Как вести себя, когда ребенок поступает в вуз? Шпаргалка для родителей

Источник материала: Аргументы и факты

Старайтесь как можно меньше критиковать ребенка, а лучше и вовсе не критикуйте его. ©

Иногда случается , что родители переживают поступление гораздо тревожнее абитуриентов. На данном этапе между отцами и детьми могут возникнуть серьезные ссоры, которые только усугубляют положение.

Как следует поступать родителю в такой сложный и волнительный период? За ответом на этот вопрос мы обратились к психологу Надежде Бондарь.

— Что делать родителю, если ребенок волнуется?

— Для начала необходимо понять, кто именно волнуется. Это волнение родителя или это волнение ребенка? Ведь зачастую взрослые переживают больше самого абитуриента и только потом переносят это чувство на них. Если вышло так, что мама или папа очень переживают насчет поступления, не нужно «заражать» этим всех вокруг. О своем волнении лучше с кем-нибудь поговорить, например, со специалистом.

— Что делать, если результаты ЦТ ниже, чем ожидались?

— Воздержитесь от негативных оценочных высказываний по поводу знаний и образования ребенка. Будет лучше, если вы обсудите с ним вопрос о том, что нужно будет сделать в случае плохих результатов. Это будет другое заведение, специальность, или же поступление перенесется на следующий год. Но и тут не стоит забывать о том, что ребенок должен сделать выбор самостоятельно. Ведь вы же не хотите, чтобы ваш ребенок до самой смерти был беспомощным и нуждался в том, чтобы за него кто-то принимал важные решения.

— Как поступить, если родитель понимает, что не может помочь ребенку справиться с волнением самостоятельно?

— Если ваш ребёнок сильно волнуется, у него случаются срывы, истерики, он может замкнуться в себе. Тут лучше обратиться к специалисту, к психологу-профориентологу. Он поможет ребенку справиться с тревогой, уменьшить волнение перед поступлением, найти силы и уверенность в своих знаниях.

Небольшая шпаргалка для родителей:

1. Старайтесь как можно меньше критиковать ребенка, а лучше и вовсе не критикуйте его. Даже конструктивная, на ваш взгляд, критика ранит ребенка и добавляет больше волнения и тревоги.

2. Не делайте акцент на том, что ребенок будет жить в бедности или вы перестанете его любить, если он не поступит.

3. Старайтесь поддерживать ребенка. Говорите, что у него всё получится.

4. Спрашивайте ребенка о волнении, с чем оно связано, что пугает больше всего. Постарайтесь как можно ближе подойти к этому вопросу.

5. Заранее обсудите план «Б», если результаты ЦТ окажутся ниже ожидаемых.

6. Выбирать должен ребенок! Родитель лишь советует, а не делает выбор за свое чадо.

7. Помните, что поступление — это всего лишь этап, который вам нужно пройти вместе.