Клещи: зона риска. С 05 июля по 11 июля в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 218 человек

|Административный район
|Количество случаев
|В том числе детей
|Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща
|г.Гродно и Гродненский район
|
139
|
41
|Частные домовладения и дачи в черте города: Индурский с/с, Квасовский с/с, ул.Озерское шоссе, с/т «Химик-Азот» (3), оз.Юбилейное — 7
Загородные дачные участки Коптевский (4) с/с, Путришковский с/с — 5
Лесные массивы Одельский (2) с/с, Обуховский (3) с/с, Гожский (11) с/с, Подлабенский (8) с/с, Коптевский (12) с/с, Озерский (8) с/с, Сопоцкинский (7) с/с, Скидельский (2) с/с, Индурский с/с, Поречский (4) с/с, Вертилишковский (2) с/с, Путришковский с/с, ур.Пышки (5), ур.Румлево (5), ур.Лососно (4), ур.Грандичи, ур.Чеховщизна, м-н Зарица (6), м-н Форты, м-н Девятовка, м-н Ольшанка (2), м-н Барановичи, м-н Южный (4), м-н Фолюш, м-н Вишневец, ул.Врублевского, ул.Томина-Славинского (3), ул.Кабяка (2) — 100
Мостовский район – 9
Щучинский район – 3
Новогрудский район – 2
Свислочский район – 2
Зельвенский район – 1
Волковысский район – 1
Сморгонский район – 1
Ивацевичский район – 1
Минская область — 1
Местность не установлена – 6
|Берестовицкий район
|
9
|
4
|Частные домовладения г.п.Б.Берестовица, аг.Массоляны, д.Кончаны – 3 случая
Дачный участок д.Минчики – 1
Лесные массивы п.Пограничный, д.Б.Дворак, д.Голынка – 3
Свислочский район (в лесу) — 1
Республики Польша — 1
|Волковысский район
|
10
|
5
|На территории г.Волковыск (ул.Слонимская, ул.Ф .Скорины) – 2 случая
Частные домовладения д.Рупейки, д.Субочи — 2
Дачные участки «Козьи горы» — 1
Лесные массивы д.Ятвезь, д.Боубли, д.Лесники, «Замковый» — 4
Мостовский район (лес г.Мосты) — 1
|Дятловский район
|
1
|
|Лесной массив д.Медвиновичи
|Ивьевский район
|
2
|
|Лесные массивы д.Уртишки, д.Дайлиды
|Кореличский район
|
1
|
|Приусадебный участок д.Заречье
|Лидский район
|
20
|
9
|Частные домовладения д.Островля – 1 случай
Дачный участок г.Березовка — 1
Лесные массивы д.Ямонты, д.Дубровня, д.Докудово, д.Островля, аг.Гончары, д.Семашки, д.Гуды, д.Новоселки, д.Белица, м-н Индустриальный, м-н Рыбиновского – 11
Вороновский район – 4
Новогрудский район — 2
Гродненский район — 1
|Мостовский район
|
5
|
2
|Частные домовладения д.Куриловичи – 1 случай
Лесные массивы д.Левые Мосты, д.Пески, ур.Михайловка – 3
Волковысский район (лес д.Моисеевичи) — 1
|Новогрудский район
|
8
|
4
|На территории г.Новогрудок (ул.Ленина, Красноармейская, Барзабогатова) – 3 случая
Частные домовладения г.п.Любча, д.Каменка, д.Петревичи – 3
Лесные массивы д.Налибоки, д.Селец — 2
|Островецкий район
|
2
|
|Частное домовладение д.Кермялыны – 1 случай
Лесной массив г.Островец — 1
|Ошмянский район
|
3
|
2
|Приусадебные участки д.Буденовка, д.Ветьконики – 2 случая
Лесной массив у р.Панарка — 1
|Свислочский район
|
3
|
2
|Приусадебные участки аг.Гринки, д.Якушовка – 2 случая
Лесной массив аг.Корнадь — 1
|Слонимский район
|
6
|
1
|Лесные массивы д.Н.Стража, д.Ходевичи, д.Жировичи, