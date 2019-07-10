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По малой нужде. Опасно ли мочиться в море?

11.07.2019 13:00 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

По малой нужде. Опасно ли мочиться в море?
Купаться в море все же приятнее, если осознавать, что рядом никто не справляет малую нужду. © / Василий Первунин / АиФ

ЭТО ПОЛЕЗНО?

Несколько лет назад специалисты Американского химического общества (ACS) выступили с сенсационным заявлением. По их мнению, мочиться в море не только не вредно для окружающей среды, но даже полезно.

Дело в том, что человеческая моча практически на 95% состоит из воды. Остальные компоненты – соли натрия, калия, азотистые соединения. У морской воды практически такой же состав. К примеру, азот, содержащийся в моче, равно как и в морской воде, питает морские водоросли, способствует их жизнедеятельности и выступает в качестве удобрения.

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В то же время один из компонентов мочи – мочевина (около 1%). Она нужна, чтобы выводить из организма лишний азот. Он образуется, когда тело превращает белки в энергию.

Выходит, если человек справил нужду в море, то практически не добавил туда ничего нового. В морской воде и так много соли и калия. А что касается мочевины, то это в прямом смысле капля в море. К примеру, в Черном море около 500 квадриллионов литров воды. Это число с 17 нулями. Даже если все население Земли одновременно сходит туда «по-маленькому», получится 21 тонна мочевины. Не мало, но в сравнении с объемом воды в море – это всего 40 частей на триллион. Рецепторы наших органов чувств даже не отреагируют на эти вещества.

Американские химики напомнили, что малую нужду справляют в воду и все морские обитатели. Причем некоторые делают это весьма обильно. К примеру, синий кит каждый день испускает почти тонну мочи.

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В то же время «подводная» моча все же опасна для человека. Все из-за хлора, которым до сих пор часто дезинфицируют бассейны. Мочевина, содержащаяся в моче, активно вступает с ним в реакцию. В итоге получаются ядовитые вещества, такие как хлорциан и трихлорид азота. В Первую мировую войну хлорциан даже использовали как химическое оружие.

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Бассейн – не море, объемы разные, соответственно и концентрация вредных веществ совершенна иная. Конечно, даже в самом грязном бассейне этих ядов в разы меньше, чем в химической бомбе, но раздражение кожи и дыхательных путей, зуд, покраснение и жжение глаз после купания не должны удивлять. Поэтому не так опасен хлор, которым производят дезинфекцию бассейна, как нетерпеливые купальщики.

ШТРАФ

Химия химией, объемы объемами, а купаться в море все же приятнее, если осознавать, что рядом никто не справляет малую нужду. Но после купания в открытом водоеме или бассейне в любом случае нужно принять душ с пресной водой, какой бы чистой ни казалась морская.

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К слову, во многих странах, как и в Беларуси, публичное справление нужды в неположенных местах, в том числе в водоемы или бассейны, – это преступление. Другой вопрос – как поймать нарушителя?

В то же время эти действия обычно квалифицируются правоохранителями по ст. 17.1 Кодекса об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство»). Тому, кто облегчился в неположенном месте, грозит штраф от двух до тридцати базовых величин (сейчас – от 51 до 765 рублей) или административный арест.

КСТАТИ

Акулы чувствуют запах человеческой мочи, как и крови, за километр. С этой точки зрения справлять нужно в море или океане опасно для жизни.

По малой нужде. Опасно ли мочиться в море?
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Об этом не принято говорить в обществе, но практически нет таких людей, которые ни разу не справляли малую нужду в море или любом другом водоеме. Опасно ли мочиться...
 
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