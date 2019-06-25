Взбодриться без вреда. Что входит в состав энергетических напитков?

Источник материала: Аргументы и факты

Жители Венгрии в среднем выпивают в 25 раз больше энергетических напитков, чем белорусы. ©

Современный ритм жизни активных людей предполагает частые встречи, большое количество разъездов и перелетов, а стандартный 8-часовой сон иногда становится настоящей мечтой. Чтобы постоянно находиться в тонусе, многие употребляют энергетические напитки.

Однако мнение относительно их влияния на организм человека не однозначное. Скептики утверждают, что «энергетики» вредны для здоровья, но почему именно, зачастую не могут объяснить.

«АиФ» отправился на завод по производству энергетических напитков Hell Energy в Венгрии и узнал, что входит в состав напитка, какие ингредиенты дают ту самую энергию и как определить свою дозу «энергетика» без вреда для здоровья.





ПРЕДРАССУДКИ

Компания производит энергетические напитки около 12 лет. Продукт экспортируется в более чем 50 стран мира, в том числе в Беларусь. В разговоре с «АиФ» директор компании по коммуникациям Эстер ТОС отметила, что работа на белорусском рынке в целом не отличается от мирового опыта, но имеет определенные особенности, прежде всего из-за восприятия населением энергетических напитков.

«У части потребителей в Беларуси существуют устоявшиеся убеждения, что энергетические напитки содержат большое количество искусственных ингредиентов, консервантов, имеют сверхвысокое содержание сахара и кофеина. Но в нашем случае это совершенно не так», – утверждает эксперт.

Директор по качеству и технологии производства Силард ФОРЧЕК во время экскурсии по заводу отметил, что основные ингредиенты энергетического напитка – это вода, сахар и кофеин. Именно благодаря сахару организм получает энергию, а кофеин позволяет взбодриться.





«Наша главная задача на сегодня – развеять миф о вреде энергетических напитков. Ведь это именно миф, который сложился из-за недобросовестных производителей. Для производства своего напитка мы используем воду, сахар, кофеин, цитрус или лимонную кислоту, таурин, углекислый газ, натуральные ароматические добавки, краситель, который готовится из карамели, и витамины», – продолжает Эстер Тос.

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Силард Форчек отметил, что в напитке нет консервантов: компания использует современные технологии производства, в том числе пастеризацию для консервации. Производитель выбрал ее, чтобы исключить содержание консервантов в своем продукте, хотя этот процесс и удорожает производство.





«Мы не можем гарантировать, что консерванты не содержатся в напитках других производителей. Но вся информация о составе в любом случае указана на упаковке, и у покупателя есть возможность сделать выбор. Нам скрывать нечего. Кроме того, у нас на заводе около сотни пунктов проверки, так что некачественный продукт на полки магазинов точно не попадет», – добавила Эстер Тос.

ЗНАТЬ МЕРУ

Эстер Тос утверждает, что баночка «энергетика» объемом 250 мл эквивалентна чашке эспрессо, который массово употребляют люди по всему, миру и никаких предрассудков по этому поводу нет. При этом, по словам Эстер Тос, чрезмерное употребление «энергетика» не рекомендуется, как и любого другого продукта. «Вы же не пьете кофе литрами и не едите хлеб буханками. Во всем нужно знать меру».

Специалист отмечает, что рекомендуемая доза энергетического напитка – одна баночка в день. Напиток подойдет в тех случаях, когда человек хочет взбодриться или справиться с сонливостью. При этом его не стоит его пить беременным и кормящим женщинам, детям, людям, чувствительным к кофеину, а также мешать с алкоголем.





Эстер Тос добавляет, что доза кофеина для человека рассчитывается в зависимости от его массы тела: чем она ниже, тем меньше «энергетика» нужно выпить, чтобы почувствовать себя бодрее. При этом здоровый взрослый человек может без вреда для здоровья потреблять 400 мг кофеина в день. Это эквивалентно пяти банкам по 250 мл (с содержанием кофеина 32 мг/100 мл).

Кроме того, есть возможность подобрать «энергетик» с пониженным содержанием сахара. Однако производить энергетический напиток совсем без сахара невозможно, это уже будет другой продукт.

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

Заместитель директора по коммерческим вопросам представительства компании в Беларуси Вера ТРУСИЛОВА рассказала «АиФ», что объем рынка энергетических напитков в Беларуси оценивается примерно в 15 млн банок в год. Для сравнения: в Венгрии объем этого рынка составляет 400 млн банок. При этом в странах проживает примерно одинаковое количество жителей.

Интересно, что, по оценкам специалистов, жители Венгрии в среднем выпивают в 25 раз больше энергетических напитков, чем белорусы.