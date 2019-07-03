Туберкулез, бактерии, герпес. К чему приводит курение кальянов и вейпов

Источник материала: Аргументы и факты

Чем можно заразиться от кальянов, вейпов и электронных сигарет, знают не все. Многим, наоборот, кажется, что такие приспособления безопаснее, чем обычные устройства для курения. Врачи же уверены, что парители, электронные заменители сигарет и папирос, а также кальяны могут нанести серьезный ущерб здоровью человека. О том, чем именно можно заразиться от таких курительных приборов и кому стоит быть максимально осторожным с ними, "АиФ" рассказал врач-терапевт высшей категории, к. м. н. Алексей Егоров.

Инфекция не дремлет

Согласно исследованиям, проведенным за последние 15-20 лет, курение кальянов, вейпов и электронных сигарет наносит серьезный ущерб здоровью. Более того, при использовании кальяна без сменных индивидуальных мундштуков (а насчет того, что насадки в кафе и специальных заведениях меняются с должной регулярностью, мы на 100% не можем быть уверенными) имеется большая вероятность передачи инфекционных заболеваний, например, таких, как вирус герпеса, туберкулез. Даже при наличии сменных индивидуальных мундштуков причиной инфицирования могут быть трубки, установленные на кальяне. Микобактерия туберкулеза (кстати, довольно устойчивая в окружающей среде) при вдыхании паров не уничтожается тепловым воздействием кальяна. По этой причине риск инфицирования туберкулезом при использовании кальяна чрезвычайно высок.

Многие переживают за развитие обструктивных болезней легких, например, ХОБЛ, при курении новомодных устройств. Различные вирусы и бактерии, передающиеся воздушно-капельным путем, менее устойчивы в окружающей среде, чем микобактерия туберкулеза, поэтому в отношении других заболеваний дыхательных путей эта проблема стоит менее остро.

Важно понимать, что говорить о меньшем вреде для дыхательных путей со стороны электронных устройств нельзя. Раздражающее действие тепла и смол (которые в минимальных объемах имеются в табаке, используемом для кальяна) аналогично тому, которое происходит при обычном курении. Единственное отличие: при курении обычных сигарет оказывается наибольшее воздействие на слизистую рта, языка, горла, а также возникает риск развития рака этих органов.



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Вредные вещества

Особую опасность в таких девайсах представляют собой вещества, содержащиеся в жидкостях для курения. Полипропиленгликоль — это как раз то вещество, которое наносит наибольший вред здоровью курящего. Оно выделяется с дымом. Это вещество обезвоживает организм, оказывая негативное влияние на бронхи и сосудистое русло (крупные артерии), что также провоцирует развитие хронической обструктивной болезни лёгких.

Группа риска

Наиболее неблагоприятное воздействие курение кальянов, вейпов и электронных сигарет оказывает на людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей, но не знающих о наличии этих заболеваний. Особенно это касается тех, кто болен бронхиальной астмой, муковисцидозом (кистозным фиброзом), хронической обструктивной болезнью лёгких на начальных этапах, туберкулезом легких. Курение провоцирует развитие этих серьезных заболеваний. Кроме того, курение кальянов, вейпов и электронных сигарет оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему людей, страдающих гипертонической болезнью, ишемической болезнью, и тех, кто перенес инсульт или инфаркт миокарда.