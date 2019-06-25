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Морщины в 20 лет. Почему начинается раннее старение лица и тела?

26.06.2019 15:34 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Морщины в 20 лет. Почему начинается раннее старение лица и тела?
shutterstock.com

Сотрудники Государственного научно-исследовательского центра профмедицины говорят о преждевременном старении людей: возрастные изменения у наших современников наступают Морщины в 20 лет. Почему начинается раннее старение лица и тела?быстрее, чем у их предков. И у этого есть вполне определенные причины. Да, они могут показаться банальными, но все гениальное просто: начните избавляться от факторов риска и ощутимо посвежеете. Что именно губит нашу красоту и молодость раньше срока, "АиФ" рассказала эксперт по естественному омоложению лица и тела, бьюти-коуч, автор системы молодости лица и школы фейсфитнеса Ольга Малахова.

Морщины в 20 лет. Почему начинается раннее старение лица и тела? Разгул гормонов. Как стресс сказывается на организме человека.

Фактор стресса

Первой причиной преждевременного старения всего организма в целом и кожи в частности являются стрессы. Стресс — это способ организма подстраиваться под воздействие окружающей среды для выживания и самосохранения. Если мы даем организму неправильную пищу, которая его перегружает, не насыщаем его водой, не высыпаемся, поддерживаем дефицит витаминов и микроэлементов, постоянно пребываем в мышечном напряжении и живем в каких-то своих мыслях, зачастую негативных, то мы подвергаем тело стрессу.

Это значит, что даже на мельчайшем уровне — клеточном — тело также страдает. Вследствие этого все процессы либо начинают останавливаться, либо и вовсе идут вспять. А негативные процессы на этом фоне ускоряются. Ведь силы иммунной системы брошены на то, чтобы корректировать последствия стресса. Соответственно, организм остается беззащитным перед инфекциями, вирусами и бактериями. 

Также от стресса развиваются внутренние воспаления, которые протекают нередко скрытно, а это прямой путь к болезням, которые молодости и красоты не добавляют.

Так что стоит периодически останавливаться, искать для себя отдушины и минутки отдыха, пить успокоительные (лучше — на растительной основе) и выбирать себе больше занятий по душе, чтобы разгружать нервную систему.

Морщины в 20 лет. Почему начинается раннее старение лица и тела?
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Без сна

Отсутствие полноценного сна также приводит к преждевременному старению. Из-за таких факторов, как неправильное питание, переживания, неверно составленный график дня, организм не может полноценно расслабляться в ночное время, которое ему дано на перезагрузку. Он продолжает работать постоянно, изнашивая себя. Негативно сказываются и современные технологии: только кажется, что просмотр ленты в соцсетях перед сном или стрима на ночь глядя позволяют уснуть быстрее и качественнее. На самом деле мозг возбуждается еще больше, уснуть становится сложнее, мозг не отключается.

Кроме того, нельзя забывать, что именно во сне в теле активно вырабатываются гормоны молодости и красоты: мелатонин и гормоны роста.

Морщины в 20 лет. Почему начинается раннее старение лица и тела? Какие болезни бывают от недосыпа или пересыпа?

Стоит использовать простые правила для хорошего засыпания и качественного сна: проветривание комнаты, прогулка перед сном, отказ от гаджетов и телевизора за час до отхода ко сну, засыпание в одно и то же время, желательно — до полуночи.

Расслабленные мышцы

Мышцы должны быть расслаблены, но в меру. Отсутствие мышечной нагрузки приводит к их старению, обвисанию и потере тонуса. Во время любой мышечной работы (в теле хочешь-не хочешь, а она ведется, а вот в лице — нет) вырабатываются гормоны, поддерживающие нашу молодость. Кроме того, физическая активность способствует выработке в мозге таких гормонов счастья, как эндорфин, серотонин и дофамин. Этот гормональный фон, созданный максимально естественно, поддерживает красоту и молодость тела. Также на фоне этого набора снижается уровень гормона стресса, что позитивно влияет на состояние кожи и всех органов.

Поэтому стоит проводить свой день активно. Транспорт по возможности замените прогулками, на работе грамотно распределяйте свое рабочее время, чтобы можно было встать и пройтись. Дома тоже старайтесь занимать себя по максимуму и быть в движении.

Морщины в 20 лет. Почему начинается раннее старение лица и тела?
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Неправильное питание

Питание современного человека, и это ни для кого не секрет, не является правильным и здоровым. Рацион и разнообразие вариантов в магазинах напрямую зависят от того, насколько хорошо развита экономика страны. Так, например, сегодня появилось больше переработанной продукции, — тех же сосисок и колбас — а раньше было больше натурального мяса. Меняется климат, растения не успевают вызревать, все это непосредственно влияет на состав микроэлементов и витаминов в продуктах питания: они становятся беднее. Также люди начинают есть больше трансжиров — пищи, дающей более быстрое насыщение, но бесполезной для организма. Клетки не питаются, начинают работать хуже, не обновляются.

Также негативным фактором становится еда на бегу. В результате — проблемы в ЖКТ. А во многом от работы кишечника зависит наш иммунитет.

Морщины в 20 лет. Почему начинается раннее старение лица и тела? В роли молодильных яблок. Какие продукты тормозят старение?

Антифитнес

Под таким термином понимаются привычки, из-за которых человек начинает выглядеть старше. Это могут быть мимические маски на лице, когда приходится долго проживать одну и ту же эмоцию. Например, если человек длительное время пребывает в расстройстве, у него опускаются уголки губ. Все это откладывается на лице в виде мимических морщин, из-за чего лицо начинает выглядеть старше.

Также красоты и молодости телу не добавляет и присущая многим сутулость. На ее фоне начинаются сбои в работе всех внутренних органов: они меняют свое нормальное положение, оказываются сдавленными, не могут в полной мере функционировать.

К вредным привычкам можно отнести и отсутствие физической нагрузки, неправильное положение тела во время сна, постоянную работу с мелкими гаджетами, например, смартфонами, когда нарушается положение головы. В результате последнего начинает вылезать седьмой шейный позвонок, что приводит к бессонницам, резкой смене настроения и головной боли. 

Стоит внимательно присмотреться к себе и начать курс реабилитации. Держите гаджеты в руках реже и правильно — на уровне глаз, не наклоняя шею. Регулярно потягивайтесь, не давайте мышцам затекать, делайте простые упражнения, которые можно выполнять даже на рабочем месте.

 
 
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Многие современные люди стали старше своего биологического возраста, и на это есть несколько причин.
 
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