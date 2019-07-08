Метод доктора Скального. Что такое анализ волос и зачем его делают?

Источник материала: Аргументы и факты

Об этом корреспонденту «АиФ» рассказывает д. м. н., профессор, завлабораторией молекулярной диетологии Института персонализированной медицины Первого МГМУ им. Сеченова, завкафедрой медицинской элементологии Медицинского института РУДН и вице-президент Института микроэлементов ЮНЕСКО Анатолий Скальный. Он разработал и развил этот метод.

Волосы не обманешь

Александр Мельников, «АиФ»: Почему вы определяете микроэлементы в волосах, а не в крови или в моче, как это делают при обычных анализах?

Анатолий Скальный: Потому что волосы не соврут, их не обманешь. Они растут долго, и химические элементы в них накапливаются месяцы и годы. Поэтому исследования волос показывают реальный баланс макро- и микроэлементов в организме, они демонстрируют, в достаточном ли количестве элементы поступают в организм и выводятся ли при их избытке. От концентрации и, самое главное, от соотношения полезных и токсичных элементов зависит наше здоровье. Если дисбаланс сохраняется долго, он неизбежно приведёт к болезни. Но это можно предупредить, определив его заранее и проводя коррекцию обмена макро- и микроэлементов в организме. В крови и моче содержание элементов может сильно колебаться и отражать кратковременные изменения. Но во многих случаях такие анализы тоже бывают необходимы, и мы их проводим.

Сейчас много говорят о персонализированной медицине, направленной на лечение конкретного человека с учётом его индивидуальных особенностей. Так вот, определение 40 химических элементов в волосах конкретного пациента — это как раз и есть одна из технологий персонализированной медицины. Мы проводим лечение, восстанавливая индивидуальный баланс элементов в организме именно этого человека. Благодаря этому результаты лечения могут быть радикально лучше, чем, например, при классическом лечении одними только препаратами без индивидуализации их приёма.

— Классическая медицина не уделяет такого большого внимания микроэлементам. А вы их выбрали в качестве отправной точки. Почему?

— 99,9% нашего организма состоит из 11 химических элементов, их называют структурными — из них построены клетки и ткани. В первую очередь это кислород, углерод, водород и азот (они составляют 96% организма). Кроме них в структуру клеток организма могут входить кальций, фосфор, натрий, хлор, магний, сера и калий. Но они могут играть ещё и регуляторную роль. Например, передают сигналы между клетками, поддерживают кислотно-щелочное равновесие. На долю оставшихся микроэлементов приходится всего 0,1% массы организма (см. инфографику). Из них 15 элементов эссенциальные — они жизненно необходимы. Все эти микроэлементы обеспечивают макроэффекты. Почему? Без них нет жизни, нет взаимодействия между клетками и внутри организма. Они входят в состав ферментов, гормонов, регуляторных молекул, гемоглобина. Все знают про анемию из-за недостатка железа — оно входит в состав гемоглобина, переносящего кислород. Мало в организме железа — мало синтезируется гемоглобина. Даже если его синтез стимулировать витамином В₁₂, фолиевой кислотой и другими препаратами, гемоглобина не станет больше. Ведь не хватает именно железа! Точно так же бывает и с другими элементами, входящими в состав ферментов и гормонов. Если их не хватает, они будут дефектными и не смогут работать в полную силу. Простой пример: для улучшения пищеварения принимают фестал, мезим и другие пищеварительные ферменты, их много. Но в основе недостаточного синтеза ферментов может лежать дефицит ряда микроэлементов, входящих в их состав. Если их назначить, нормальный синтез ферментов и пищеварение восстановятся и без мезима.





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Логика организма

— Эта логика универсальна и по отношению к другим ферментам и гормонам?

— Да. Именно так я и представляю медицину. Но сегодня предпочитают назначать мощные и дорогие лекарства. Они играют свою роль, но дисбаланс элементов при этом всё равно сохраняется, следовательно, регуляция в организме по-прежнему нарушена. Восстановив их баланс, можно было бы сократить дозы лекарств или вообще отказаться от них. А если болезни ещё нет — предупредить её развитие. Такое лечение и профилактика могут быть очень недорогими, простыми и безопасными. Так, один из самых частых дефицитов — недостаток цинка. Он входит в состав сотен ферментов и играет огромную роль. У кого этого элемента мало, часто болеют бронхитами и острыми инфекциями дыхательных путей — цинк влияет на иммунитет. Есть дети, которые постоянно кашляют, чихают, ходят с заложенным носом, у них одна простуда переходит в другую. В первую очередь им нужно проверить содержание цинка в организме. У взрослых с его недостатком могут быть связаны ожирение, сахарный диабет, мужское бесплодие, проблемы с потенцией — цинк необходим для синтеза мужского гормона тестостерона. Он нужен для деления клеток, а значит, для роста, развития, восстановления после болезней.

Баланс элементов крайне важен для развивающегося организма, а значит, во время беременности и в первые годы жизни. Нужно, чтобы в организме женщины перед зачатием все элементы были сбалансированы. Критическую роль играют марганец и медь. При их дефиците у ребёнка могут быть серьёзная задержка развития, проблемы с речью и т. д. Нами в совместном исследовании с группой профессора Юлии Ковас из Лондонского университета показано, что у женщин, которые нуждаются для зачатия в процедуре ЭКО, дефицитны по 6 из 11 (!) жизненно важных элементов и избыточно накапливаются мышьяк и олово, обладающие токсическими эффектами. Это ли не важнейшее доказательство того, что надо готовиться к наступлению беременности, применяя подходы персонализированной медицины. В частности, диагностику элементного статуса и коррекцию выявленных нарушений.