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В Брестской области зарегистрирован случай заболевания туляремией

02.07.2019 18:42 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области зарегистрирован случай заболевания туляремией, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделением эпидемиологии особо опасных инфекций областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Елена Селькина.

В Брестской области зарегистрирован случай заболевания туляремией

Заболевание выявили у 56-летней жительницы Барановичей. Лабораторные исследования подтвердили диагноз врача-инфекциониста: у женщины туляремия - острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией, лимфаденитом и другими симптомами. Источник заражения в данном случае не установлен.

Туляремия относится к природно-очаговым зоонозным инфекциям. Заболевание не передается от человека к человеку, а основным источником инфекции являются мышевидные грызуны (полевки, домовые и лесные мыши, крысы), а также кролики, зайцы. Заражение происходит при контакте с инфицированными животными, употреблении загрязненных воды и пищевых продуктов, вдыхании бактерий при сельхозработах (обмолоте зерновых, уборке сена, соломы, переборке овощей). Кроме того, возможно заражение при укусах клещей, комаров, блох, слепней и других кровососущих переносчиков болезни.

По данным областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в регионе насчитывается 37 природных очагов туляремии. Санитарные службы постоянно отслеживают ситуацию в этих местах, принимают меры по недопущению распространения инфекции. "Эти природные очаги не активны и не представляют опасности для человека. Достаточно сказать, что ни по одному случаю заболевания туляремией не было установлено связи с природным очагом", - отметила Елена Селькина.

В Брестской области за период наблюдения с 1946 по 2015 год заболеваемость туляремией имела выраженные подъемы и спады. Высокий уровень отмечался в 1955 году (167 случаев), в 1956-м (109), в 1963-м (294). С 1994 по 2015 год заболеваемость в регионе не регистрировалась. После 20 лет эпидемического благополучия стали регистрироваться единичные случаи заболевания туляремией: в 2015 году - один случай в Березе, в 2016-м - 5 случаев в Бресте, Березе и Каменецком районе. Два последующих года по три случая отмечались в Березовском, Ляховичском и Столинском районах. В прошлом году - четыре случая в Бресте, Барановичах, Березовском и Ганцевичском районах.

В целях профилактики заражения туляремией специалисты рекомендуют соблюдать ряд рекомендаций. Наряду с дератизацией (борьба с грызунами) поддерживать должный санитарный порядок на объектах и прилегающей территории, в жилых помещениях и приусадебных участках. При отдыхе на природе или работе на улице, с животными (кроликами, ондатрами) следует использовать репелленты, средства личной защиты (ватно-марлевая повязка или респиратор, перчатки), надевать одежду с длинными рукавами. При купании в открытых водоемах стараться не заглатывать воду. При любых изменениях в поведении домашних животных и появлении у них необычных симптомов нужно проконсультироваться с ветеринаром.

 
Теги: Брест
 
 
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