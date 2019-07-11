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Что обсуждали главы медучреждений Бреста на встрече с председателем горсовета

12.07.2019 16:58 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Центральной поликлинике председатель горсовета депутатов Николай Красовский встретился с руководителями медицинских учреждений города.

Что обсуждали главы медучреждений Бреста на встрече с председателем горсовета

Автор фото: Алексей ГАНЧУК

«Мы собрались с главврачами и их заместителями, старшими медсестрами и начальниками кадровых служб для того, чтобы обсудить вопросы оказания качественной и доступной медицинской помощи. Важно построить работу медучреждений таким образом, чтобы она позволила сократить до минимума очереди в амбулаторно-поликлинических учреждениях и при госпитализации в стационар», — рассказал Николай Красовский, комментируя итоги общения с медиками.

Что обсуждали главы медучреждений Бреста на встрече с председателем горсовета

В Бресте существует кадровая проблема. «У нас не закрыты 66 вакансий докторов и 99 — медсестер. К сожалению, ее не решить молодыми специалистами. В августе к нам придут интерны, но они полностью не закроют все вакансии. Тем не менее, решение есть. В Бресте коэффициент совместительства один из самых низких по области: 1,15 по докторам, по медсестрам даже ниже. Эти ставки будут закрыты».

Об этом и шел разговор. «Откуда изыскать внутренние резервы, чтобы доктора на своих местах, руководители медицинских учреждений видели каждого пациента и дифференцировали тот объем помощи, который нужно ему оказывать, и таким образом улучшали качество и доступность медицины».

Что обсуждали главы медучреждений Бреста на встрече с председателем горсовета


Одним из обсужденных вопросов стало развитие материальной базы. С 2014 года в медучреждениях стало больше на сто коек. Открыли хоспис, станцию скорой помощи, новое приемное отделение для больницы на Ленина. С 2018 года начали предпроектную подготовку строительства медкомплекса в заречных микрорайонах, в который войдут взрослая, детская поликлиники и женская консультация.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Центральной поликлинике председатель горсовета депутатов Николай Красовский встретился с руководителями медицинских учреждений города. Автор фото:...
 
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