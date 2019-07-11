Аиста заждались. 12 июля Вороново принял эстафету акции «За рождение»

Источник материала: Вороновская газета





Диагноз «бесплодие» слышит каждая шестая семья в мире. Для многих он становится приговором. В Беларуси процент бесплодных супружеских пар составляет 15-18% . Но врачи-специалисты уверяют, отчаиваться не стоит. По инициативе главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома проходит акция «За рождение». В ее рамках планируется объехать все районы Принеманья.

Сегодня на базе женской консультации поликлиники Вороновской ЦРБ выездной прием пациентов с проблемами бесплодия и консультации на этапе планирования беременности провели специалисты Гродненского областного клинического перинатального центра.

— Проблема бесплодия в Беларуси соответствует среднемировой, однако в контексте невысокой рождаемости, распространенности абортов и болезней, влияющих на репродукцию, является острой. Так, в 2017 году в области родились 11 350 младенцев, в минувшем году на 1 050 деток меньше, — отмечает заведующая консультативно-диагностическим отделением «Брак и семья» Наталья Полудень.

— Наталья Борисовна, что чаще всего является причиной бесплодия?

— В большинстве случаев это патология репродуктивной системы одного из супругов, а в 40% — обоих, поэтому важным является одновременное обследование обоих супругов. В отделении «Брак и семья» Гродненского областного клинического перинатального центра есть такая возможность. Такой подход позволяет разработать общий план обследования, последовательность диагностических процедур и поиск всех возможных современных вариантов лечения. Есть кабинеты по лечению женского и мужского бесплодия, гинеколога-эндокринолога. А также кабинет по невынашиванию беременности, профилактике онкозаболеваний репродуктивной системы женщины, планированию семьи, консультированию беременных. Прием ведут врачи редких специальностей: андролог и гинеколог-эндокринолог. Также в отделении можно получить консультации квалифицированного врача-психотерапевта, который оказывает психологическую и психотерапевтическую помощь пациентам в кризисных состояниях.

— А в отделении медико-генетического консультирования — кстати, единственного в области — имеется кабинет врача-генетика по консультированию семей и беременных. А также кабинет ультразвуковой диагностики, цитогенетическая лаборатория. Здесь консультируют семьи и беременных с повышенным риском развития врожденных пороков развития у плода, проводят раннюю диагностику наследственной и врожденной патологии у плода, ведут работу, направленную на предупреждение рождения детей с синдромом Дауна, другой хромосомной патологией и врожденными уродствами, — продолжает врач-акушер-гинеколог кабинета по женскому бесплодию консультативно-диагностического отделения «Брак и семья» Татьяна Викторовна Кунцевич.







— Реально ли предупредить рождение ребенка с врожденными пороками развития или же диагностировать его появление на раннем сроке беременности?

— Благодаря современной медицине да, — подтверждает Наталья Борисовна. — Проводится ультразвуковое исследование плода, а также инвазивные диагностические процедуры. Одной из таких процедур является амниоцентез (пункция амниотической полости с целью получения околоплодных вод для последующего лабораторного исследования). Первоначально это делалось только в клинике республиканского уровня: в ГУ «РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. С 2008 года такая манипуляция проводится у нас — в учреждении здравоохранения «Гродненский областной клинический перинатальный центр» по адресу: город Гродно, ул. Горького, 77 .

— Какие новые медицинские технологии применяются для лечения в отделении «Брак и семья»?

— В кабинете врача-андролога применяется уникальный аппаратно-программный комплекс «Андро-Гин», используемый в комплексной терапии воспалительных заболеваний половой сферы у мужчин, стимулирующий выработку андрогенов, улучшающий показатели спермограммы. А в кабинете онкопрофилактики для лечения доброкачественных заболеваний шейки матки применяется принципиально новая медицинская технология — радиоволновая хирургия с помощью аппарата «СУРГИТРОН». Основные ее достоинства — быстрота лечения, практически бескровное поле, минимальная послеоперационная боль и ускоренное заживление послеоперационной раны.

Сегодня пациенты могут пройти и обследование высокоэффективным методом полимеразной цепной реакции по выявлению инфекций, передающихся половым путем. Кроме того, у нас расширился спектр исследований для диагностики бесплодия у супружеских пар, в том числе его иммунологической формы.

В центре успешно применяются и другие эффективные методики. К примеру, уже два года проводится новая форма диагностики гинекологических заболеваний у женщин — офисная гистероскопия.

— Как попасть на прием к специалистам поликлиники? Обязательно ли направление из районного учреждения?

— Если у женщины или супружеской пары есть медицинские показания для направления на консультирование, обследование и лечение в наше отделение, нужно обратиться в женскую консультацию по месту жительства за направлением и минимальным обследованием. Затем по телефону в регистратуре поликлиники нашего центра пациент сможет записаться на прием к специалисту на любой удобный день и время. Но даже если обратится без записи, мы всегда готовы принять.

Благодаря внедрению компьютерной программы «Регистратура поликлиники» ведется предварительная запись по телефону регистратуры (43- 69-81) на месяц вперед. Можно позвонить по телефонам: 8 (029) 806-81-70, 8 (029) 360-35-50, или записаться на прием через интернет.







— Что можно сказать по итогам сегодняшнего приемного дня в Вороново?

— На прием обратились 15 жителей вашего района. В основном за первичной консультацией. Шесть супружеских пар пришли с проблемой бесплодия, трем из них назначено дополнительное обследование в Гродненском областном клиническом перинатальном центре. Три женщины предусмотрительно проконсультировались в период планирования беременности.

Все пришедшие на прием отмечали удобство такой формы общения со специалистами: нет необходимости ехать в областной центр. Да и время, затраченное на посещение врача, минимальное. Прием проходил по предварительной записи.

Галина ШЛЕМПО

Фото автора.