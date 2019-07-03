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Врачи развенчали 10 мифов об алкоголе

04.07.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Врачи развенчали 10 мифов об алкоголе
Заблуждения многих людей о безвредности распития алкогольных напитков порождают всяческие домыслы. Корреспондент pinsknews.by поговорил с врачом-валеологом Пинской центральной поликлиники Аллой Войтович и узнал, что же мы имеем на самом  деле?

Миф № 1: Быстро согревает.

Принято считать почему-то, что замерзающему человеку нужно хорошо выпить. Здесь есть лишь доля правды. Небольшая доза алкоголя (не более 50 граммов коньяка или водки) действительно на какое-то время расширяет сосуды и нормализует кровоснабжение внутренних органов. Большие же дозы усиливают кровоток в коже, в результате чего она краснеет. При этом усиливается теплоотдача, и при субъективно кажущемся ощущении приятного тепла организм начинает остывать еще больше.

Миф № 2: Помогает от простуды.

Существует мнение, что от простуды хорошо лечиться водкой с медом, перцем, горчицей и т.д. Такое снадобье якобы и температуру снижает, и насморк лечит, и боль в горле уменьшает…Возможно, в давние времена такой метод и оправдывал себя. Современная медицина такое лечение не признает. Во-первых, иммунитет «огненная вода» не повышает, во-вторых, спирт не лучшим образом сказывается на воспаленном горле. После такого лечения оно еще больше болит. Так что верить в целебную силу водки не надо.

 
 
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> Заблуждения многих людей о безвредности распития алкогольных напитков порождают всяческие домыслы. Корреспондент pinsknews.by поговорил с врачом-валеологом Пинской...
 
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