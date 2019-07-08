Не пьешь лекарства — станешь импотентом. Врач — о мифах про гипертонию

Источник материала: Аргументы и факты

Мифы, связанные с артериальной гипертоний (АГ), развенчивает врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца Ярослав Ашихмин.

Миф 1. Лучше не «подсаживаться на таблетку»

Наши пациенты с гипертонией не хотят и «на таблетку подсаживаться» (как они часто выражаются), и образ жизни менять (это при повышенном давлении обязательно). «Да у меня всю жизнь давление 160 и 100, я его не чувствую! Не болит ничего. Зачем мне себя в такой ситуации таблетками травить?» — говорят они.

А как насчет того, чтобы защитить себя от инсульта? Запомните: стойкое повышение артериального давления (АД) выше 135 и 85 мм рт. ст. приводит к повреждению почек, глаз, головного мозга, сердца, а также, дорогие мужчины, сосудов полового члена! Вы думаете, что вам жена разонравилась, и поэтому вы стали реже сексом заниматься? А вот и нет! Дело в повышенном давлении, которое вы не чувствуете, а не в вашей супруге. И, если вы не станете его снижать с помощью лекарств и изменения образа жизни, дальше будет хуже. Так что, даже если голова у вас не болит и вы не чувствуете свое повышенное давление, его все равно нужно снижать.

Кстати, есть объяснение и того, почему молодые гипертоники не чувствуют своего давления. У них в начале болезни сосуды ещё эластичные и без проблем поддерживают должный кровоток в головном мозге, если систолическое (верхнее) АД гуляет от 90 до 180 мм рт. ст. и выше. Поэтому они повышение давления обычно и не ощущают.

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Миф 2. «У меня давление повышается только на приеме у врача, это синдром белого халата, настоящей гипертонии у меня нет», — думают многие.

Повышение АД на приеме у врача ≥ 140 и ≥ 90 мм рт. ст. — это всегда гипертония. Речь, конечно, идет об измерении АД минимум на двух визитах в спокойном состоянии.

Но с синдромом белого халата много тонкостей. И особое внимание нужно обращать на диастолическое (нижнее) давление. У молодых гипертония обычно начинается с повышения именно его, и оно колеблется намного меньше. Наличие повышенного диастолического давления помогает поставить диагноз «артериальная гипертония» впервые.

А вот если давление на приеме у врача 170 и 80 мм рт. ст. (то есть повышено только верхнее давление) и такие значения зарегистрированы впервые, то не факт, что гипертония будет подтверждена. Особенно если человек при этом дрожит от страха. Это может быть действительно синдром белого халата (на фоне стресса или во время и после физических нагрузок систолическое АД у здоровых людей может повышаться до 180 мм рт. ст). В такой ситуации, чтобы исключить АГ, можно поставить монитор, который измеряет АД в течение суток, или провести несколько измерений АД дома. При этом дома оно всегда должно быть ниже 135 и 85 мм рт. ст., а если будет выше, то это уже гипертония.

Возможен другой вариант. Если АД на приеме у врача на уровне 135-140 и 90-95 мм рт. ст., да если еще и пациент тучный, то АГ практически всегда подтверждается.

А вот у пожилых людей иначе. Если давление у них на приеме у доктора 180 и 80 мм рт. ст., то синдром белого халата здесь маловероятен. Практически наверняка это так называемая систолическая гипертония. Дело в том, что у пожилых сосуды становятся жестче и «стиль» гипертонии меняется: систолическое давление растет, а диастолическое - снижается.

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Миф 3. «Мне невролог говорит, что из-за ваших лекарств у меня слишком низкое давление».

Мне нередко нечто подобное говорят пациенты, ссылаясь на неврологов, офтальмологов и даже тренеров по фитнесу. Что я им отвечаю? Чем ниже ваше АД, тем ниже риск инсульта и тем больше выигрыш в продолжительности жизни. Если человек себя хорошо чувствует, принимая лекарства, значит, головному мозгу, глазам, пенису и другим органам тоже хватает притока крови даже при довольно низком давлении.

Научные споры в отношении того, может ли слишком низкое давление идти во вред, касаются ситуации, когда диастолическое давление опускается ниже 65-75 мм рт. ст. Что касается верхнего (систолического) давления, то чем оно ниже, тем лучше.

Миф 4. Гипертоникам опасно снижать давление до нормальных значений в 120 и 80 мм рт. ст. Лучше, чтобы оно было повыше.

Запомните! Вот лучшие значения АД, которых нужно достичь у пациентов с гипертонией: 120-129 и 70-80 мм рт. ст. По сути, это нормальные показатели давления.

И ещё про важные цифры. Если вы не больны, то оптимальным считается давление не 120 и 80 мм рт. ст., а немного ниже. Оно полезнее для здоровья.

Если же вы получаете лекарства от гипертонии, а давление держится на уровне 140-145 и 85-95 мм рт. ст. или даже выше, то терапию нужно усилить.

Миф 5. Пожилым пациентам не надо снижать давление.

Последние рекомендации Европейского общества кардиологов, принятые в 2018 г., гласят, что у пациентов с гипертонией в возрасте старше 65 лет систолическое АД должно быть не выше 130-139 мм рт. ст.

Если пациенту меньше 80 лет, то кардиолог должен разбиться в лепешку, но подобрать терапию, которая будет держать систолическое (верхнее) давление ниже 140 мм рт. ст. Например, если у пациента старше 80 лет впервые выявили давление выше 160 и/или 90 мм рт. ст, то ему нужно начать лечение гипертонии.

Но если очень пожилой пациент уже получает терапию (и хорошо ее переносит), то цель прежняя: ниже 140 и 90 мм рт. ст.

Миф 6. Если давление 170 и 80 мм рт. ст., то его нужно экстренно снижать.

Практически каждый вечер пятницы и субботы я получаю такие сообщения от знакомых и пациентов: «У меня сейчас давление 170 и 100 мм рт. ст. А-а-а-а! Что мне срочно выпить?!»

Без паники. Мы лечим не показания стрелок тонометра, а пациента. Если при таком давлении вы себя чувствуете сносно (нет нарушения речи, боли в груди, нарушения зрения), то его не нужно срочно «сбивать». Необходимо вдумчиво пересмотреть терапию.

Но есть исключения. Например, когда диастолическое (нижнее) АД превышает 110 мм рт. ст. А вот для систолического (верхнего) давления такого порога перехода к активным действиям (типа приема священной таблетки каптоприла под язык) при нормальном самочувствии нет.

Миф 7. «У меня АД всего лишь 135 и 85 мм рт. ст., зачем мне таблетка?»

Необходимость терапии гипертонии зависит в первую очередь от риска развития инсульта и инфаркта миокарда. Чем выше этот риск, тем нужнее терапия. Пациенты, имеющие факторы риска развития инфарктов и инсультов, должны получать лекарства даже при давлении 130-139 и 85-89 мм рт. ст.