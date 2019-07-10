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На территории Осиповщины грибы-ягоды собирайте смело, а при возникающих вопросах обращайтесь в лабораторию УЗ «Осиповичский райЦГЭ»

11.07.2019 — Новости Здоровья | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Всем удачной “охоты”!

За 2017-2018 годы в нашей лаборатории исследованы пробы даров леса из деревень Мезовичи, Ставище, Ясень, Краи, Крынка, Дараганово и Осово — превышения допустимых уровней радиации не выявлено. По официальным данным, грибы и ягоды можно спокойно собирать на территории Бобруйского, Глусского и нашего районов. А вот приобретаемые с рук лучше проверить, т.к. иногда, к сожалению, встречаются желающие продать собранное в загрязненных местах. В 2017 году, например, в лаборатории была выявлена проба грибов — привезли из Гомельской области — с превышением допустимых уровней содержания радиоцезия.

Напомню, что к слабо- и средненакапливающим радионуклид цезий-137 грибам относится опенок осенний, лисичка, белый, подосиновик, подберезовик, зонтик пестрый; к сильнонакапливающим — груздь, волнушка, зеленка, сыроежка. При сборе последних радиометрический контроль обязателен. К грибам — аккумуляторам цезия относятся горькушка, колпак кольчатый (курочка), свинушка тонкая, масленок, моховик. Сбор их не рекомендуется или с контролем.

Из лесных ягод наибольшей способностью накапливать радиоцезий обладают голубика, клюква, брусника и черника; несколько меньше — земляника и рябина. Менее всего загрязнены ягоды ежевики, калины и малины.

Татьяна ОРЕХОВА, врач-лаборант.

 
 
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Всем удачной “охоты”! За 2017-2018 годы в нашей лаборатории исследованы пробы даров леса из деревень Мезовичи, Ставище, Ясень, Краи, Крынка, Дараганово и Осово —...
 
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