Пересадку сердца 10-летней девочке из Пинска успешно провели в РНПЦ «Кардиология»

Источник материала: Полесская правда

Пересадку сердца 10-летней Дарье Кирикович из Пинска успешно провели в РНПЦ «Кардиология», сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе Министерства здравоохранения.



В практике медиков РНПЦ «Кардиология» это третий случай, когда сердце пересаживается ребенку, причем Даша стала самым юным таким пациентом Центра. Вчера пинчанка отпраздновала свой 11-й день рождения. Теперь у нее два дня рождения: один, по паспорту, а второй – 7 июня, когда была проведена операция.

Заместитель директора РНПЦ «Кардиология» по хирургической помощи Сергей Спиридонов, который оперировал Дашу, вместе с коллегами пришел сегодня к девочке в палату с букетом цветов, подарками и пожеланиями крепкого здоровья. Дарья уже загадывает желания и строит планы на будущее: на свое 12-летие она мечтает о новом велосипеде.

Проблемы с сердцем у Даши начались в 6-летнем возрасте. Она ходила в школу, вела обычную жизнь, хоть и жила на таблетках. Однако сердечная недостаточность развивалась и вопрос с лечением надо было решать кардинально. В апреле нынешнего года было решено поставить пациентку в лист ожидания. Несколько месяцев прошли как один день. И вот 7 июня девочку перевели в РНПЦ, где бригада кардиохирургов провела операцию. На четвертые сутки девочку перевели в отделение. Как отмечают специалисты — вмешательство прошло стандартно, клиника была к этому готова.

Сейчас у Даши послеоперационный период, состояние девочки хорошее, донорский орган приживается нормально. Дарья готовится к выписке.

— У белорусских кардиохирургов накоплен большой опыт, – отметили в пресс-службе Министерства. – Всего с начала года в центре проведено уже 28 операций по трансплантации сердца.