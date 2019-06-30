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Ученые выяснили, что человек чувствует перед смертью

01.07.2019 08:07 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ученые выяснили, что человек чувствует перед смертью
shutterstock.com

Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии провели исследование, предметом которого стали предсмертные переживания, пишет Medicalxpress.

Ученые выяснили, что человек чувствует перед смертью Покинуть группу риска. Простой тест поможет узнать, грозит ли вам смерть

По данным ученых, порядка 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания

Участниками исследования стали жители 35 стран, которые поделились своим «околосмертным» опытом. 

О таком опыте сообщали люди, уверенные или реально находившиеся в смертельной опасности. В частности, попав в автомобильную аварию или испытав сердечный приступ.

В этот момент у подавляющего большинства участников исследования (87%) было искаженное восприятие времени, 65% отметили увеличение скорости мышления, а 63% - резкое обострение чувств. При этом 53% ощущали себя вне своего тела.

Большинство (73%) заявили, что пережитый опят показался им неприятными. Противоположного мнения придерживаются 27%.

 
 
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Большинство переживших «околосмертный» опыт рассказали об искаженном восприятии времени
 
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