Внук на лето. Как сблизиться с детьми, которых мы видим редко

Ни вы, ни ваше прошлое, как вам кажется, ему вообще не интересны. Потому что живете вы далеко, видитесь с ним в лучшем случае по праздникам или во время летних каникул.
Хорошо, если есть дача или домик в деревне. Походы в лес за грибами и ягодами, рыбалка или просто купание на речке очень быстро решат проблемы сближения. А что делать, если вы живете в городской квартире и общих интересов с малышней у вас пока нет?
Семейная история
Предложите детям оформить семейную историю в виде газеты. Так они больше узнают о собственной семье, а вас научат пользоваться современными технологиями (если умеете, можете сделать вид, что планшеты и сканеры для вас внове).
Вам понадобятся карандаши и бумага, скотч или клей, ножницы, компьютер (если он у вас есть), телефон, сканер (по желанию).
Пусть ваши внуки составят список родственников, у которых они хотят взять интервью (это могут быть двоюродные братья, тети, вторые бабушка и дедушка), с указанием номеров телефонов, адресов обычной и электронной почты.
Вместе с внуками составьте список вопросов для интервью, например:
- Ожидает ли кто-нибудь ребенка?
- Не готовится ли кто-либо к свадьбе?
- Есть ли в семье кто-нибудь, кто переехал в вашу страну из другой? Если да, то откуда именно?
- Есть ли среди родственников тот, у кого имеется свое дело?
- Какие домашние животные есть (и были) в доме?
- Каким был лучший семейный отдых? Лучшая встреча родственников? Какого семейного праздника ждут больше всего?
Техпомощь
Помогите внукам связаться с каждым героем интервью по телефону, электронной почте или лично. Пусть они зададут интересующие вопросы и запишут или распечатают ответы, если те были получены по электронной почте.
Помогите сочинить статьи на основании этих интервью. Если ваши внуки еще не умеют писать, пусть продиктуют вам то, что запомнили из беседы, а потом нарисуют иллюстрации к её главным моментам. А если дети умеют самостоятельно пользоваться компьютером, пусть напечатают все истории. Если компьютера нет, можно использовать печатную машинку.
Затем достаньте ваши фотоальбомы и помогите внукам выбрать снимки, которые проиллюстрируют статьи. Фотографии можно отсканировать либо приклеить на страницы газеты оригиналы.
Когда газета будет готова, растиражируйте ее: напечатайте несколько экземпляров дома на принтере либо сходите в копировальный центр или библиотеку, чтобы сделать ксерокопии.
Составьте список подписчиков. Это замечательная возможность рассказать внукам, кто кому кем приходится в семье и где живут остальные родственники. Пусть дети напишут на конвертах адреса, а после вы вместе разошлете экземпляры газеты.
Машина времени
Телевидение, компьютеры, видеоигры, которые ваши внуки воспринимают как должное, - это совсем не то, что было привычным в вашем детстве, поэтому, рассказывая молодому поколению о своем прошлом, вы вместе переживете много чудесных моментов. «Машина времени» - игра, придуманная психологом Элизабет Ла Бэн, откроет вашим внукам дверь в прошлое, а вам кое-что объяснит о мире современных детей. Вашей «машиной времени» станет простое крутящееся колесо, которое вы можете сконструировать сами.
Вам понадобятся лист мягкого картона и лист белой бумаги формата А4, клей, скрепка для бумаг.
Вырежьте из белой бумаги круг диаметром 15-17 см и приклейте его к центру листа картона.
Фломастерами нарисуйте на круге три равных сектора и подпишите их: «Прошлое», «Настоящее», «Будущее». Дети могут раскрасить круг и основу как захочется.
Из обрезка белой бумаги сделайте стрелку. Её конец должен быть достаточно большим, чтобы закрепить на нем скрепку. Пусть дети раскрасят стрелку: она должна выделяться на общем фоне.
Проткните концами скрепки стрелу, круг и картон и закрепите их с нижней стороны. Крепление должно быть достаточно свободным, чтобы вы могли легко перевести стрелку на любой из секторов.
В прошлое
Усадите всех в круг на полу и начните игру, повернув стрелку в положение «Прошлое». Сделайте свет приглушенным и попросите всех участников закрыть глаза, пока вы будете рассказывать о том, какой была жизнь, когда вы были в их возрасте. Опишите блюда, которые вы ели, школу, в которой учились, ваши развлечения, места, в которых вы бывали, машины, на которых ездили ваши родители. Был ли у вас цветной телевизор? И был ли телевизор вообще? Был ли у вас телефон? Что в то время происходило в стране и в мире? Каково ваше первое воспоминание о каком-либо историческом событии и как вы узнали о нем? Пусть дети сами задают вам вопросы, так как все эти темы наверняка вызовут у них любопытство.
Настоящее и будущее
После этого очередь переходит к тому, кто сидит справа от вас. Ребенок может либо раскрутить стрелку, либо поставить ее на любой сектор по своему усмотрению. Например, он может выбрать «Настоящее», чтобы рассказать о том, как проводит свое время. Пусть все дети играют по очереди, подробно описывая выбранный период. Сектор «Будущее» дает ребенку возможность пофантазировать о том, какой станет жизнь лет через пятьдесят, когда он сам будет бабушкой или дедушкой!