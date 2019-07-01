Звоните немедленно! Ситуации, когда нужно немедленно вызывать скорую помощь

Источник материала: Аргументы и факты

В каких случаях скорую помощь нужно вызывать незамедлительно? Рассказывает анестезиолог-реаниматолог высшей категории Сергей Соколов.

1. Потеря сознания

Потеря сознания — это ситуация, когда мозгу не хватает крови. Как только человек оказывается в горизонтальном положении (то есть падает), кровоснабжение восстанавливается и он «возвращается». Обычно на это уходит около минуты.

Опасно, если этот процесс затягивается. Затяжное бессознательное состояние может привести к ухудшению функций жизнедеятельности организма, инвалидности и смерти.

Если обморок длится дольше минуты, у пострадавшего синеют губы и лицо , он совершает неконтролируемые движения (или у него отмечаются судороги или конвульсии), это говорит о перебоях в работе сердца.

В таких случаях нужно немедленно вызывать скорую помощь.

2. Внезапно возникшее (или усиливающееся) головокружение и головная боль

Чаще всего головокружения неопасны. Единственная реальная угроза, которую они несут, — это травма в результате падения.

Однако, если к головокружению присоединяется головная боль, резкая слабость, ухудшение зрения, нарушение походки, онемение в руке и ноге, не медлите. Это признаки нарушения мозгового кровообращения, второй (после инфаркта) причины смертности в России.

Чтобы убедиться, что ваша тревога оправданна, попросите человека улыбнуться, поднять обе руки и что-нибудь сказать. Если улыбка будет асимметричной, поднять он сможет только одну руку, а речь будет неразборчивой и нечленораздельной, срочно вызывайте скорую помощь. Чтобы нарушение мозгового кровообращения прошло бесследно, пациента нужно доставить в клинику в течение часа.

Еще одна причина резкой и сильной головной боли, усиливающейся при наклоне головы, — менингит, при котором также нужна экстренная госпитализация.

3. Давящая боль за грудиной

Если она сопровождается страхом, нехваткой воздуха, слабостью, побледнением кожи, а руки и ноги при этом становятся холодными, есть все основания подозревать, что у человека острый инфаркт миокарда.

В таких случаях нужно дать человеку таблетку нитроглицерина. Уложите, расстегните ворот, ослабьте ремень, приподнимите голову и срочно звоните в скорую помощь. Изменения в сердечной мышце возникают уже через 20-30 минут после начала приступа. 70% больных умирают от инфаркта в первые 48 часов после приступа. Помочь человеку могут только врачи!



Дела сердечные. О приступах: причины и лечение Подробнее

4. Кровотечение, которое длится больше 10 минут

В теле взрослого человека циркулирует примерно 5 литров крови. Нормальная кровопотеря (то есть та, которую организм «не заметит») — не более 14% от этого количества. То есть примерно 700 мл. Если человек теряет больше, давление падает, сердцебиение слабеет, в мозгу возникает кислородное голодание. Поэтому любое кровотечение считается жизнеугрожающей ситуацией. К счастью, при нормальной свертывающей системе при травмах и порезах кровь останавливается задолго до того, как кровопотеря достигнет 14%. Если кровотечение продолжается 10 минут и его невозможно остановить подручными средствами (жгутами и бинтами), кровь течет обильно, уложите человека на спину (любое движение усиливает кровоснабжение и, соответственно, кровотечение) и звоните в скорую помощь.

5. Сильная боль в животе

Под этим симптомом может скрываться множество недугов один опаснее другого (аппендицит, панкреатит, холецистит, и т. д.). Если живот болит сильно, боль усиливается при перемене положения тела, человек покрыт холодным потом, звоните в скорую помощь и говорите диспетчеру: «Острый живот». Как правило, в таких случаях карета скорой помощи приезжает незамедлительно. Чем быстрее пациент будет доставлен в больницу, тем короче будет реабилитационный период.

6. Высокая температура

Температуру, которая колеблется в диапазоне 37-38 градусов, врачи называют субфебрильной. Фебрильная температура находится в диапазоне от 38,1-39 градусов. Температура выше 40,5-41°С является рубежом, за которым она уже представляет опасность для жизни.

Особенно опасно, если жар сопровождается рвотой, нарушением зрения, скованностью движений, спазмом мышц. Еще опаснее, когда он держится более трех дней и не сбивается лекарствами. Не стоит проверять организм на прочность. Срочно вызывайте скорую помощь.