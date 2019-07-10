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Как вести себя, когда ребенок поступает в вуз? Шпаргалка для родителей

11.07.2019 17:13 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Как вести себя, когда ребенок поступает в вуз? Шпаргалка для родителей
Старайтесь как можно меньше критиковать ребенка, а лучше и вовсе не критикуйте его. © / Фото из открытых источников

Иногда случается , что родители переживают поступление гораздо тревожнее абитуриентов. На данном этапе между отцами и детьми могут возникнуть серьезные ссоры, которые только усугубляют положение.

Как вести себя, когда ребенок поступает в вуз? Шпаргалка для родителейКак следует поступать родителю в такой сложный и волнительный период? За ответом на этот вопрос мы обратились к психологу Надежде Бондарь.

Что делать родителю, если ребенок волнуется?

— Для начала необходимо понять, кто именно волнуется. Это волнение родителя или это волнение ребенка? Ведь зачастую взрослые переживают больше самого абитуриента и только потом переносят это чувство на них. Если вышло так, что мама или папа очень переживают насчет поступления, не нужно «заражать» этим всех вокруг. О своем волнении лучше с кем-нибудь поговорить, например, со специалистом. 

Как вести себя, когда ребенок поступает в вуз? Шпаргалка для родителей Результаты ЦТ по всем предметам доступны на сайте РИКЗ

Что делать, если результаты ЦТ ниже, чем ожидались?

— Воздержитесь от негативных оценочных высказываний по поводу знаний и образования ребенка. Будет лучше, если вы обсудите с ним вопрос о том, что нужно будет сделать в случае плохих результатов. Это будет другое заведение, специальность, или же поступление перенесется на следующий год. Но и тут не стоит забывать о том, что ребенок должен сделать выбор самостоятельно. Ведь вы же не хотите, чтобы ваш ребенок до самой смерти был беспомощным и нуждался в том, чтобы за него кто-то принимал важные решения.

Как поступить, если родитель понимает, что не может помочь ребенку справиться с волнением самостоятельно?

— Если ваш ребёнок сильно волнуется, у него случаются срывы, истерики, он может замкнуться в себе. Тут лучше обратиться к специалисту, к психологу-профориентологу. Он поможет ребенку справиться с тревогой,  уменьшить волнение перед поступлением, найти силы и уверенность в своих знаниях.

Как вести себя, когда ребенок поступает в вуз? Шпаргалка для родителей Если родители навязывают вуз для поступления?

Небольшая шпаргалка для родителей:

1.     Старайтесь как можно меньше критиковать ребенка, а лучше и вовсе не критикуйте его. Даже конструктивная, на ваш взгляд, критика ранит ребенка и добавляет больше волнения и тревоги.

2.     Не делайте акцент на том, что ребенок будет жить в бедности или вы перестанете его любить, если он не поступит.

3.     Старайтесь поддерживать ребенка. Говорите, что у него всё получится.

4.     Спрашивайте ребенка о волнении, с чем оно связано, что пугает больше всего. Постарайтесь как можно ближе подойти к этому вопросу.

5.     Заранее обсудите план «Б», если результаты ЦТ окажутся ниже ожидаемых.

6.     Выбирать должен ребенок! Родитель лишь советует, а не делает выбор за свое чадо.

7.     Помните, что поступление — это всего лишь этап, который вам нужно пройти вместе.

 
 
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Сейчас вовсю работает вступительная кампания. Пришли последние результаты ЦТ, абитуриенты судорожно считают в уме общий балл и думают, в какой ВУЗ подавать...
 
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