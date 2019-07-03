Ученые: молоко помогает снизить риск рака и других опасных болезней

Ученые из ведущих испанских университетов проанализировали 14 свежих научных исследований, посвященных роли молока и молочных продуктов в профилактике различных болезней, передает Medicalxpress .

Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока обычной жирности на всех этапах жизни помогает избежать тех или иных проблем со здоровьем. Например, обнаружена связь между употреблением молока и его продуктов беременными женщинами и уровнем кальция в костях их новорожденных детей.

Во взрослом возрасте молоко помогает снизить риск развития рака мочевого пузыря и толстого кишечника, а также сердечно-сосудистых патологий, метаболического синдрома и сахарного диабета. Пожилым людям молоко помогает избежать не только хрупкости костей, но и возрастной атрофии скелетной мускулатуры.