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Клещи: зона риска. С 21 по 27 июня в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 408 человек
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Источник материала:
Вороновская газета
|Административный район
|Количество случаев
|В том числе детей
|Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща
|г.Гродно и Гродненский район
|
270
|
78
|На территории г.Гродно по ул.Суворова – 2 случая
Частные домовладения и дачи в черте города: г.Гродно (ул.В.Хоружей, ул.Лиможа, ул.Кетинская, ул.Шоссейная, ул.Лелевеля), г.Скидель (4), с/т «Азот-Химик», ур.Грандичи, Коптевский с/с,Индурский с/с – 13
Загородные дачные участки Сопоцкинский(3) с/с, Коптевский(2) с/с, Подлабенский (3) с/с, Обуховский (2) с/с, Поречский с/с, Квасовский с/с – 12
Лесные массивы Гожский (14) с/с, Коптевский (33) с/с, Поречский (5) с/с, Квасовский (8) с/с, Озерский (14) с/с, Подлабенский (16) с/с, Сопоцкинский (14) с/с, Скидельский (5) с/с, Одельский (4) с/с, Обуховский(3) с/с, Путришковский(3) с/с, Вертилишковский(2) с/с, Индурский с/с, ур.Пышки (17), ур.Лососно (7), ур.Грандичи (4), ур.Румлево (4), ур.Чеховщизна (6), м-н Южный (5), м-н Понемунь, м-н Лапенки, м-н Барановичи, м-н Зарица (3), м-н Вишневец (6), м-н Девятовка (4), м-н Фолюш (7),м-н Погораны-Кошевники, ул.Кабяка (4), ул. Томина-Славинского, на р.Неман (3) — 197
Берестовицкий район – 6
Мостовский район – 7
Свислочский район – 1
Лидский район – 1
Зельвенский район — 1
Сморгонский район – 1
Новогрудский район — 1
Брестская область – 3
Минская область – 1
Литовская республика — 1
Местность не установлена – 23
|Берестовицкий район
|
15
|
3
|Частные домовладения д.М.Берестовица (3), д.Лесневичи, д.Данилки, д.Глебовичи, д.Голынка– 7 случаев
Дачные участки г.п.Б.Берестовица – 2
Лесные массивы аг.Олекшицы (на р.Веретейка), д.Ремуньевцы, д.Людвиново–3
Местность не установлена — 3
|Волковысский район
|
13
|
3
|Частные домовладения г Волковыск, д.Дружная, д.Тальковцы, д.Лапеница, д.Тимохи, д.Ренля, д.Гнездо – 7 случаев
Лесные массивы г.п.Красносельский (на озере), д.Гнездо, р-н водохранилища «Дамба» – 3
Свислочский район — 2
Пружанский район — 1
|Воронвский район
|
3
|
1
|Частные домовладения г.п.Вороново, д.Воронвка, д.Лебельники — 3
|Дятловский район
|
3
|
1
|Частное домовладение д.Мировщина– 1 случай
Новогрудский район (на озере «Свитязь») – 1
Мостовский район (озеро д.Москали) — 1
|Зельвенский район
|
1
|
|Лесной массив аг.Голынка
|Ивьевский район
|
11
|
3
|Частные домовладения д.Дайлиды, д.Вадоль. хутор Ивье– 3 случая
Лесные массивы д.Морино, г.Ивье (2), д.Дешевичи, д.Кривичи, д.Уртишки – 6
Лидский район (лес д.Минойты) – 1
Минский район (в лесу) — 1
|Кореличский район
|
1
|
|Новогрудский район (лес озера Свитязь) — 1
|Лидский район
|
37
|
12
|Частные домовладения п.Дитва, г.Лида (ул.барановичская, Достоевского) – 3 случая
Дачные участки п.Индустриальный, д.Боровка, д.Доржи, д.Гаевка – 4
Лесные массивы аг.Дитва (2), д.Доржи, д.Беневичи, г.Березовка (3), д.Рыклевцы, д.Островля, д.Дворище, д.Бердовка, д.Палубники, д.Ходюки, д.Докудово, м-н Рыбиновского (2),м-н Молодежный (2), м-н Индустриальный, д.Новоселки, д.Поречье, д.Крупово, д.Белогруда–23
Щучинский район – 1
Ивьевский район – 2
Новогрудский — 2
Гродненский район – 1
Г.Гродно (ур.Пышки) — 1
|Мостовский район
|
2
|
1
|Частное домовладение г.Мосты – 1
Августовский канал — 1
|Новогрудский район
|
14
|
8
|Частные домовладения г.Новогрудок (ул.Колодежная, улМинская), аг.Ладеники, аг.Негневичи (2), д.Мольничи, д.Вересково, д.Плянта, д.Осташино, аг.Вселюб, д.Осмолово, д.Куровичи –12 случаев
Лесные массивы в р-не озера «Свитязь» (2) — 2
|Островецкий район
|
5
|
1
|Частное домовладение д.Кумпяны, г,Островец–2 случая
Лесныемассивыд.Дегенево, г.Островец, д.Белькишки — 3
|Ошмянский район
|
1
|
|Лесной массив аг.Гольшаны
|Свислочский район
|
5
|
2
|На территории г.Свислочь (ул.Гагарина) – 1 случай
Частные домовладения д.Гончары, д.Манчицы, д.Видейки — 3
Лесные массивы г.п.Порозово — 1
|Слонимский район
|
12
|
4
|Лесные массивы д.Жировичи, д.Деревная, д.Хорошевичи, д.Новая Стража, д.Деревянчицы, д.Гринки, Альбертинского лесничества, Жировичского лесничества – 8 случаев
Зельвенский район (на водохранилище) – 1
Местность не установлена –3
|Сморгонский район
|
12
|
5
|На территории г.Сморгонь (ул.Заводская) – 1 случай
Частные домовладения г.Сморгонь (ул.Пушкина), д.Голешонки, д.Осиновка, д.Аславеняты – 4
Дачный участок д.Марковцы — 1
Лесные массивы д.Белая (2), д.Буянцы, д.Хотени, на оз.Белое. д.Сукневичи — 6
|Щучинский район
|
3
|
1
|Частное домовладение г.Щучин (ул.Домбровского) – 1случай
Лесные массивы д.Пильчуки, аг.Топилишки — 2
|По области
|
408
|
123
|
Общее количество обращений с укусами клещей за период с 01.03 по 27.06.2019–3225 случаев.
https://grodnonews.by/
Теги
: Гродно
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Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща г.Гродно и Гродненский район 270...
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