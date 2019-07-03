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Ученые: молоко помогает снизить риск рака и других опасных болезней
04.07.2019 10:03 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Ученые из ведущих испанских университетов проанализировали 14 свежих научных исследований, посвященных роли молока и молочных продуктов в профилактике различных болезней, передает
Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока обычной жирности на всех этапах жизни помогает избежать тех или иных проблем со здоровьем. Например, обнаружена связь между употреблением молока и его продуктов беременными женщинами и уровнем кальция в костях их новорожденных детей.
Во взрослом возрасте молоко помогает снизить риск развития рака мочевого пузыря и толстого кишечника, а также сердечно-сосудистых патологий, метаболического синдрома и сахарного диабета. Пожилым людям молоко помогает избежать не только хрупкости костей, но и возрастной атрофии скелетной мускулатуры.
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Умеренное употребление молока в любом возрасте помогает предотвратить множество проблем со здоровьем
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