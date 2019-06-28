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Очереди за талонами в поликлинику будоражат интернет. Причина - недостаток кадров

29.06.2019 13:46 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Очереди за талонами к врачам в одной из поликлиник областного центра стали причиной бурного обсуждения в интернете и СМИ.

Очереди за талонами в поликлинику будоражат интернет. Причина - недостаток кадров

Почему они возникают и как их избежать?

 
 
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  Очереди за талонами к врачам в одной из поликлиник областного центра стали причиной бурного обсуждения в интернете и СМИ. Почему они возникают и как их...
 
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