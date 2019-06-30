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Ученые выяснили, что человек чувствует перед смертью
01.07.2019 08:07 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии провели исследование, предметом которого стали предсмертные переживания, пишет
По данным ученых, порядка 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания
Участниками исследования стали жители 35 стран, которые поделились своим «околосмертным» опытом.
О таком опыте сообщали люди, уверенные или реально находившиеся в смертельной опасности. В частности, попав в автомобильную аварию или испытав сердечный приступ.
В этот момент у подавляющего большинства участников исследования (87%) было искаженное восприятие времени, 65% отметили увеличение скорости мышления, а 63% - резкое обострение чувств. При этом 53% ощущали себя вне своего тела.
Большинство (73%) заявили, что пережитый опят показался им неприятными. Противоположного мнения придерживаются 27%.
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Большинство переживших «околосмертный» опыт рассказали об искаженном восприятии времени
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