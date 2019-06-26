Меряем стаканами. Сколько ягод в день можно съесть

Сезон ягод в самом разгаре. Царствует клубника, не отстает от нее черешня, на подходе смородина, малина, черника... Ягоды, пожалуй, один из самых полезных летних продуктов. И их нужно есть, чтобы получить важные полезные вещества. Да и просто потому, что они — вкусные и освежающие в летнюю жару.
Можно есть ягоды соло, не сочетая ни с чем. Но интереснее подобрать к ним гастрономическую пару, и тогда получится уже целое блюдо. С чем вкуснее всего, а главное, полезнее, есть ягоды, рассказала Анна Ивашкевич, нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член национальной ассоциации клинического питания:
Лето — это то самое время, когда можно вдоволь наесться свежими фруктами и овощами, и поэтому нужно включать в свой рацион большое количество ягод. Это тот самый продукт, который можно есть практически всем, главное не переедать и знать меру.
С чем сочетать
Ягоды идеально сочетаются с кашами, сыром и даже салатом. В качестве легкого перекуса или низкокалорийного ужина подойдет салат с ингредиентами в виде клубники и малины.
Например, руккола, несколько кусочков козьего сыра и порезанная кубиками или слайсами клубника, можно добавить отварную курицу и немного орешков.
Кроме того, ягоды — это вкусная и полезная замена десерту, варенью, джему или меду.
Зачем есть
Ягоды — это продукт, состоящий на большую часть из легкоусвояемых углеводов, небольшого количества белков и практически без жиров. В клюкве, малине, смородине и крыжовнике содержится мало сахаров, эти ягоды буквально кладезь витаминов, антиоксидантов и пищевых волокон.
В ягодах содержится клетчатка, которая помогает выведению холестерина, а органические кислоты благоприятно действуют на кишечную микрофлору.
Дневная норма
С осторожностью следует относиться к ягодам людям, страдающим гастритом, в особенности при употреблении кислых ягод и черешни, так как в ней много сахаров, клетчатки и пектина, который может вызвать вздутие (порой даже от двух ягод).
В день можно без вреда для здоровья съесть 1-2 стакана, а это 200-400 граммов ягод. Можно сочетать одни ягоды с другими, главное не переедать, так как аллергия и диарея не застанут себя ждать. Стоит помнить, что, например, клубника и земляника являются одними из сильных аллергенов и их стоит есть в ограниченном количестве беременным и маленьким детям.
Самыми лучшими ягодами по количеству полезных веществ, витаминов и минеральных веществ, можно назвать:
- Шиповник
- Черную смородину
- Землянику
- Кизил
- Крыжовник
- Вишню
- Малину
- Бруснику
Представляем интересные рецепты блюд с ягодами:
Салат с черешней и томатами
Рецепт Александра Абрамова, шеф-повара ресторана "Лимончино"
4 порции
- 200 г розовых томатов
- 12 г красных помидорок черри
- 120 г желтых помидорок черри
- 120 г черри кумато
- 280 г черешни
- 320 г абрикосов
- 40 г сахара
- 20 мл белого вина
- 100 мл тайского кисло-сладкого соуса для курицы
- 20 мл оливкового масла
- 3 листка щавеля
- Съедобный цветок для украшения
Шаг 1. Нарезать томаты кольцами.
Шаг 2. Удалить косточки у абрикосов и обжарить со стороны разреза до золотистого цвета на оливковом масле с добавлением сахара и белого вина на среднем огне в течение 2-3 минут.
Шаг 3. Удалить косточки у черешни и перемешать с томатами черри, заправить кисло-сладким соусом.
Шаг 4. На дно тарелки выложить розовые томаты, на них карамелизированный абрикос и сверху микс из томатов черри и черешни.
Шаг 5. При подаче украсить щавелем и съедобным цветком.
Козий сыр с земляникой и амарантом
Рецепт Кристиана Лоренцини, шеф-повара ресторана Christian
- 70 г сыра рикотты
- 30 г козьего сыра
- 20 г кленового сиропа
- 40 г земляники
- Базилик
- Укроп
Чипсы из амаранта:
- 300 г семян амаранта
- Морская соль
- 20 г картофельного крахмала
- 1,5 л воды
Шаг 1. Чипсы из амаранта: семена отварить с солью и крахмалом. Слить воду, выложить семена на силикон. Сушить 12 часов при комнатной температуре.
Шаг 2. Сыр: растопить сыры, смешать миксером до однородной массы, выложить в форму, прессовать.
Шаг 3. Коптить массу в течение 12 минут. Охладить в холодильнике.
Шаг 4. Готовый сыр сервировать земляникой, базиликом, чипсами из амаранта. Сверху полить сиропом.
Ягодная зависимость
Рецепт Кристиана Лоренцини, шеф-повара ресторана Christian
- 30 г готового кокосового бисквита
- 20 г кокосового сиропа
- 60 г сырного мусса
- 60 г клубники
- 30 г земляники
- 20 г малины
Шаг 1. Бисквит полить кокосовым сиропом.
Шаг 2. Сверху выложить сырный мусс, малину, землянику и нарезанную клубнику.