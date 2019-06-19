Внук на лето. Как сблизиться с детьми, которых мы видим редко

Источник материала: Аргументы и факты

Ни вы, ни ваше прошлое, как вам кажется, ему вообще не интересны. Потому что живете вы далеко, видитесь с ним в лучшем случае по праздникам или во время летних каникул.

Хорошо, если есть дача или домик в деревне. Походы в лес за грибами и ягодами, рыбалка или просто купание на речке очень быстро решат проблемы сближения. А что делать, если вы живете в городской квартире и общих интересов с малышней у вас пока нет?

Семейная история

Предложите детям оформить семейную историю в виде газеты. Так они больше узнают о собственной семье, а вас научат пользоваться современными технологиями (если умеете, можете сделать вид, что планшеты и сканеры для вас внове).

Вам понадобятся карандаши и бумага, скотч или клей, ножницы, компьютер (если он у вас есть), телефон, сканер (по желанию).

Пусть ваши внуки составят список родственников, у которых они хотят взять интервью (это могут быть двоюродные братья, тети, вторые бабушка и дедушка), с указанием номеров телефонов, адресов обычной и электронной почты.

Вместе с внуками составьте список вопросов для интервью, например:

Ожидает ли кто-нибудь ребенка?

Не готовится ли кто-либо к свадьбе?

Есть ли в семье кто-нибудь, кто переехал в вашу страну из другой? Если да, то откуда именно?

Есть ли среди родственников тот, у кого имеется свое дело?

Какие домашние животные есть (и были) в доме?

Каким был лучший семейный отдых? Лучшая встреча родственников? Какого семейного праздника ждут больше всего?

Техпомощь

Помогите внукам связаться с каждым героем интервью по телефону, электронной почте или лично. Пусть они зададут интересующие вопросы и запишут или распечатают ответы, если те были получены по электронной почте.

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Помогите сочинить статьи на основании этих интервью. Если ваши внуки еще не умеют писать, пусть продиктуют вам то, что запомнили из беседы, а потом нарисуют иллюстрации к её главным моментам. А если дети умеют самостоятельно пользоваться компьютером, пусть напечатают все истории. Если компьютера нет, можно использовать печатную машинку.

Затем достаньте ваши фотоальбомы и помогите внукам выбрать снимки, которые проиллюстрируют статьи. Фотографии можно отсканировать либо приклеить на страницы газеты оригиналы.

Когда газета будет готова, растиражируйте ее: напечатайте несколько экземпляров дома на принтере либо сходите в копировальный центр или библиотеку, чтобы сделать ксерокопии.

Составьте список подписчиков. Это замечательная возможность рассказать внукам, кто кому кем приходится в семье и где живут остальные родственники. Пусть дети напишут на конвертах адреса, а после вы вместе разошлете экземпляры газеты.

Машина времени

Телевидение, компьютеры, видеоигры, которые ваши внуки воспринимают как должное, - это совсем не то, что было привычным в вашем детстве, поэтому, рассказывая молодому поколению о своем прошлом, вы вместе переживете много чудесных моментов. «Машина времени» - игра, придуманная психологом Элизабет Ла Бэн, откроет вашим внукам дверь в прошлое, а вам кое-что объяснит о мире современных детей. Вашей «машиной времени» станет простое крутящееся колесо, которое вы можете сконструировать сами.

Вам понадобятся лист мягкого картона и лист белой бумаги формата А4, клей, скрепка для бумаг.

Вырежьте из белой бумаги круг диаметром 15-17 см и приклейте его к центру листа картона.

Фломастерами нарисуйте на круге три равных сектора и подпишите их: «Прошлое», «Настоящее», «Будущее». Дети могут раскрасить круг и основу как захочется.

Из обрезка белой бумаги сделайте стрелку. Её конец должен быть достаточно большим, чтобы закрепить на нем скрепку. Пусть дети раскрасят стрелку: она должна выделяться на общем фоне.

Проткните концами скрепки стрелу, круг и картон и закрепите их с нижней стороны. Крепление должно быть достаточно свободным, чтобы вы могли легко перевести стрелку на любой из секторов.

В прошлое

Усадите всех в круг на полу и начните игру, повернув стрелку в положение «Прошлое». Сделайте свет приглушенным и попросите всех участников закрыть глаза, пока вы будете рассказывать о том, какой была жизнь, когда вы были в их возрасте. Опишите блюда, которые вы ели, школу, в которой учились, ваши развлечения, места, в которых вы бывали, машины, на которых ездили ваши родители. Был ли у вас цветной телевизор? И был ли телевизор вообще? Был ли у вас телефон? Что в то время происходило в стране и в мире? Каково ваше первое воспоминание о каком-либо историческом событии и как вы узнали о нем? Пусть дети сами задают вам вопросы, так как все эти темы наверняка вызовут у них любопытство.

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Настоящее и будущее

После этого очередь переходит к тому, кто сидит справа от вас. Ребенок может либо раскрутить стрелку, либо поставить ее на любой сектор по своему усмотрению. Например, он может выбрать «Настоящее», чтобы рассказать о том, как проводит свое время. Пусть все дети играют по очереди, подробно описывая выбранный период. Сектор «Будущее» дает ребенку возможность пофантазировать о том, какой станет жизнь лет через пятьдесят, когда он сам будет бабушкой или дедушкой!