Меряем стаканами. Сколько ягод в день можно съесть

Источник материала: Аргументы и факты

Сезон ягод в самом разгаре. Царствует клубника, не отстает от нее черешня, на подходе смородина, малина, черника... Ягоды, пожалуй, один из самых полезных летних продуктов. И их нужно есть, чтобы получить важные полезные вещества. Да и просто потому, что они — вкусные и освежающие в летнюю жару.

Можно есть ягоды соло, не сочетая ни с чем. Но интереснее подобрать к ним гастрономическую пару, и тогда получится уже целое блюдо. С чем вкуснее всего, а главное, полезнее, есть ягоды, рассказала Анна Ивашкевич, нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член национальной ассоциации клинического питания:

Лето — это то самое время, когда можно вдоволь наесться свежими фруктами и овощами, и поэтому нужно включать в свой рацион большое количество ягод. Это тот самый продукт, который можно есть практически всем, главное не переедать и знать меру.

С чем сочетать

Ягоды идеально сочетаются с кашами, сыром и даже салатом. В качестве легкого перекуса или низкокалорийного ужина подойдет салат с ингредиентами в виде клубники и малины.

Например, руккола, несколько кусочков козьего сыра и порезанная кубиками или слайсами клубника, можно добавить отварную курицу и немного орешков.

Кроме того, ягоды — это вкусная и полезная замена десерту, варенью, джему или меду.

На сладкое. Как вырастить богатый урожай клубники Подробнее

Зачем есть

Ягоды — это продукт, состоящий на большую часть из легкоусвояемых углеводов, небольшого количества белков и практически без жиров. В клюкве, малине, смородине и крыжовнике содержится мало сахаров, эти ягоды буквально кладезь витаминов, антиоксидантов и пищевых волокон.

В ягодах содержится клетчатка, которая помогает выведению холестерина, а органические кислоты благоприятно действуют на кишечную микрофлору.

Дневная норма

С осторожностью следует относиться к ягодам людям, страдающим гастритом, в особенности при употреблении кислых ягод и черешни, так как в ней много сахаров, клетчатки и пектина, который может вызвать вздутие (порой даже от двух ягод).

В день можно без вреда для здоровья съесть 1-2 стакана, а это 200-400 граммов ягод. Можно сочетать одни ягоды с другими, главное не переедать, так как аллергия и диарея не застанут себя ждать. Стоит помнить, что, например, клубника и земляника являются одними из сильных аллергенов и их стоит есть в ограниченном количестве беременным и маленьким детям.

Самыми лучшими ягодами по количеству полезных веществ, витаминов и минеральных веществ, можно назвать:

Шиповник

Черную смородину

Землянику

Кизил

Крыжовник

Вишню

Малину

Бруснику

Представляем интересные рецепты блюд с ягодами:

Салат с черешней и томатами

Рецепт Александра Абрамова, шеф-повара ресторана "Лимончино"

4 порции

200 г розовых томатов

12 г красных помидорок черри

120 г желтых помидорок черри

120 г черри кумато

280 г черешни

320 г абрикосов

40 г сахара

20 мл белого вина

100 мл тайского кисло-сладкого соуса для курицы

20 мл оливкового масла

3 листка щавеля

Съедобный цветок для украшения

Шаг 1. Нарезать томаты кольцами.

Шаг 2. Удалить косточки у абрикосов и обжарить со стороны разреза до золотистого цвета на оливковом масле с добавлением сахара и белого вина на среднем огне в течение 2-3 минут.

Шаг 3. Удалить косточки у черешни и перемешать с томатами черри, заправить кисло-сладким соусом.

Шаг 4. На дно тарелки выложить розовые томаты, на них карамелизированный абрикос и сверху микс из томатов черри и черешни.

Шаг 5. При подаче украсить щавелем и съедобным цветком.

Козий сыр с земляникой и амарантом

Рецепт Кристиана Лоренцини, шеф-повара ресторана Christian

70 г сыра рикотты

30 г козьего сыра

20 г кленового сиропа

40 г земляники

Базилик

Укроп

Чипсы из амаранта:

300 г семян амаранта

Морская соль

20 г картофельного крахмала

1,5 л воды

Шаг 1. Чипсы из амаранта: семена отварить с солью и крахмалом. Слить воду, выложить семена на силикон. Сушить 12 часов при комнатной температуре.

Шаг 2. Сыр: растопить сыры, смешать миксером до однородной массы, выложить в форму, прессовать.

Шаг 3. Коптить массу в течение 12 минут. Охладить в холодильнике.

Шаг 4. Готовый сыр сервировать земляникой, базиликом, чипсами из амаранта. Сверху полить сиропом.

Ягодная зависимость

Рецепт Кристиана Лоренцини, шеф-повара ресторана Christian

30 г готового кокосового бисквита

20 г кокосового сиропа

60 г сырного мусса

60 г клубники

30 г земляники

20 г малины

Шаг 1. Бисквит полить кокосовым сиропом.

Шаг 2. Сверху выложить сырный мусс, малину, землянику и нарезанную клубнику.