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Международные проекты, новое оборудование и медицинский городок: как работает программа трансграничного сотрудничества в сфере здравоохранения

25.06.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Международные проекты, новое оборудование и медицинский городок: как работает программа трансграничного сотрудничества в сфере здравоохранения

Эксперты медицины из трех стран

 В Гродно проходит ежегодная конференция в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша–Беларусь–Украина» на 2014 – 2020 годы. Посвящена она теме здорового образа жизни. И собрала представителей сферы здравоохранения трех государств – Беларуси, Польши и Украины. Главная цель – обсудить итоги проектов, уже реализованных в рамках предыдущей программы, оценить работу по нынешним и определить стратегию на 2021 – 2027 годы. Как отметили участники, важно найти точки соприкосновения, тогда заявленные проекты будут одобрены и смогут быть реализованы. Это общая задача и совместная работа.

Международные проекты, новое оборудование и медицинский городок: как работает программа трансграничного сотрудничества в сфере здравоохранения

Международные проекты, новое оборудование и медицинский городок: как работает программа трансграничного сотрудничества в сфере здравоохранения

– На Гродненщине сегодня успешно реализуются совместные трансграничные проекты не только в сфере медицины, но и в образовании, культуре, в части охраны госграницы. Каждый проект способствует укреплению сотрудничества и дружеских отношений между нашими странами и нашими народами, – отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. –Сегодня мы констатируем и планомерное, четкое развитие трансграничного сотрудничества в области здравоохранения. Направление и форматы эффективны. За последние десять лет, если сравнивать период 2007 – 2013 годов и затем 2014 – 2020, и суммы, и количество проектов выросло. Сегодня в регионе действуют восемь проектов в области здравоохранения по программам сотрудничества «Польша–Беларусь–Украина» и «Литва–Латвия–Беларусь». Все они направлены на совершенствование качества медицинской помощи и ее доступности. Органы власти региона поддерживают эти проекты, и мы видим хорошие перспективы сотрудничества в дальнейшем. Ведь все это мы делаем прежде всего для развития медицины в странах: участниках проектов, роста продолжительности жизни нашего населения и улучшения ее качества.

Международные проекты, новое оборудование и медицинский городок: как работает программа трансграничного сотрудничества в сфере здравоохранения

 Сотрудничество для здоровья

 К примеру, в предыдущие годы в области было реализовано шесть проектов, что позволило привлечь средств на сумму около 4,5 миллиона евро. Было закуплено медицинское оборудование, в том числе магнитно-резонансный томограф и два реанимобиля VW Crafter с медоборудованием для Гродненской областной клинической больницы.

Международные проекты, новое оборудование и медицинский городок: как работает программа трансграничного сотрудничества в сфере здравоохранения
Международные проекты, новое оборудование и медицинский городок: как работает программа трансграничного сотрудничества в сфере здравоохранения

Сейчас два из восьми международных проектов реализуются совместно с польской стороной.

Международные проекты, новое оборудование и медицинский городок: как работает программа трансграничного сотрудничества в сфере здравоохранения

– В программе трансграничного сотрудничества «Польша–Беларусь–Украина» на 2014 – 2020 годы участвовало 15 заявок от медицинских учреждений области. Приоритет был отдан двум проектам. Это «Улучшение трансграничных медицинских услуг в онкологической урологии в регионах Белостока и Гродненской области» областной клинической больницы и «Моделирование программы в сфере здравоохранения по борьбе с остеопорозом в польско-белорусском приграничье» больницы скорой медицинской помощи города Гродно. Общая сумма инвестиций – порядка 1,5 миллиона евро, – рассказала начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова–Это очень хорошая возможность не только привлечь дополнительные инвестиции и приобрести оборудование, но и оставаться в тренде мировых тенденций. Обмениваться опытом, обучать персонал и внедрять в Беларуси передовые методики.

Международные проекты, новое оборудование и медицинский городок: как работает программа трансграничного сотрудничества в сфере здравоохранения

Медицинский городок у драмтеатра

В целом у таких проектов три основных аспекта, каждый из которых особенно значим. Это обучение персонала, приобретение оборудования и, что очень важно, проведение разъяснительной работы с населением.

Международные проекты, новое оборудование и медицинский городок: как работает программа трансграничного сотрудничества в сфере здравоохранения

К примеру, для Гродненской больницы скорой медицинской помощи планируется приобрести оборудование для диагностики остеопороза, а также лапароскопические стойки, ультразвуковой аппарат, плазменный стерилизатор, операционные столы и другое, что необходимо для работы травматологической и ортопедической служб на самом современном уровне.

Международные проекты, новое оборудование и медицинский городок: как работает программа трансграничного сотрудничества в сфере здравоохранения

– Я являюсь почетным донором крови и постоянно слежу за своим здоровьем. Хорошо, что здесь есть врачи узких специальностей, к которым, в основном нужно записываться заранее в поликлинике. Объявление, что будет работать Медицинский городок, видел на прошлой неделе, а сегодня, проезжая мимо на велосипеде, заметил его и вспомнил. Решил проверить зрение. Заодно сдам кровь и узнаю свой уровень сахара, – рассказал Дмитрий Соловьев.

К слову, лаборатория, где можно было определить уровень сахара и лактата в крови, пожалуй, пользовалась наибольшим спросом. Сдали кровь – и результат готов в считанные секунды. Есть вопросы по показателям – на месте все объяснят.

Международные проекты, новое оборудование и медицинский городок: как работает программа трансграничного сотрудничества в сфере здравоохранения
Международные проекты, новое оборудование и медицинский городок: как работает программа трансграничного сотрудничества в сфере здравоохранения

Уже с первых минут работы Медицинского городка ко всем врачам подходили пациенты. Конечно, диагнозы здесь не ставили. Но помогали сориентироваться, какие анализы необходимо сдать и какое обследование пройти. Одним словом, по максимуму старались помочь каждому пациенту. В помощь – подготовленные заранее и распечатанные методические рекомендации, которые можно было взять с собой.

Международные проекты, новое оборудование и медицинский городок: как работает программа трансграничного сотрудничества в сфере здравоохранения
Международные проекты, новое оборудование и медицинский городок: как работает программа трансграничного сотрудничества в сфере здравоохранения

Также в Медицинском городке можно было сделать флюорографию и кардиограмму. Именно это и заинтересовало Людмилу Пышкайло, которая прочитала в интернете анонс «Поликлиника под открытым небом…», как мы назвали свой материал.

– Когда прочитала, что возле театра врачи будут вести прием, обзвонила всех знакомых и родных: приходите! Очень приятно, что о нас, обычных гражданах, заботятся и проводят такие мероприятия. Молодцы наши врачи! Хотелось бы, чтобы такие приемы организовывались хотя бы раз в год, – выказала пожелание Людмила Пышкайло.

Международные проекты, новое оборудование и медицинский городок: как работает программа трансграничного сотрудничества в сфере здравоохранения
Международные проекты, новое оборудование и медицинский городок: как работает программа трансграничного сотрудничества в сфере здравоохранения
Международные проекты, новое оборудование и медицинский городок: как работает программа трансграничного сотрудничества в сфере здравоохранения
Международные проекты, новое оборудование и медицинский городок: как работает программа трансграничного сотрудничества в сфере здравоохранения

Подготовили сотрудники больницы скорой помощи и викторину на медицинскую тематику, принять участие в которой могли в ожидании своей очереди все желающие. За правильные ответы полагались призы.

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА
Фото: Михаила ИСАЧЕНКО
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Эксперты медицины из трех стран  В Гродно проходит ежегодная конференция в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша–Беларусь–Украина» на 2014 –...
 
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