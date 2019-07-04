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Набрать форму за две недели. Как привести тело в порядок перед отпуском?

05.07.2019 15:47 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Набрать форму за две недели. Как привести тело в порядок перед отпуском?
Фото из открытых источников

Набрать форму за две недели. Как привести тело в порядок перед отпуском?За консультацией мы обратились к мастеру спорта по лёгкой атлетике, старшему преподавателю кафедры физического воспитания и спорта Белорусского государственного университета Анне Горбацевич.

Набрать форму за две недели. Как привести тело в порядок перед отпуском? Ловушка для жира. Можно ли избавиться от живота за две недели?

- За какой минимальный срок до поездки на море нужно начинать приводить себя в порядок?

Для того, чтобы организм чувствовал себя комфортно, нужно как минимум за месяц до долгожданного отпуска позаботиться о фигуре. Но, конечно же, идеально всегда держать себя в тонусе. Тогда не придётся экстренно бежать в спортзал.

- И всё же, что делать, если отпуск на носу, а отражение в зеркале тебя не устраивает?

- Необходимо поменять режим и рацион питания. Прежде всего, я советую записаться на курс общего массажа с антицеллюлитными включениями. Хватит 10-12 сеансов для того, чтобы фигура за месяц стала чуть лучше. Конечно же, не стоит забывать и про обёртывание. Если есть возможность – добавьте любую физическую активность: плавание, велосипед, вечерние прогулки. Заниматься этим нужно умеренно, без какого-либо изнурения. Ведь не нужно забывать, что ко всему нужно подходить с удовольствием.

Набрать форму за две недели. Как привести тело в порядок перед отпуском?
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- Что насчёт питания?

Нужно будет немного ограничить себя в объёмах пищи. Перед тем, как что-то съесть - выпивайте полстакана воды. Это станет хорошей привычкой, ведь иногда мы путаем чувство голода с чувством жажды. Важно! Садясь за стол, перед приёмом пищи, убирайте все гаджеты. Вам нужно будет сосредоточиться на своём организме, ощущать вкус каждого продукта. Именно так вы поймёте, когда вы сыты, а когда можете позволить себе ещё чего-либо. Просмотр сериала убивает в нас чувство меры, и мы съедаем больше нужной нам нормы.

 
 
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