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Очереди за талонами в поликлинику будоражат интернет. Причина - недостаток кадров
29.06.2019 13:46 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Почему они возникают и как их избежать?
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Очереди за талонами к врачам в одной из поликлиник областного центра стали причиной бурного обсуждения в интернете и СМИ. Почему они возникают и как их...
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