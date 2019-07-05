Стрессы и фастфуд до деменции доведут? Что провоцирует развитие слабоумия

Источник материала: Аргументы и факты

Распространено мнение о том, что старческая деменция развивается у людей, у которых нет высшего образования, которые занимаются преимущественно неквалифицированным трудом. Также больше подвержены деменции те, кто не желает тренировать свой мозг в пожилом возрасте. Ведь доказано, что постоянная тренировка ума — изучение языка, заучивание стихов, другие интеллектуальные занятия в течение продолжительного времени — способствует профилактике деменции. При этом стоит учитывать и ряд факторов, которые могут спровоцировать развитие этой болезни у людей пожилого возраста.

Причина проблемы

Причина распада интеллектуальных функций — приобретенное поражение мозга различного характера (включая инсульт и другие сосудистые заболевания, опухоль, травму и др.). Наиболее часто причиной деменции становятся так называемые дегенеративные заболевания нервной системы. При них в веществе мозга происходят и прогрессирующе нарастают изменения, различающиеся при разных формах. Например, при болезни Альцгеймера это накопление аномального белка амилоида, образование «сенильных бляшек», распад нервных клеток, нарушение обмена медиаторов, прежде всего — ацетилхолина и др. При паркинсонизме это распад и перерождение клеток черного вещества и снижение уровня медиатора дофамина и др. Отчасти эти изменения генетически запрограммированы, то есть, вызваны изначально существующими у больного нарушениями в генетическом материале (поломками генов и хромосом).

Разные генетические и хромосомные поломки проявляются в разном возрасте. И если генетические анализы выявили конкретное нарушение, то нужно обратиться к специалисту-генетику, который, основываясь на своем опыте и знаниях, а также информации, имеющейся в генетических базах данных, расскажет о прогнозе заболевания, о его клинических проявлениях, особенностях развития и скорости прогрессирования в том числе интеллектуальных нарушений. Также специалист скажет, является ли этот недуг частым, сколько случаев его описано в мире и, что очень важно, передается ли он по наследству, какой риск его проявления у родственников и особенно детей больного и их потомства.

Сегодня врачи предполагают, что для реализации генетической предрасположенности могут потребоваться определенные условия жизни, так называемые факторы риска. Тем не менее всё индивидуально. И точно предсказать, разовьется ли у человека картина болезни Альцгеймера, в настоящее время невозможно, как говорит к. м. н., заведующий клинико-диагностическим отделением Института детской и взрослой неврологии и эпилепсии им. Св. Луки Игорь Степанищев.

Факторы риска

Факторов риска для развития деменции довольно много, как отмечают врачи. Обязательно надо следить за своим здоровьем, чтобы вовремя распознать проблему.

В числе факторов риска, по мнению к. м. н., заведующего отделением неврологии МКНЦ им. А. С. Логинова Даниила Дегтярева, можно выделить:

— Повышенное значение артериального давления (АД). При длительно существующей артериальной гипертензии в головном мозге образуются небольшие по размерам очаги поражения. Один-два таких очага вреда не принесут, но, когда их становятся достаточно много (десятки) и располагаются они в различных областях головного мозга, могут страдать многие церебральные функции. В том числе характерны нарушения памяти, внимания и другие когнитивные расстройства

— Сопутствующие заболевания, такие, как гипотиреоз, снижение уровня витамина В12, нейросифилис, эпилепсия, хронические заболевания печени и почек в стадии декомпенсации, могут приводить к появлению деменции

— Неправильный характер питания. Многочисленные исследования показывают, что еда, содержащая повышенное количество легкоусвояемых углеводов и животных жиров, может приводить к развитию ожирения, сахарного диабета II типа и увеличивает шанс получить болезнь Альцгеймера. Чтобы избежать этих грозных осложнений, нужно питаться в основном т. н. полезными продуктами. Это овощи, растительные жиры (оливковое, подсолнечное, льняное масла и др.), яйца, рыба и морепродукты, органическое мясо и домашняя птица, дичь, сезонные фрукты и травы. Для сохранения здоровья микрофлоры кишечника необходимо регулярно употреблять молочнокислую продукцию, обогащенную полезными бактериями (лакто- и бифидобактерии), или пробиотики при непереносимости лактозы. Резко ограничить, а лучше вовсе отказаться от всевозможных сладостей и фастфуда

— Низкая физическая активность. Если человек мало двигается, то у него большой шанс заработать лишний вес, а вместе с ним — появление таких заболеваний, как сахарный диабет и атеросклероз сосудов сердца и головного мозга, что увеличивает риск развития деменции

— Стойкое снижение настроения, хандра, уныние, депрессия могут резко снизить интеллектуальные возможности человека вплоть до развития болезни. Важно, что когнитивные функции восстанавливаются после излечения. Но чем дольше человек страдает от депрессии, тем сильнее нарушается его память, поскольку расстройство оказывает повреждающее действие на клетки головного мозга

— Вредные привычки. Курение является одной из причин развития склероза сосудов и хронической обструктивной болезни легких, что приводит к недостаточному поступлению кислорода к клеткам головного мозга. Алкоголь оказывает прямое токсическое действие на головной мозг. Злоупотребление алкоголем сопровождается значительным снижением когнитивных функций и нарушением поведения.

