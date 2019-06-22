Фельдшер Почаповской амбулатории Александр Водчиц: «Когда приносишь людям пользу – жизнь интереснее»

Источник материала: Полесская правда



Наверное, нет лучшей оценки труда человека, его личностных и профессиональных качеств, чем отзывы людей, с которыми он работает, которые обращаются к нему за помощью. Особенно это касается медицинских работников. И уж если кто-либо из них зарекомендовал себя как хороший специалист, то эта слава закрепится за ним на всю жизнь, не сомневайтесь. Как, собственно, вышло и в случае с Александром Водчицем, фельдшером Почаповской амбулатории врача общей практики.

Каждый, кто его знает, будь то пациенты, сослуживцы, просто те, кто с ним хоть когда-то сталкивался, в один голос говорят: «Александр Александрович – очень хороший человек, добрый, душевный, ну и, конечно, грамотный специалист».

То, что Александр Александрович пришел в медицину, наверное, было предопределено свыше. Хоть это не было мечтой детства, и в семье медиков не было. Правда, старшая сестра Татьяна училась в медучилище, и Александр частенько просматривал ее учебники, по биологии или физиологии, например. К слову, биология ему всегда очень нравилась. А вообще Александр хотел стать педагогом. Но, к сожалению, при поступлении в педагогический абитуриент Водчиц недобрал всего один балл. Вот тут-то и сыграл ключевую роль пример сестры. Александр решил попробовать: а почему нет, вдруг медицина его призвание, а не педагогика? Так в 1991 году после окончания СШ № 9 г. Пинска Александр Водчиц поступил на фельдшерское отделение Пинского медучилища.

Первым местом работы стал ФАП в деревне Месятичи, куда молодой специалист пришел в 1997 году.

– Поначалу было даже страшно, – вспоминает Александр Александрович. – Я один на три деревни, 300 человек населения, опыта никакого. А что, если не справлюсь?

Но со временем все вошло в свою колею. Александр Александрович понял, что медицина – это его дело, ему нравится приносить людям пользу, по возможности облегчать их боль и страдания, и если не с помощью лекарств, то с помощью слова, которое зачастую эффективнее любой микстуры.

К слову, благодаря медицине Александр Александрович встретился со своей будущей женой. Когда уже работал в Месятичах, главврач Лемешевичской участковой больницы Сергей Владимирович Сорока предложил поработать и у него на полставки. Александр, хоть и не без колебаний, но согласился. А вскоре в коллективе больницы появился еще один новый сотрудник – молодая процедурная медсестра, Инна Ивановна, которая пришла сюда сразу же после окончания медицинского училища. Кстати, и у нее с выбором профессии случилось так же, как у Александра Александровича: поступала на биофак в один из вузов Беларуси, не прошла по конкурсу и пошла в медучилище. В 2001 году Александр и Инна поженились. Спустя время его перевели в медстатистику районной больницы главным фельдшером района, а Инна Ивановна осталась в Лемешевичах. Сейчас она хирургическая медсестра в хирургическом кабинете Пинской стоматологической поликлиники. В семье подрастают два сына – Михаил, который окончил 11-й класс, и 3-классник Матвей.

После реорганизации больничной структуры, когда районная больница была включена в городскую систему, А.А. Водчица перевели в городскую медстатистику. А в 2006 году он устроился на Почаповский ФАП.

В 2014 году была проведена оптимизация сети медучреждений района, и вместо Почаповского и Купятичского ФАПов была создана Почаповская амбулатория врача общей практики. Первоначально там работали три человека – заведующий, фельдшер и акушерка. Постепенно штат увеличился, здесь появились лаборатория, процедурный и прививочный кабинеты, дневной стационар.

– Наша амбулатория обслуживает жителей 4 населенных пунктов: Почапово, Высокое, Купятичи и Кривичи: всего 2 440 человек, в том числе 500 детей, – рассказывает заведующий Почаповской амбулаторией врача общей практики Олег Васильевич Наумчик. – Ежедневно принимаем около 20 человек, а в сезон заболеваемости ОРЗ, ОРВИ – до 35-ти и более. Людям очень удобно, здесь всегда окажут первую помощь, можно пройти первичное обследование – сделать ту же кардиограмму, например, сдать анализы. Причем без очередей. Также мы обслуживаем вызовы скорой помощи. В зависимости от критерия вызова, который поступает в службу скорой помощи, нам передают те, с которыми под силу справиться нашим специалистам.

На такие вызовы и те, что поступают в амбулаторию от местных жителей, едет и Александр Александрович вместе с врачом. Пациенты его любят, ценят и уважают, потому что он с душой относится к делу. В этом, кстати, я тоже смогла убедиться, услышав добрые слова в его адрес от пациента, инвалида 1-й группы Михаила Минича из д. Почапово. К слову, пациентов такой категории Александр Александрович посещает регулярно, это входит в его обязанности. Кроме того, контролирует процесс диспансеризации местного населения – фельдшер должен известить об этом людей и пригласить их пройти медицинский осмотр, сделать флюорографию. Все эти сведения отражаются в специальной картотеке, которую ведет Александр Александрович. В его обязанности также входит отпуск лекарственных средств из аптечного киоска амбулатории, заказ всех медикаментов по неотложной помощи. А еще он корректирует работу среднего и младшего медперсонала, находящегося под его началом, – это две медсестры, акушерка и санитарка.

Александр Александрович чувствует себя вполне счастливым человеком.

– Я люблю свою работу, и это немаловажно, – говорит Александр Александрович. – Ведь когда приносишь пользу людям, живешь не только ради себя, но и еще ради кого-то, тогда и жизнь твоя интереснее, и окружающие тебя уважают. А когда рядом моя любимая семья, которая всегда и во всем поддерживает, это доставляет еще большую радость и счастье.

Инна УРБАНОВИЧ.