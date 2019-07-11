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Аиста заждались. 12 июля Вороново принял эстафету акции «За рождение»
12.07.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Диагноз «бесплодие» слышит каждая шестая семья в мире. Для многих он становится приговором. В Беларуси процент бесплодных супружеских пар составляет 15-18% . Но врачи-специалисты уверяют, отчаиваться не стоит. По инициативе главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома проходит акция «За рождение». В ее рамках планируется объехать все районы Принеманья.
Сегодня на базе женской консультации поликлиники Вороновской ЦРБ выездной прием пациентов с проблемами бесплодия и консультации на этапе планирования беременности провели специалисты Гродненского областного клинического перинатального центра.
— Проблема бесплодия в Беларуси соответствует среднемировой, однако в контексте невысокой рождаемости, распространенности абортов и болезней, влияющих на репродукцию, является острой. Так, в 2017 году в области родились 11 350 младенцев, в минувшем году на 1 050 деток меньше, — отмечает заведующая консультативно-диагностическим отделением «Брак и семья» Наталья Полудень.
— Наталья Борисовна, что чаще всего является причиной бесплодия?
— В большинстве случаев это патология репродуктивной системы одного из супругов, а в 40% — обоих, поэтому важным является одновременное обследование обоих супругов. В отделении «Брак и семья» Гродненского областного клинического перинатального центра есть такая возможность. Такой подход позволяет разработать общий план обследования, последовательность диагностических процедур и поиск всех возможных современных вариантов лечения. Есть кабинеты по лечению женского и мужского бесплодия, гинеколога-эндокринолога. А также кабинет по невынашиванию беременности, профилактике онкозаболеваний репродуктивной системы женщины, планированию семьи, консультированию беременных. Прием ведут врачи редких специальностей: андролог и гинеколог-эндокринолог. Также в отделении можно получить консультации квалифицированного врача-психотерапевта, который оказывает психологическую и психотерапевтическую помощь пациентам в кризисных состояниях.
— А в отделении медико-генетического консультирования — кстати, единственного в области — имеется кабинет врача-генетика по консультированию семей и беременных. А также кабинет ультразвуковой диагностики, цитогенетическая лаборатория. Здесь консультируют семьи и беременных с повышенным риском развития врожденных пороков развития у плода, проводят раннюю диагностику наследственной и врожденной патологии у плода, ведут работу, направленную на предупреждение рождения детей с синдромом Дауна, другой хромосомной патологией и врожденными уродствами, — продолжает врач-акушер-гинеколог кабинета по женскому бесплодию консультативно-диагностического отделения «Брак и семья» Татьяна Викторовна Кунцевич.
— Какие новые медицинские технологии применяются для лечения в отделении «Брак и семья»?
— Что можно сказать по итогам сегодняшнего приемного дня в Вороново?
— На прием обратились 15 жителей вашего района. В основном за первичной консультацией. Шесть супружеских пар пришли с проблемой бесплодия, трем из них назначено дополнительное обследование в Гродненском областном клиническом перинатальном центре. Три женщины предусмотрительно проконсультировались в период планирования беременности.
Все пришедшие на прием отмечали удобство такой формы общения со специалистами: нет необходимости ехать в областной центр. Да и время, затраченное на посещение врача, минимальное. Прием проходил по предварительной записи.
Галина ШЛЕМПО
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Диагноз «бесплодие» слышит каждая шестая семья в мире. Для многих он становится приговором. В Беларуси процент бесплодных супружеских пар составляет 15-18% . Но...
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