теряют здоровье.

«Диагностирую взглядом». Чем опасно лечение через ИнтернетНо, даже если врач действительно квалифицированный, имеет определенный опыт, в рамках социальной сети он может давать только стандартные рекомендации, которые в каких-то индивидуальных случаях могут не подходить. «Все вопросы, которые задают в интернете, — это вопросы в никуда. Ведь врач не видит пациента. То есть это лечение вслепую: без анализов, без обследований инструментальных. Соответственно, мы ничего не знаем про пациента, не считая того, что он сам наговорил о себе. Как тут можно качественно лечить?» — говорит врач-иммунолог Анна Шуляева.

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Опасные советы

Некоторые эксперты и вовсе категоричны: они уверены, что инставрачи дают опасные для жизни советы. Так, например, если человек, который уже заслужил авторитет у своей аудитории рассказами о себе, своей учебе и практике, начинает утверждать, что гормональные препараты — это зло, или что сахарный диабет надо лечить альтернативными методами, это может стать смертельным для некоторых его последователей. Да, гормональные препараты — это не самые безобидные лекарства, но в некоторых ситуациях они человеку жизненно необходимы. А совет о том, как вытягивать позвоночник при помощи обычного полотенца, может стать крайне опасным для людей с грыжей.

Также нередко инстаблогеры рекомендуют использовать БАДы для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. Многие даже услужливо в своем же блоге предлагают скидку на те или иные препараты на определенном сайте, например, по промокоду #имяблогера. При этом вопросы индивидуальной непереносимости тут даже не рассматриваются.

Обязательно надо все анализировать перед тем, как использовать советы врачей из социальной сети, говорит иммунолог Шуляева. Пользу от некоторых их советов она не отрицает, но вот только все надо делать разумно. «Самолечение в Instagram можно попробовать, как и любые народные методы, но на первых этапах заболевания и только в течение короткого промежутка времени. Например, если у ребенка ОРВИ, мама читает советы инстаблогеров из серии „попоите компотами, проветривайте помещение, гуляйте на улице, даже несмотря на температуру, используйте физические методы охлаждения“. Все это классно, если температура держится не более 3 дней. Если же она задерживается дольше, могут появиться осложнения: повторные повышения с судорогами, — до 40 градусов — с присоединением вторичной инфекции. В такой ситуации практиковать народные методы ни в коем случае нельзя. Надо понимать, что все эти советы и комментарии кратковременны и нередко их дают вовсе не врачи», — напоминает Шуляева.

 
 
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