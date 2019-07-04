Электронный рецепт в Осиповичах. Теория и практика

Источник материала: Асiповiцкi край

За год в райполиклинике выдано около 1200 пластиковых карт для медобслуживания, по которым осуществляется отпуск препаратов посредством электронного рецепта

Об электронном рецепте земляки наверняка слышали, однако поддерживать проект, инициированный Минздравом, пока не торопятся. Возможно, не знают, как действует?

Как это работает. Теория

Проинформировать о технологии выписки электронного рецепта (ЭР) согласились врач общей практики Елена Тимофеева и старшая медсестра отделения общей практики райполиклиники Лилия Сырцова. Медики полны энтузиазма: пластиковая карта — именно по ней выдают ЭР — явно облегчает жизнь пациентов и работу врачей. Каким образом?

Е.Т.: Сначала — об удобстве людей. Ныне практически завершена работа по созданию электронных амбулаторных карт, поэтому наличие ЭР более чем актуально. Объясню. Допустим, врач выставляет диагноз, назначает обследование и лечение, дает рекомендации — и вся необходимая информация о состоянии здоровья пациента, назначенных препаратах вносится в специальную программу и автоматически дублируется на пластиковой карте. В ходе следующего приема выписанные ранее препараты — а у человека с хроническими заболеваниями их может быть дюжина и больше — врач одним нажатием кнопки просто продублирует назначения на «новый рецепт». Это впечатляющая экономия времени.

Л.С.: И на получение бесплатных карт, которые заказаны на всех пациентов, проживающих в зоне обслуживания медучреждения, потребуется минут 5-10. Обращаемся в любое окно регистратуры с паспортом, если оформление на ребенка — с паспортом родителя и свидетельством о рождении малыша; медрегистратор вносит в электронную базу идентификационный номер, за которым и будет за-креплена ваша карта для медобслуживания; подписываем форму информированного согласия об использовании пластиковой карты. Все, можно идти к доктору.

Е.Т.: Вернемся к пользе ЭР. Для врачей, помимо экономии времени и сил, карта удобна еще и тем, что можно контролировать назначенное лечение: доктор на приеме видит, приобрел пациент лекарство в аптеке или нет, соответственно, проходит лечение или игнорирует. К тому же в базе отражается весь спектр препаратов, назначенных другими специалистами, что исключает одновременный прием плохо совместимых лекарств. Плюс программа «привязана» к справочнику «Белфармации», и врач сразу видит, имеется ли в наличии препарат, который он намерен выписать больному.

Л.С.: Кстати, на прием карту приносить не обязательно: она понадобится только в аптеке. И не стоит переживать, если потеряете: в поликлинике безвозмездно выдадут новую, на которую врач перенесет все данные о назначениях.

Как это работает. Практика

Отправляюсь в регистратуру. Почти 6 вечера — ни малейшей очереди. Паспорт, форма информированного согласия — и через 7 минут светло-зеленый «пластик» в руках. Можно идти на прием, благо, талон благоразумно заказан заранее.

Беседа, осмотр, назначения. Демонстрирую новенькую карту, прошу доктора выдать на нужный препарат электронный рецепт. Увы, в кабинете для этого нет необходимой техники. Впрочем, как тут же заверяют медработники, таких «неинформатизированных» врачей общей практики в поликлинике осталось 2-3, и при необходимости ЭР можно оформить в одном из соседних кабинетов, куда меня и сопровождают.

Медсестра просьбе не удивляется, хотя сообщает, что электронные рецепты выдаются пока только пациентам с «льготами»: печать «обычных» сейчас не производится по техническим причинам. «Льготы» у меня таки наличествуют — постучав пару минут по клавиатуре, медик отправляет бланк в принтер. На удивленное «зачем бумага?» поясняет, что к системе электронного рецепта пока подключены только госаптеки РУП «Белфармация», и, чтобы пациент мог купить лекарство в любой сети, к ЭР прилагается традиционный бумажный бланк, который поможет также в случае сбоя системы. На замечание, что процесс оформления ЭР по затратам времени мало отличается от рукописного, звучит здравый комментарий: «Это одного. А если их 10?»

Выводы

На напечатанном рецепте с пометкой «ЭР» наверное впервые в жизни — о чудо! — я смогла нормально прочесть название и дозировку назначенного препарата, не расшифровывая пресловутый «врачебный почерк». Пожалуй, только ради этого следовало обзавестись «медпластиком»…

А если серьезно, то:

Карта помогает экономить не только время, но и деньги: в любой аптеке РУП «Фармация» пластиковая карта для медобслуживания даже без рецепта служит «дисконтной» и дает скидку 10% на любые отечественные препараты и 2% — импортные. Постепенно к программе АИС «Электронный рецепт» будут подключены и другие аптечные сети. ЭР однозначно необходимы тем, кто ежемесячно получает несколько наименований препаратов: пенсионерам, людям с инвалидностью, хроническими заболеваниями. Кстати, изначально проект действительно был рассчитан на льготную категорию граждан, но сегодня врач может выписать ЭР любому пациенту, получившему карту. Информатизация и автоматизация нашей медицины — процесс неизбежный. Электронные рецепты и амбулаторные карты — это реалии, такие же, как интернет-регистратура talon.by, уже ставшая привычной. А к реалиям, как известно, можно и нужно приспосабливаться. И желательно вовремя: пока никаких временных ограничений на получение карт для медобслуживания нет, но как знать?..