ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опасны ли шизофреники? Почему в психбольницах нет Лениных и Наполеонов

25.06.2019 15:28 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Опасны ли шизофреники? Почему в психбольницах нет Лениных и Наполеонов
shutterstock.com

ВЦИОМ провёл исследование о шизофрении. Опрошенные сообщили, что каждый пятый из них знаком или имеет в родственниках шизофреника.

Об этом и о психическом здоровье населения в целом мы поговорили с профессором-психиатром Казанского государственного медуниверситета Владимиром Менделевичем.

Опасны ли шизофреники? Почему в психбольницах нет Лениных и Наполеонов Истерик или шизофреник? Как узнать характер по почерку

Убийц больше среди здоровых?

Юлия Борта, «АиФ»: Владимир Давыдович, судя по опросу, каждый 5-й имеет в окружении людей с шизофренией — родственника (4%) и знакомого (16%). А каковы реальные цифры заболеваемости?

Владимир Менделевичев: Известно, что 1% населения страдает шизофренией. Обычные люди под словом «шизофрения» имеют в виду любое психическое заболевание. Для них «псих» — значит больной шизофренией. Но ведь в психиатрии много других болезней, которые встречаются чаще: невротические расстройства, расстройства личности, биполярное аффективное расстройство (раньше называлось «маниакально-депрессивный психоз»), последствия черепно-мозговых травм.


Опасны ли шизофреники? Почему в психбольницах нет Лениных и Наполеонов
Нажимите для увеличения

— 28% людей уверены, что больные с диагнозом «шизофрения» опасны. Так ли это?

— Не так. Были проведены исследования и проанализировано, какое количество из всех преступлений совершают психически больные, признанные невменяемыми. Оказалось — 2,4%.

— Получается, здоровые опаснее психически больных?

— Несомненно. Мы, психиатры, всегда говорили: нам спокойнее внутри психиатрической больницы, чем за её стенами. Да, само заболевание может быть опасно. Но человек совершает преступление не по причине болезни. Исследования подтвердили этот факт. Человек совершает преступление, исходя из своих морально-нравственных качеств. Подавляющее большинство психически больных с самыми тяжёлыми заболеваниями, даже если «голоса» им приказывают убить, не будут совершать этого. Их удерживает нравственность. Агрессивных среди психически больных значительно меньше, чем среди здоровых.

Опасны ли шизофреники? Почему в психбольницах нет Лениных и Наполеонов Танго лечит шизофрению? Как подобрать танец в соответствии с диагнозом

— Шизофрения лечится?

— 30% больных полностью выздоравливают. Еще приблизительно у 25–30% можно добиться стойкой медикаментозной ремиссии, но они должны всю жизнь находиться на поддерживающем лечении — таблетки, инъекции. И 40–50% — хронические больные.

— 31% людей считают, что психически больные страдают от недостаточной квалификации медперсонала. Существует ли такая проблема?

— Нет. У нас есть недостаток врачей-психиатров и среднего медперсонала в регионах, как и во многих других областях медицины. Но уровень развития психиатрии соответствует мировому. У нас есть возможность выбирать самые современные лекарства, которые применяются в экономически развитых странах. Чем мы отличаемся? Условиями, в которых находятся психически больные в стационаре. Многие психиатрические больницы довольно старые. Конечно, они отреставрированы, но этого явно недостаточно.

Наполеонов уже нет

— Вы имеете в виду палаты на десять человек?

— Нет, большие палаты во многих странах мира. Но в целом в значительном количестве наших больниц условия оставляют желать лучшего, честно скажу. Во многих до сих пор решётки на окнах. Хотя от них давно пора отказаться и применять вместо этого специальные стёкла. Чем мы ещё отличаемся в негативную сторону? Это обязательный диспансерный учёт. Сейчас он называется «динамическое наблюдение». В мире такого не существует. Процедура учёта отталкивает огромное количество людей, потому что означает поражение в правах, негативное отношение окружающих. К большому сожалению, сведения о диагнозе могут стать известны кому угодно. Получается, что неверные организационные решения приводят к тому, что для части пациентов недоступна должная помощь.

Что ещё не очень позитивного? Многие российские психиатры не очень любят доказательную медицину. А ведь только научные исследования способны показывать, какие лекарства стоит применять. Лечение назначается по принципу: я так лечил, и всё было хорошо. Препараты с недоказанной эффективностью нередко прописаны и в клинических рекомендациях. Наконец, больницы зачастую не имеют финансовых возможностей покупать дорогие современные лекарства. Так, при шизофрении курс лечения может стоить $100-150 в месяц.

Опасны ли шизофреники? Почему в психбольницах нет Лениных и Наполеонов
Психиатр Николай Незнанов: «Стресс приводит к раку»
Подробнее

— Опрошенные уверены: для шизофрении характерны резкая смена настроения, раздвоение личности и галлюцинации.

— Понятия «раздвоение личности» в психиатрии не существует. Оно пришло из фильмов и романов. Уже давно никаких Наполеонов, Лениных и прочих великих людей в психиатрических больницах нет.

— Куда же они делись?

— Поменялась эпоха, изменились формы заболеваний. В бреде всегда звучит то, что происходит в обычной жизни, что люди видят по телевизору, читают в газетах или книгах. Поэтому мания величия трансформировалась. Смена настроения тоже нетипична для шизофрении. Галлюцинации — только особые. Зрительные галлюцинации противоречат диагнозу шизофрения. А вот слуховые псевдогаллюцинации очень характерны — голоса, которые что-нибудь приказывают и комментируют. Помимо словесных псевдогаллюцинаций отмечается расстройство мышления: человек не очень правильно мыслит, не так понимает, его терзают бредовые идеи, особенно бред воздействия, — человек считает, что им управляют из космоса или откуда-то ещё.

— Выходит, СМИ могут провоцировать заболевание?

— Это возможно. Помните случай, когда психически больной напал на журналистку «Эха Москвы»? И была большая дискуссия, в которой как раз обсуждалось, что СМИ спровоцировали нападение, рассказывая о конкретной радиостанции и её журналисте крайне негативно. В итоге у человека на этом фоне в бред «включился» журналист.

— А есть ли новые научные данные о шизофрении? Или всё предельно понятно?

— Совершенно ничего не понятно. Это самое загадочное заболевание. Известно, что влияет наследственность, и только. Исследований проводится масса, но пока даже близко не подошли к разгадке.​

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже давно никаких Наполеонов, Лениных и прочих великих людей в психбольницах нет.
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Сам себе вертебролог. Эксперт - о том, что делать, если болит шея
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика