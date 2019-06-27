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Клещи: зона риска. С 21 по 27 июня в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 408 человек

28.06.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Клещи: зона риска. С 21 по 27 июня в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 408 человек

Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща
г.Гродно и Гродненский район

270

78

 На территории г.Гродно по ул.Суворова – 2 случая

Частные домовладения и дачи в черте города: г.Гродно (ул.В.Хоружей, ул.Лиможа, ул.Кетинская, ул.Шоссейная, ул.Лелевеля), г.Скидель (4), с/т «Азот-Химик», ур.Грандичи, Коптевский с/с,Индурский с/с – 13

Загородные дачные участки Сопоцкинский(3) с/с, Коптевский(2) с/с, Подлабенский (3) с/с, Обуховский (2) с/с, Поречский с/с, Квасовский с/с – 12

Лесные массивы Гожский (14) с/с, Коптевский (33) с/с, Поречский (5) с/с, Квасовский (8) с/с, Озерский (14) с/с, Подлабенский (16) с/с, Сопоцкинский (14) с/с, Скидельский (5) с/с, Одельский (4) с/с, Обуховский(3) с/с, Путришковский(3) с/с, Вертилишковский(2) с/с, Индурский с/с, ур.Пышки (17), ур.Лососно (7), ур.Грандичи (4), ур.Румлево (4), ур.Чеховщизна (6), м-н Южный (5), м-н Понемунь, м-н Лапенки, м-н Барановичи, м-н Зарица (3), м-н Вишневец (6), м-н Девятовка (4), м-н Фолюш (7),м-н Погораны-Кошевники, ул.Кабяка (4), ул. Томина-Славинского, на р.Неман (3) — 197

Берестовицкий район – 6

Мостовский район – 7

Свислочский район – 1

Лидский район – 1

Зельвенский район — 1

Сморгонский район – 1

Новогрудский район — 1

Брестская область – 3

Минская область – 1

Литовская республика — 1

Местность не установлена – 23
Берестовицкий район

15

3

 Частные домовладения д.М.Берестовица (3), д.Лесневичи, д.Данилки, д.Глебовичи, д.Голынка– 7 случаев

Дачные участки г.п.Б.Берестовица – 2

Лесные массивы аг.Олекшицы (на р.Веретейка), д.Ремуньевцы, д.Людвиново–3

Местность не установлена — 3
Волковысский район

13

3

 Частные домовладения г Волковыск, д.Дружная, д.Тальковцы, д.Лапеница, д.Тимохи, д.Ренля, д.Гнездо – 7 случаев

Лесные массивы г.п.Красносельский (на озере), д.Гнездо, р-н водохранилища «Дамба» – 3

Свислочский район — 2

Пружанский район — 1
Воронвский район

3

1

 Частные домовладения г.п.Вороново, д.Воронвка, д.Лебельники — 3
Дятловский район

3

1

 Частное домовладение д.Мировщина– 1 случай

Новогрудский район (на озере «Свитязь») – 1

Мостовский район (озеро д.Москали) — 1
Зельвенский район

1

   Лесной массив аг.Голынка
Ивьевский район

11

3

 Частные домовладения д.Дайлиды, д.Вадоль. хутор Ивье– 3 случая

Лесные массивы д.Морино, г.Ивье (2), д.Дешевичи, д.Кривичи, д.Уртишки – 6

Лидский район (лес д.Минойты) – 1

Минский район (в лесу) — 1
Кореличский район

1

   Новогрудский район (лес озера Свитязь) — 1
Лидский район

37

12

 Частные домовладения п.Дитва, г.Лида (ул.барановичская, Достоевского) – 3 случая

Дачные участки п.Индустриальный, д.Боровка, д.Доржи, д.Гаевка – 4

Лесные массивы аг.Дитва (2), д.Доржи, д.Беневичи, г.Березовка (3), д.Рыклевцы, д.Островля, д.Дворище, д.Бердовка, д.Палубники, д.Ходюки, д.Докудово, м-н Рыбиновского (2),м-н Молодежный (2), м-н Индустриальный, д.Новоселки, д.Поречье, д.Крупово, д.Белогруда–23

Щучинский район – 1

Ивьевский район – 2

Новогрудский — 2

Гродненский район – 1

Г.Гродно (ур.Пышки) — 1
Мостовский район

2

1

 Частное домовладение г.Мосты – 1

Августовский канал — 1
Новогрудский район

14

8

 Частные домовладения г.Новогрудок (ул.Колодежная, улМинская), аг.Ладеники, аг.Негневичи (2), д.Мольничи, д.Вересково, д.Плянта, д.Осташино, аг.Вселюб, д.Осмолово, д.Куровичи –12 случаев

Лесные массивы в р-не озера «Свитязь» (2) — 2
Островецкий район

5

1

 Частное домовладение д.Кумпяны, г,Островец–2 случая

Лесныемассивыд.Дегенево, г.Островец, д.Белькишки — 3
Ошмянский район

1

   Лесной массив аг.Гольшаны
Свислочский район

5

2

 На территории г.Свислочь (ул.Гагарина) – 1 случай

Частные домовладения д.Гончары, д.Манчицы, д.Видейки — 3

Лесные массивы г.п.Порозово — 1
Слонимский район

12

4

 Лесные массивы д.Жировичи, д.Деревная, д.Хорошевичи, д.Новая Стража, д.Деревянчицы, д.Гринки, Альбертинского лесничества, Жировичского лесничества – 8 случаев

Зельвенский район (на водохранилище) – 1

Местность не установлена –3
Сморгонский район

12

5

 На территории г.Сморгонь (ул.Заводская) – 1 случай

Частные домовладения г.Сморгонь (ул.Пушкина), д.Голешонки, д.Осиновка, д.Аславеняты – 4

Дачный участок д.Марковцы — 1

Лесные массивы д.Белая (2), д.Буянцы, д.Хотени, на оз.Белое. д.Сукневичи — 6
Щучинский район

3

1

 Частное домовладение г.Щучин (ул.Домбровского) – 1случай

Лесные массивы д.Пильчуки, аг.Топилишки — 2
По области

408

123

  

Общее количество обращений с укусами клещей за период с 01.03 по 27.06.2019–3225 случаев.

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща г.Гродно и Гродненский район 270...
 
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