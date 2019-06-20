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Клещи: зона риска. С 14 по 20 июня в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 513 человек

21.06.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Клещи: зона риска. С 14 по 20 июня в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 513 человек

Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща
г.Гродно и Гродненский район

354

89

 На территории г.Гродно (ул.Мостовая, ул.Рогачевского), г.Скидель – 3 случая

Частные домовладения и дачи в черте города г.Гродно (3), г.Скидель (2), д.Коробчицы, м-н Понемунь (2), м-н Зарица, Аульс — 10 случаев

Загородные дачные участки Коптевский (35) с/с, Подлабенский (30) с/с, Квасовский (7) с/с, Гожский (14) с/с, Путришковский (15) с/с, Одельский (5) с/с, Обуховский (5) с/с, Сопоцкинский (6) с/с, Скидельский (3) с/с, Поречский (3) с/с, Вертилишковский с/с, ур.Грандичи — 125

Лесные массивы Квасовский с/с, Гожский (2) с/с, Скидельский (4) с/с, Сопоцкинский (2) с/с, Озерский (10) с/с, Одельский (6) с/с, Коптевский (4) с/с, Путришковский (4) с/с, Вертилишковский с/с, Индурский с/с, Подлабенский с/с, ур.Пышки (32), ур.Румлево (15), ур.Чеховщизна (11), ур.Лососно (4), ур.Грандичи (2), м-н Южный (6), м-н Ольшанка (2), ул.Домбровского (2), ул.Кабяка (4), ул.Томина-Славинского (5), на реке Неман (8), р.Лососянка (3), Августовский канал (2), озеро Адамово, Меловые горы, Аульс – 135

Мостовский район – 15

Щучинский район — 9

Берестовицкий район – 3

Лидский район – 2

Свислочский район – 2

Волковысский район — 1

Зельвенский район — 1

Минская область — 1

Местность не установлена – 47
Берестовицкий район

12

3

 Частные домовладения п.Пограничный, аг.Конюхи, д.Лесневичи –3 случая

Дачные участки аг.Кваторы, г.п.Б.Берестовица (2), д.курчевцы, д.Клюковцы – 5

Лесные массивы д.Берестовичаны, д.Б.Дворак, д.Семеновка, д.Каменка — 4
Волковысский район

32

11

 Частные домовладения д.Верейки, д.Сидельники, д.Тупичаны, г.Волковыск (5), д.Конюхи, д.Хатьковцы, д.Куколки, г.п.Красносельский, д.Пекари, д.Дружная –14

Дачные участки г.п.Краснорсельский (2), с/т «Сосенки», в р-не «Козьи горы» (2), д.Бискупцы, д.Пекари – 7

Лесные массивы д.Н.Хатьковцы, д.Гнездо, на озере п.Юбилейный, на реке в г.п.Россь, д.Волпа, д.Львовка, д.Новоселки, водохранилища «Волпа» – 8

Дятловский район – 1

Свислочский район – 1

Минская область (Борисовский район) — 1
Дятловский район

4

 

 Частные домовладения г.Дятлово (2), д.Стетковщина – 3 случая

Дачные участки г.Дятлово — 1
Зельвенский район

3

2

 Лесные массивы д.Бережки, д.Октябрьская (2)
Ивьевский район

6

2

 Частные домовладения г.Ивье, д.Кривичи, д.Геранены, д.Кривичи – 4

Лесные массивы д.Дунай, д.Морино — 2
Кореличский район

2

 

 Приусадебный участок аг.Турец – 1

Лесные массивы д.Осташки (на р.Сервечь) — 1
Лидский район

34

14

 Приусадебные участкид.Мостовляны, д.Верх-Лида – 2 случая

Дачные участки д.Огородники, д.Дайнова, д.Доржи, д.Докудово, м-н «Индустриальный» –5

Лесные массивы м-н «Молодежный», м-н «Рыбиновского», д.Горни (2), д.Белогруда (3), д.Новоселки, г.Березовка (2), д.Минойты, д.Застенок Бельские, д.Огородники, д.Доржи, д.Дворище, д.Цыборы, аг.Дитва (2), д.Островля — 19

Новогрудский район –4

Щучинский район – 2

Дятловский район — 1

Столбцовский район – 1
Мостовский район

8

4

 На территории г.Мосты пр.Строителей – 1 случай

Дачные участки в окрестностях г.Мосты (на р.Зельвянка), д.Кульшечи — 2

Лесные массивы д.Пески (на р.Зельвянка), д.Струбница, д.Правые Мосты, на р.Неман – 4

Волковысский район (оз.Волпа) — 1
Новогрудский район

12

4

 Частные домовладения д.Байки (2), г.Новогрудок (ул.Тимирязева), д.Попковичи, д.Кравцевичи, д.Кмитянка, – 6

Дачный участок ул.Гоголя, д.Байки -2

Лесные массивы д.Чемеровка, на озере д.Черешля – 2

Лидский район – 1

Гродненский район (лес в пригороде г.Гродно) — 1
Островецкий район

12

7

 Частные домовладения д.Изобелино, д.Трокиники, г.Островец (ул.Промышленная) – 3 случая

Лесные массивы д.Кемелишки, д.Никрашуны, г.Островец (4), д.Шульники – 7

Ошмянский район (лес д.Поляны) – 1

Минский район (лес) — 1
Ошмянский район

2

 

 Приусадебный участок д.Нарбуты – 1 случай

Лесные массивы аг.Гольшаны — 1
Свислочский район

9

2

 На территории г.Свислочь (ул.Гагарина, ул.Ленина) – 2 случая

Частные домовладения д.Б.Колоная, г.п.Порозово — 2

Лесные массивы г.п.Порозово, д.Рыбалы, аг.Доброволя, д.Стоки – 4

Митнская область (д.Подъельники) — 1
Слонимский район

8

2

 Частные домовладения д.Браково – 1 случай

Дачные участки д.Чемеры — 2

Лесные массивы д.Чемеры, д.Ганьки, Альбертинского лесничества–3

Зельвенский район (лес Зельвенского водохранилища) — 1

Брестская область — 1
Сморгонский район

13

2

 Частные домовладения г.Сморгонь (ул.Медведская, ул.Полевая) – 2 случая

Дачные участки д.Укропенка — 1

Лесные массивы аг.Жодишки (2), аг.Залесье (на реке), на озере д.Снигяны, д.Войниденяты, д.Белая (на озере), д.Марковцы (2), д.Осиновка (на озере), д.Трилесино – 10
Щучинский район

2

 

 Дачные участки д.Пильчуки -2
По области

513

142

  

Клещи: зона риска. С 14 по 20 июня в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 513 человек

#клещи
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща г.Гродно и Гродненский район 354...
 
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