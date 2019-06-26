ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Меряем стаканами. Сколько ягод в день можно съесть

27.06.2019 10:14 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Меряем стаканами. Сколько ягод в день можно съесть
www.globallookpress.com

Сезон ягод в самом разгаре. Царствует клубника, не отстает от нее черешня, на подходе смородина, малина, черника... Ягоды, пожалуй, один из самых полезных летних продуктов. И их нужно есть, чтобы получить важные полезные вещества. Да и просто потому, что они — вкусные и освежающие в летнюю жару.

Меряем стаканами. Сколько ягод в день можно съестьМожно есть ягоды соло, не сочетая ни с чем. Но интереснее подобрать к ним гастрономическую пару, и тогда получится уже целое блюдо. С чем вкуснее всего, а главное, полезнее, есть ягоды, рассказала Анна Ивашкевич, нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член национальной ассоциации клинического питания:

Лето — это то самое время, когда можно вдоволь наесться свежими фруктами и овощами, и поэтому нужно включать в свой рацион большое количество ягод. Это тот самый продукт, который можно есть практически всем, главное не переедать и знать меру.

С чем сочетать

Ягоды идеально сочетаются с кашами, сыром и даже салатом. В качестве легкого перекуса или низкокалорийного ужина подойдет салат с ингредиентами в виде клубники и малины. 

Например, руккола, несколько кусочков козьего сыра и порезанная кубиками или слайсами клубника, можно добавить отварную курицу и немного орешков. 

Кроме того, ягоды — это вкусная и полезная замена десерту, варенью, джему или меду. 

Меряем стаканами. Сколько ягод в день можно съесть
На сладкое. Как вырастить богатый урожай клубники
Подробнее

Зачем есть

Ягоды — это продукт, состоящий на большую часть из легкоусвояемых углеводов, небольшого количества белков и практически без жиров. В клюкве, малине, смородине и крыжовнике содержится мало сахаров, эти ягоды буквально кладезь витаминов, антиоксидантов и пищевых волокон. 

Меряем стаканами. Сколько ягод в день можно съесть Ягоды от рака и инсульта. Как пищевые волокна спасают от кучи заболеваний

В ягодах содержится клетчатка, которая помогает выведению холестерина, а органические кислоты благоприятно действуют на кишечную микрофлору. 

Дневная норма

С осторожностью следует относиться к ягодам людям, страдающим гастритом, в особенности при употреблении кислых ягод и черешни, так как в ней много сахаров, клетчатки и пектина, который может вызвать вздутие (порой даже от двух ягод).

В день можно без вреда для здоровья съесть 1-2 стакана, а это 200-400 граммов ягод. Можно сочетать одни ягоды с другими, главное не переедать, так как аллергия и диарея не застанут себя ждать. Стоит помнить, что, например, клубника и земляника являются одними из сильных аллергенов и их стоит есть в ограниченном количестве беременным и маленьким детям. 

Меряем стаканами. Сколько ягод в день можно съесть Овощи для сердца и мозга. Какие дары природы полезны больше других?

Самыми лучшими ягодами по количеству полезных веществ, витаминов и минеральных веществ, можно назвать:

  • Шиповник
  • Черную смородину
  • Землянику
  • Кизил
  • Крыжовник
  • Вишню
  • Малину
  • Бруснику

Представляем интересные рецепты блюд с ягодами:

Салат с черешней и томатами

Меряем стаканами. Сколько ягод в день можно съесть
Фото: кафе "Лимончино"

Рецепт Александра Абрамова, шеф-повара ресторана "Лимончино"

Меряем стаканами. Сколько ягод в день можно съесть Вишня против черешни. Какая из ягод полезнее и почему?

4 порции

  • 200 г розовых томатов
  • 12 г красных помидорок черри
  • 120 г желтых помидорок черри
  • 120 г черри кумато
  • 280 г черешни
  • 320 г абрикосов
  • 40 г сахара
  • 20 мл белого вина
  • 100 мл тайского кисло-сладкого соуса для курицы
  • 20 мл оливкового масла
  • 3 листка щавеля
  • Съедобный цветок для украшения

Шаг 1. Нарезать томаты кольцами.

Шаг 2. Удалить косточки у абрикосов и обжарить со стороны разреза до золотистого цвета на оливковом масле с добавлением сахара и белого вина на среднем огне в течение 2-3 минут.

Шаг 3. Удалить косточки у черешни и перемешать с томатами черри, заправить кисло-сладким соусом.

Шаг 4. На дно тарелки выложить розовые томаты, на них карамелизированный абрикос и сверху микс из томатов черри и черешни.

Шаг 5. При подаче украсить щавелем и съедобным цветком.

Козий сыр с земляникой и амарантом

Меряем стаканами. Сколько ягод в день можно съесть
Фото: ресторан Christian

Рецепт Кристиана Лоренцини, шеф-повара ресторана Christian

  • 70 г сыра рикотты
  • 30 г козьего сыра
  • 20 г кленового сиропа
  • 40 г земляники
  • Базилик
  • Укроп

Чипсы из амаранта:

 

  • 300 г семян амаранта
  • Морская соль
  • 20 г картофельного крахмала
  • 1,5 л воды

Шаг 1. Чипсы из амаранта: семена отварить с солью и крахмалом. Слить воду, выложить семена на силикон. Сушить 12 часов при комнатной температуре. 

Шаг 2. Сыр: растопить сыры, смешать миксером до однородной массы, выложить в форму, прессовать. 

Шаг 3. Коптить массу в течение 12 минут. Охладить в холодильнике. 

Шаг 4. Готовый сыр сервировать земляникой, базиликом, чипсами из амаранта. Сверху полить сиропом.

Ягодная зависимость 

Меряем стаканами. Сколько ягод в день можно съесть
Фото: ресторан Christian

Рецепт Кристиана Лоренцини, шеф-повара ресторана Christian

  • 30 г готового кокосового бисквита
  • 20 г кокосового сиропа
  • 60 г сырного мусса
  • 60 г клубники
  • 30 г земляники
  • 20 г малины

Шаг 1. Бисквит полить кокосовым сиропом. 

Шаг 2. Сверху выложить сырный мусс, малину, землянику и нарезанную клубнику.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диетолог рассказывает, сколько ягод в день можно съесть и с чем лучше всего их сочетать.
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Взбодриться без вреда. Что входит в состав энергетических напитков?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Слуцк Город
Новости Хотимска

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика