Ученые выяснили, что человек чувствует перед смертью

Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии провели исследование, предметом которого стали предсмертные переживания, пишет Medicalxpress .

По данным ученых, порядка 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания

Участниками исследования стали жители 35 стран, которые поделились своим «околосмертным» опытом.

О таком опыте сообщали люди, уверенные или реально находившиеся в смертельной опасности. В частности, попав в автомобильную аварию или испытав сердечный приступ.

В этот момент у подавляющего большинства участников исследования (87%) было искаженное восприятие времени, 65% отметили увеличение скорости мышления, а 63% - резкое обострение чувств. При этом 53% ощущали себя вне своего тела.

Большинство (73%) заявили, что пережитый опят показался им неприятными. Противоположного мнения придерживаются 27%.