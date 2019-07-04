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Клещи: зона риска. С 28 июня по 4 июля в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 267 человек

05.07.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Клещи: зона риска. С 28 июня по 4 июля в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 267 человек

Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща
г.Гродно и Гродненский район

190

53

 В урочище «Пышки» на тропе «Здоровье» — 1 случай

На территории г.Гродно (ул.Озерское шоссе), г.Скидель – 2 случая

Частные домовладения и дачи в черте города: Подлабенский с/с, г.Гродно (ул.Молодая, пер.Победы, ул.Тетки, ул.Грандичская (2), ул.Городская), оз.Юбилейное — 8

Загородные дачные участки Коптевский (2) с/с, Подлабенский (4) с/с — 6

Лесные массивы Гожский (10) с/с, Поречский (6) с/с, Одельский с/с (4), Сопоцкинский с/с (7), Подлабенский (14) с/с, Коптевский (15) с/с, Путришковский (2) с/с, Вертелишковский (2) с/с, Озерский (7) с/с, Обуховский (3) с/с, Квасовский (2) с/с, Индурский с/с, ур.Пышки (18), ур.Румлево (7), ур.Лососно (4), ур.Чеховщизна (3), ур.Грандичи (4), м-н Девятовка (2), м-н Зарица (3), м-н Фолюш (3), м-н Южный (3), м-н Вишневец (2), м-н Погораны-Кошевники (3), м-н Ольшанка (2), м-н Понемунь, м-н Барановичи, ул.Кабяка (3), набережная р.Неман (3) — 135

Мостовский район – 8

Щучинский район — 7

Дятловский район – 4

Лидский район – 2

Волковысский район — 2

Берестовицкий район – 2

Новогрудский район – 1

Островецкий район – 1

Брестская область — 1

Германия — 1

Местность не установлена – 9
Берестовицкий район

3

1

 Частные домовладения д.Горбачи, аг.М.Берестовица, д.Плюскаловцы — 3
Волковысский район

14

4

 На территории г.Волковыска ул.Багратиона, ул.С.Панковой – 2 случая

Частные домовладения д.Яриловка, д.Трумпы, аг.Подороск – 3

Лесные массивы г.п.Россь, д.Митори, д.Плебановцы, Росское лесничество, д.Женовица, лес «Замковый» – 6

Зельвенское водохранилище – 1

Зельвенский район — 1

Свислочский район — 1
Вороновский район

2

2

 Частные домовладения д.Больтеники, д.Свилы
Дятловский район

5

0

 Частные домовладения д.Семеновичи – 1 случай

Лесные массивы д.Нарбутовичи, аг.Вензовец, д.Боровики, д.Трухановичи — 4
Ивьевский район

4

2

 Частные домовладения г.Ивье, хутор Дайлиды – 2 случая

Лесные массивы д.Совгути, д.Лелюки — 2
Кореличский район

1

 

 Новогрудский район (озеро Свитязь) — 1
Лидский район

11

1

 Лесные массивы г.Березовка (4), д.Игнатковцы, п.Дитва, д.Косиловцы, м-н Рыбиновского — 8

Ивьевский район – 2

Швеция — 1
Мостовский район

5

2

 На территории пр.Строителей г.Мосты – 1 случай

Частные домовладения д.Струбница, д.Копачи – 2

Дачный участок с/т «Малиновка» — 1

Лесные массивы д.Мальковичи — 1
Новогрудский район

8

3

 На территории г.Новогрудка (ул.Волчецкого) – 1 случай

Частные домовладения г.Новогрудок (ул.Буденного), д.Чемеровка, д.Осмолово, д.Мостище – 4

Лесные массивы д.Ляховичи (на р.Неман), д.Черешля (на озере) – 2

Дятловский район — 1
Островецкий район

1

 

 Частные домовладения г.Островец (ул.Октябрьская) — 1
Ошмянский район

3

 

 На территории г.Ошмяны ул.Борунская – 1 случай

Частные домовладения д.Новошишки – 1

Браславские озера — 1
Свислочский район

4

1

 Приусадебные участки д.Горностаевичи – 1

Лесные массивы д.Стоки(2), д.Б.Колоная — 3
Слонимский район

12

4

 Частные домовладения г.Слоним (ул.Кирпичная) — 2

Лесные массивы д.Митьковичи. д.Новая Стража, д.Деревная, д.Жировичи (1), д.Шундры, д.Василевичи, Жировичское лесничество (2) – 9

Бресткая область (лес Барановичского р-на) — 1
Сморгонский район

3

 

 Дачный участок д.Марковцы – 1 случай

Лесные массивы аг.Залесье, д.Слабсны — 2
Щучинский район

1

 

 Дачный участок д.Топилишки — 1
По области

267

73

  

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Теги: Гродно
 
 
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Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща г.Гродно и Гродненский район 190...
 
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