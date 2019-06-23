Не фастфудом единым. 5 продуктов, из-за которых мы теряем здоровье

Источник материала: Аргументы и факты

Следуя набившей оскомину истине «ты то, что ты ешь», мы часто впадаем в крайности и начинаем отказываться от всего подряд. Но иногда для того, чтобы улучшить самочувствие и повысить настроение достаточно убрать из рациона всего несколько продуктов, каких именно, рассказывает автор системы самосовершенствования «Минус 60» Екатерина Мириманова.

1. Картошка, гамбургер, газировка

Первую строчку в списке продуктов, которые негативно влияют на наше здоровье и самочувствие, безусловно, занимает горячо любимый общественностью фастфуд. Один из его основных минусов заключается в том, что при приготовлении используется огромное количество соли. Именно поэтому картошка фри дома не получается такой же. Попробуйте посолить ее в три раза сильнее обычного. Другой важный момент: почти все готовится во фритюре. Масло низкого качества редко меняют. Например, когда я готовлю дома во фритюре, то меняю масло через раз, естественно, ни в одном ресторане этого делать не будут. Результат: канцерогены и прочие радости. Большое количество жира (дешевого, естественно) провоцирует повышение уровня холестерина, а, значит, привет сердечно сосудистым заболеваниям. Ну а сладкая газировка дополняет этот «чудесный ансамбль» запредельным количеством сахара. Здравствуй, диабет! Существует огромное количество людей, которые ради эксперимента на протяжении долгого периода времени питались в кафе быстрого питания. У всех в итоге, помимо набора веса, значительно ухудшался состав крови. Одним словом, хочется фаст-фуда — готовьте его дома. Так вы хотя бы будете знать, из чего сделана котлета для бургера или сколько соли в картошке.

Безусловно, если вы один раз в месяц поедите в какой-нибудь забегаловке, ничего криминального не произойдет. Но никто не отменял сбалансированное питание в остальные дни!



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2. Оливковое масло и другие жиры

Большое количество жиров еще никому не приходило на пользу, даже если речь идет об оливковом масле. Да, все вокруг его дружно восхваляют, но надо знать меру! Один мой друг, испанский диетолог, как-то сказал: «Катя, посмотри вокруг! Ты не задумывалась, почему люди всех стран средиземноморского побережья, в рационе которых присутствует большое количество оливкового масла, такого маленького роста?» Поразмышляйте на досуге об этом! Здоровых жиров не бывает! Но это не значит, что нужно исключить их из рациона. Еще раз повторюсь: просто необходимо знать меру. Нормальное количество — одна-две столовые ложки за прием пищи.

3. Майонез

Обожаемый россиянами майонез, который они так активно добавляют во все, начиная от салатов и заканчивая мясом, занимает третью строчку нашего рейтинга. Чтобы понять, почему именно стоить исключить его из рациона,достаточно просто внимательно изучить состав. Ничего полезного вы там не найдете!

Попробуйте заменять хотя бы часть майонеза греческим йогуртом. Вкус практически не меняется, а печень, почки и сердце скажут вам большое спасибо.

4. Шашлык с корочкой

Ах, как все мы любим шашлык с подгоревшими бочками и с кетчупом! Вкусно? Возможно, но главное не в этом, а в том, что это блюдо — настоящий затаившийся враг. Корочка на мясе содержит огромное количество канцерогенов. Так что от нее лучше отказаться, если, конечно, не хотите заработать рак кишечника. Жарьте мясо, но не сжигайте его. К тому же, если вы единожды привыкнете к правильно пожаренному мясу, вкус черной корки вам уже не будет в радость. Ну а кетчуп, которым мы обильно поливаем шашлык, содержит огромное количество жиров и сахара, как и практически все покупные соусы. Лично я стараюсь делать домашние соусы и разливаю их по пластиковым бутылкам с носиком. В холодильнике они не портятся месяцами, а вы точно знаете, что именно входит в состав получаемого продукта.

5. Обезжиренные кисломолочные продукты

Замыкает пятерку моих «фаворитов», как ни странно, обезжиренные молочные продукты. Почему? Дело в том, что если вы едите только их, игнорируя продукты с каким-либо процентом жирности, то ставите под угрозу свои кости, которые и без того страдают от нехватки витамина Д по причине отсутствия солнца в средней полосе. Из обезжиренных молочных продуктов организм не усваивает кальций! Если вам за сорок, остеопороз может нагрянуть неожиданно. Исключая жирную «молочку» из рациона, вы фактически присылаете ему приглашение, поэтому я бы не стала так рисковать.