Клещи: зона риска. С 28 июня по 4 июля в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 267 человек

|г.Гродно и Гродненский район
|
190
|
53
|В урочище «Пышки» на тропе «Здоровье» — 1 случай
На территории г.Гродно (ул.Озерское шоссе), г.Скидель – 2 случая
Частные домовладения и дачи в черте города: Подлабенский с/с, г.Гродно (ул.Молодая, пер.Победы, ул.Тетки, ул.Грандичская (2), ул.Городская), оз.Юбилейное — 8
Загородные дачные участки Коптевский (2) с/с, Подлабенский (4) с/с — 6
Лесные массивы Гожский (10) с/с, Поречский (6) с/с, Одельский с/с (4), Сопоцкинский с/с (7), Подлабенский (14) с/с, Коптевский (15) с/с, Путришковский (2) с/с, Вертелишковский (2) с/с, Озерский (7) с/с, Обуховский (3) с/с, Квасовский (2) с/с, Индурский с/с, ур.Пышки (18), ур.Румлево (7), ур.Лососно (4), ур.Чеховщизна (3), ур.Грандичи (4), м-н Девятовка (2), м-н Зарица (3), м-н Фолюш (3), м-н Южный (3), м-н Вишневец (2), м-н Погораны-Кошевники (3), м-н Ольшанка (2), м-н Понемунь, м-н Барановичи, ул.Кабяка (3), набережная р.Неман (3) — 135
Мостовский район – 8
Щучинский район — 7
Дятловский район – 4
Лидский район – 2
Волковысский район — 2
Берестовицкий район – 2
Новогрудский район – 1
Островецкий район – 1
Брестская область — 1
Германия — 1
Местность не установлена – 9
|Волковысский район
|
14
|
4
|На территории г.Волковыска ул.Багратиона, ул.С.Панковой – 2 случая
Частные домовладения д.Яриловка, д.Трумпы, аг.Подороск – 3
Лесные массивы г.п.Россь, д.Митори, д.Плебановцы, Росское лесничество, д.Женовица, лес «Замковый» – 6
Зельвенское водохранилище – 1
Зельвенский район — 1
Свислочский район — 1
|Слонимский район
|
12
|
4
|Частные домовладения г.Слоним (ул.Кирпичная) — 2
Лесные массивы д.Митьковичи. д.Новая Стража, д.Деревная, д.Жировичи (1), д.Шундры, д.Василевичи, Жировичское лесничество (2) – 9
Бресткая область (лес Барановичского р-на) — 1