— Недостаточная интеллектуальная нагрузка. Одним из основных проявлений деменции является утрата бытовых навыков и невозможность самообслуживания. Возможности человека определяются им самим и его отношением к своей жизни. Люди с активной жизненной позицией до глубокой старости сохраняют ясность ума и интерес к окружающему миру

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Кроме того, в список входят, добавляет Игорь Степанищев, и такие нюансы, как:

— Возраст человека. Заболеваемость и распространенность болезни Альцгеймера увеличивается с возрастом: частота встречаемости после 65 лет составляет примерно 10%. При этом в возрастном промежутке от 65 до 85 лет распространенность болезни удваивается приблизительно каждые 5 лет и составляет от 2% среди людей от 65 до 69 лет до 4% в возрасте 70-74 лет и далее до 8% — в возрасте 75-79 лет, 16% — в возрасте 80-85 лет и примерно 35-40% в возрасте старше 85 лет

— Наследственный фактор. Хотя он сегодня не до конца изучен, семейные случаи деменции составляют не более 5%

— Пол. Заболевание чаще встречается у женщин, однако есть версия, что это связано с большей продолжительностью жизни.

Из дополнительных факторов риска можно назвать перенесенные в прошлом травмы головы и инфаркт миокарда. Травма головы (черепно-мозговая травма), даже однократный эпизод, сопровождающийся потерей сознания или вызвавший необходимость в госпитализации, или повторные травмы головы, например, у боксеров, также считается фактором риска развития деменции, в частности, болезни Альцгеймера. Травмы головы вызывают образование бляшек в мозге, которые очень схожи с бляшками, обнаруживаемыми при деменции.

Как распознать беду

В отношении деменции вовремя распознать начинающуюся болезнь особенно важно. Ее нельзя вылечить, но можно затормозить процесс деградации и тем самым подарить человеку несколько лет здравия и доброго ума. Поэтому к первым симптомам следует прислушиваться.

Обычно первые признаки слабоумия замечает не сам пациент, а его родные и близкие, как говорит Даниил Дегтярев. Человек становится рассеянным (не помнит, что и куда положил), небрежным, неряшливым, снижается память на текущие события (не можете запомнить имена и лица людей, прочитанную книгу или просмотренный фильм), снижается критика к своему поведению и к словам окружающих, затрудняется подбор слов во время разговора, падает концентрация внимания, пропадает интерес к любимым занятиям, теряется инициатива, живое и переменчивое настроение сменяется ровным эмоциональным отуплением, апатией. Человек все больше делегирует свои повседневные обязанности родным и близким (поход в магазин, оплата коммунальных услуг, уборка в доме, готовка).

Ранними симптомами могут быть также нарушение ориентации в пространстве, изменение характера и настроения, необычная плаксивость, странности поведения, добавляет Степанищев. Если поначалу больные сохраняют критику к своему состоянию, в дальнейшем она утрачивается, прогрессируют нарушения памяти, ориентации в пространстве, могут появиться бред и галлюцинации. Интересно, что дольше сохраняется память на профессиональные навыки, информация из прошлого, связанная с основной сферой деятельности больного, это сочетается с нарушением памяти на текущие события и самообслуживания.

Профилактические меры

Если просуммировать все выше сказанное, говорит Даниил Дегтярев, то к мероприятиям, направленным на интеллектуальное долголетие, относятся:

— Контроль за нормальным уровнем артериального давления и сердечным ритмом;

— Контроль за уровнем холестерина и липопротеинов в крови;

— Контроль за уровнем сахара в крови;

— Поддержание веса тела в значениях, близких к нормальным (для расчета нормальных значений веса используется индекс массы тела, который должен находиться в пределах 18,5-25);

— Контроль за хроническими заболеваниями;

— Умеренные физические нагрузки;

— Соблюдение принципов здорового питания;

— Сезонный прием витаминов и микроэлементов;

— Отказ от вредных привычек;

— Поддержание круга общения;

— Постоянное получение новой информации и опыта.

Если когнитивный дефицит уже стал очевидным, рекомендуется начать прием препаратов, замедляющих этот процесс. За дополнительными рекомендациями обращайтесь к врачу.

Игорь Степанищев отмечает, что терапия деменции включает в себя препараты для профилактики нарушений мозгового кровообращения, защиты от инсульта, контроля давления. Если речь идет о паркинсонизме, то в лечении будут использоваться средства, повышающие дофамин в некоторых структурах мозга. При болезни Альцгеймера первостепенными станут препараты, направленные на уменьшение нарушений медиаторного обмена, возникающих вследствие процессов старения и дегенеративных изменений мозга. Все эти препараты назначает исключительно специалист на основе ряда обследований. Такая терапия позволит затормозить процессы, разрушающие мозг, и придерживаться этого лечения (с вариантами коррекции) человеку придется до конца жизни.