Едим за копейки. Как питаться вкусно и полезно при ограниченном бюджете?

Источник материала: Аргументы и факты

Рассказывает директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН профессор Оксана Драпкина:

Время и деньги

- К сожалению, бытует мнение, что правильный рацион – это сложно, скучно и дорого. На самом деле, рациональное питание экономит время и деньги, поскольку здоровые блюда не предполагают сложных рецептов, длительной термической обработки (а значит, продолжительного стояния у плиты) и среди них нет дорогостоящих деликатесов, которые «съедают» бюджет.

Кстати, международные исследования показывают, что больше всего неправильной еды потребляют в развитых странах (в которых хорошо развита пищевая промышленность, а жители редко едят дома), а самая здоровая еда (свежие овощи и фрукты) – на столе у жителей беднейших стран.

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Исследование, проведенное в нашем центре, показало, что у нас недостаточно потребляют свежих овощей и фруктов (по рекомендации ВОЗ в день нужно съедать не менее 5 порций свежих овощей и фруктов).

Еще одна особенность нашего рациона – обилие соленых блюд. В традиционных блюдах национальной кухни (квашеной капусте, солениях, мочениях) содержится много соли, которая считается одним из главных и недооцененных факторов риска для здоровья человека.

В отношении детского питания ситуация более благоприятная по сравнению с другими странами. Наши дети потребляют не так много снэков (чипсов), реже – газированные и подслащенные напитки, ходят в школу и возвращаются из нее в основном пешком, а в выходные много гуляют с родителями.

Однако отмечаются и тревожные тенденции. Часть детей заканчивают школу с проблемами здоровья разной степени тяжести. Виной тому – малоподвижный образ жизни и снэковая система питания. Наш центр в ходе исследования, проводимого с ВОЗ, изучал рекламу, которую показывают на детских каналах. Оказалось, что львиную долю рекламного времени занимают продукты питания, причем 60% рекламируемых продуктов относятся к нездоровому питанию.

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- Есть ли продукты, от которых нельзя отказываться даже при самом ограниченном бюджете?

- С медицинской точки зрения нельзя поддержать увлечение вегетарианством. В мясе и рыбе содержится не только белок, но и незаменимые аминокислоты, которых нет ни в одной другом продукте. Эти продукты должны регулярно появляться на столе у человека любого возраста, а экономить лучше на чем-то другом (например, на субпродуктах - колбасах, сосисках, печени и т.д.)

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Взрослому человеку мясо рекомендуется есть не чаще 2 раз в неделю (более частое употребление может быть связано с риском колоректального рака) и при этом его важно правильно готовить (самое полезное мясо – отварное или приготовленное в духовке).

Главная ценность рыбы – высокое содержание полиненасыщенных жирных Омега-3 кислот, которые регулируют уровень липидов и холестерина в крови, тем самым препятствуют развитию атеросклероза и благотворно влияют на состояние головного мозга, сердца и сосудов. Исследования показывают, что два рыбных дня в неделю снижают риск сердечно-сосудистных заболеваний на 30%.

Строго обязательно есть свежие овощи и фрукты. Речь не идет о клубнике, авокадо и других заморских фруктах. Вполне достаточно капусты, морковки, свеклы и яблок – но есть их нужно каждый день.

А вот молочные продукты к незаменимым не относятся. Нередко у людей с возрастом возникает приобретённая лактазная недостаточность (дефицит фермента, расщепляющего молочный сахар), при которой у людей после употребления молока возникает метеоризм и дискомфортные ощущения в животе.

- Врачи часто говорят, что с возрастом человек должен ограничивать себя в еде. Когда следует включать режим жесткой экономии?

- Это зависит от того, с какой целью человек решил ограничивать себя. Если есть предрасположенность к набору веса – начитать следить за тем, что он ест, нужно еще в детстве. Если обнаружен высокий риск заболеваний – избирательно относиться к еде нужно начиная с 25 лет. Если заболевания уже существуют – нужно это делать с того возраста, в каком был поставлен диагноз.

Оптимально, чтобы человек перед тем как выбрать для себя тип питания, обратился к врачу и прошел базовые исследования (узнал свой уровень глюкозы, холестерина, давления) и выстраивал рацион в соответствии с этим, поскольку идеального, подходящего для всех рациона, не существует.

Каждому человеку нужно ознакомиться с пирамидой питания и адаптировать ее под свой образ жизни. Людям с избыточным весом следует ограничивать себя в крупах и цельнозерновых продуктах (которые считаются основой рациона для людей, не страдающих избыточной массой тела). Пациентам с высоким уровнем холестерина – реже употреблять мясные продукты, пациентам с риском сердечно- сосудистых заболеваний – ограничить себя в животных жирах.