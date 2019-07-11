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Что обсуждали главы медучреждений Бреста на встрече с председателем горсовета
12.07.2019 16:58 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Центральной поликлинике председатель горсовета депутатов Николай Красовский встретился с руководителями медицинских учреждений города.
Автор фото: Алексей ГАНЧУК
В Бресте существует кадровая проблема. «У нас не закрыты 66 вакансий докторов и 99 — медсестер. К сожалению, ее не решить молодыми специалистами. В августе к нам придут интерны, но они полностью не закроют все вакансии. Тем не менее, решение есть. В Бресте коэффициент совместительства один из самых низких по области: 1,15 по докторам, по медсестрам даже ниже. Эти ставки будут закрыты».
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В Центральной поликлинике председатель горсовета депутатов Николай Красовский встретился с руководителями медицинских учреждений города. Автор фото:...
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