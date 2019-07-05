«Море волнуется раз» и еще 6 уличных игр, которые незаслуженно забыты

Источник материала: Аргументы и факты

"АиФ" вспомнил 7 уличных игр, которые были очень популярны в прошлом.

«Море волнуется раз»

Простая игра, не требующая большого количества участников и специального реквизита. Достаточно даже трех человек.

Участники с помощью считалочки выбирают ведущего. Ведущий отворачивается и произносит:

«Море волнуется раз! Море волнуется два! Море волнуется три! Морская фигура на месте замри!»

Игроки замирают в позах, изображающих что-то, связанное с морем: это может быть дельфин, корабль, медуза. Ведущий подходит к участнику, «оживляет» его и, пока участник двигается, пытается угадать морскую фигуру. Если участник показывает хорошо и его задумку быстро угадывают, он в выигрыше. Проигрывает тот, чью фигуру угадывают с трудом: он и становится следующим ведущим.

Если надоест играть в «морские фигуры», можно модернизировать игру и добавить лесные, птичьи, транспортные — почти на любую тему.

«Колечко, выйди на крылечко»

Игра, которая учит сохранять невозмутимость. Число участников — от 4 человек.

Считалочкой выбирается ведущий. Участники садятся на лавочку в ряд и складывают ладошки лодочкой так, чтобы в них можно было незаметно что-то положить.

Ведущий тоже складывает ладони лодочкой и прячет туда кольцо или другой мелкий предмет. По очереди обходит всех участников, опускает свои ладони в их «лодочки» и делает вид, что кладет предмет туда. На деле кольцо попадает только к одному участнику, остальные не видят, кому оно досталось. Игрок, получивший кольцо, пытается остаться невозмутимым и не подать вида.

Ведущий отходит на несколько шагов и произносит: «Колечко, колечко, выйди на крылечко!» Обладатель «колечка» должен быстро вскочить со скамейки и добежать до ведущего. Задача остальных участников — ему помешать.

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«Вы поедете на бал?»

Игра, которая помогает в развитии речи и тренирует находчивость. Число участников — от 3 человек.

Игроки выбирают ведущего. Ведущий произносит:

«Да и нет не говорите,

Черное с белым не носите,

Вы поедете на бал?»

В более продвинутых версиях игры фигурирует еще «не смеяться», «губки бантиком не делать» (так часто пытаются подавить смешок) и «букву „Р“ не выговаривать». Дальше ведущий начинает спрашивать каждого про его поездку на бал, задавая много уточняющих вопросов: в какой одежде, каким транспортом и прочее. Его задача — заставить игрока нарушить одно из обозначенных правил. Задача игрока — не попасться.

Игра только кажется простой. На деле она требует внимательности, железного самообладания и богатого словарного запаса.

«Съедобное-несъедобное»

Для игры нужен мяч и минимум три участника (можно и вдвоем, но тогда игре будет не хватать внезапности). Игроки садятся в ряд или становятся в круг. Ведущий кидает мяч любому из участников и называет любой предмет. Если он съедобный, игрок должен поймать мяч, если несъедобный — отбить. Задача ведущего — усыпить бдительность и запутать игроков (например, много раз подряд называть съедобные предметы, а потом внезапно выдать «сапог» или «вантуз», чтобы игрок поймал по инерции).

Чем выше скорость игры, тем интереснее.

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Вышибалы

Два игрока, которых выбрали вышибалами, встают на расстоянии 5-6 метров друг от друга (чем больше игроков, тем больше может быть расстояние), между ними в ряд встают остальные игроки. Вышибала кидает мяч в игроков, игроки пытаются уворачиваться. Если никто не выбит, мяч ловит второй вышибала и начинает выбивать участников со своей стороны. Если вышибала попал в игрока, тот уходит с площадки. От удачливости и ловкости последнего игрока, оставшегося на поле, зависит исход игры. Если он продержится столько бросков, сколько ему лет, то победившими считаются все участники. Если нет — победили вышибалы. Они становятся участниками, а на их место встают первые из выбывших игроков.

В другом варианте игры вышибала и выбитый игрок сразу меняются местами.

Если игрок поймал мяч, который в него летел, это называется «свечка». Она дает одну «жизнь»: при следующем попадании в него игрок не выбывает из игры. Если игрок пытался поймать «свечку», но не смог, считается, что в него попали, и он покидает поле.

Для тех, кому классические вышибалы кажутся скучными, придумали более продвинутые правила с разными видами бросков, например:

1. Вышибала кричит: «Граната!» Игроки не могут двигать ногами.

2. Вышибала кричит: «Бомба!» Он подбрасывает мяч вверх, а игроки должны сесть на корточки и накрыть голову руками.

3. Вышибала кричит: «Салют!» Игроки должны поднять руки с криком «Ура!»

4. «Семейное фото» — вышибала встает спиной к игрокам, участники прижимаются друг к другу. Вышибала кидает мяч не глядя, игрокам при этом нельзя двигаться.

Таких усложненных бросков наберется не меньше десятка.

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«Ручеек»

В советское время эта игра была очень популярна в школах и пионерских лагерях, так как она требует вовлечения большого количества участников. Минимум 7 человек. Число должно быть нечетным.

Один человек — ведущий, остальные встают по парам и берутся за руки. Пары встают друг за другом и поднимают сцепленные руки вверх, образуя что-то вроде коридора.

Ведущий идет по этому коридору, выбирает одного участника, берет его за руку и ведет в конец «ручейка», образуя пару с ним. Тот, кто остался без партнера, становится ведущим и идет в начало коридора. Дальше уже он выбирает себе пару.

«Шире круг»

Еще одна игра, которая была популярна в детских лагерях. Играть могут компании от 5 человек, но чем больше участников, тем интереснее. Желательно, чтобы мальчиков и девочек было примерно поровну.

Выбирается ведущий. Остальные участники встают в круг и берутся за руки, желательно — через одного («мальчик-девочка-мальчик»). Ведущий встает в центр круга, вытягивает руку перед собой, закрывает глаза. Круг начинает двигаться в одну сторону, ведущий — в противоположную. Все произносят хором: «Шире, шире круг, у меня 500 подруг. Эта, эта, эта, эта, а любимая — вот эта».

Игра останавливается. Ведущий, замерев, вытянутой рукой указывает на участников. Ближайший к месту, на которое он указал, игрок противоположного пола выходит в центр круга и встает к нему спиной. Оба игрока закрывают глаза, а другие участники громко считают до трех. На счет «три» двое в центре поворачивают головы: направо или налево. Если игроки повернули в одном направлении — целуются. Если в разных — жмут руки друг другу.