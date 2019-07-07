Открытая пятка — к сутулости, шпилька — к варикозу. Как выбрать обувь летом

Источник материала: Аргументы и факты

Лето — пора, когда хочется много и долго гулять, наслаждаться теплом. Но вот только не всегда получается этого добиться. И причина проста: неправильно подобранная обувь. Туфли жмут, босоножки натирают, от балеток и вовсе гудит вся нога снизу доверху. Так на чем же остановить свой выбор, чтобы и ходить по городу нормально, и ноги не страдали? О том, какой должна быть идеальная обувь для лета и к чему может привести ее неправильный выбор, "АиФ" рассказал врач-травматолог высшей категории Александр Назаров.

Муки выбора

Одна из функций организма летом — это охлаждение. Оно происходит посредством выделения пота. Задача по распределению объемов поступаемой в организм жидкости ложится на сердце и почки. Если эти органы не справляются с задачей и жидкость застаивается, то возникают отеки: скопление жидкости в мягких тканях. В результате привычная обувь становится неудобной, натирает мозоли, ремешок или носки оставляют на коже следы, а ноги (особенно ступни) как будто увеличиваются в размере.

В каких моделях будет удобно?

Главный критерий выбора обуви в любое время года — это комфортные ощущения при длительной ходьбе. Обувь не должна ни сдавливать ногу, ни «болтаться» на ней. Желательно выбирать обувь с моделированной подошвой или небольшим каблуком.

Летом лучше носить легкую удобную обувь: кроссовки, сандалии, босоножки или туфли на каблуке не выше 5-6 см. Обувь на плоской подошве не рекомендуется, так как она неправильно распределяет нагрузку на стопу. То же касается и босоножек, туфель на шпильке, которые могут спровоцировать варикозное расширение вен по причине нарушения кровообращения.

Стоит отдавать предпочтение обуви из качественных материалов: кожи, замши или нубука, текстиля. Резиновые шлепанцы, например, не отвечают ни одним санитарно-гигиеническим нормам и не рекомендуются для длительного повседневного ношения.

Закрытая обувь подойдет?

И открытая, и закрытая обувь имеет свои ограничения и преимущества. Обувь должна фиксировать положение стопы, иметь твердый задник. «Открытая пятка» может стать причиной болей при ходьбе, искривления формы голени, сутулости. Нежелательно носить обувь с узким мысом, она приводит к деформации стопы и образованию «косточки» на большом пальце ноги. Если обувь закрытая, то желательно, чтобы кожа, из которой она сделана, была с перфорацией.

Выбираем резиновую обувь

Резиновая обувь всегда вредна, носить ее нужно только по необходимости и при соответствующих обстоятельствах: в дождливую погоду, например, или на пляже.

Чего стоит избегать?

Высокий каблук и обувь на шпильке увеличивают нагрузку на стопу и нарушают ее биомеханику (движение ноги и стопы при ходьбе). Отклонения в биомеханике движения приводят к нарушению кровообращения и в долгосрочной перспективе могут вызвать проблемы мелких суставов стопы, плоскостопие и даже проблемы с позвоночником.

Кроме того, обувь на шпильке и платформе травмоопасна: в ней легко подвернуть ногу.

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Правильный уход за ногами летом

Для того чтобы не возникало потертостей, мозолей и отеков, необходимо избегать ношения тесной и некомфортной обуви, а также выбирать обувь для каждой конкретной цели. Обувь по размеру, из натуральных материалов (которая пропускает воздух), на среднем каблуке или небольшой платформе, с удобной для вас колодкой вряд ли доставит неудобства.

Если все же последствия имеют место, рекомендуется вечером сделать массаж ног, массируя стопы и голени снизу вверх, по току лимфы. Это позволит улучшить кровообращение. Хороший способ снять напряжение и усталость в ногах — контрастный душ, который поможет сохранить тонус сосудов.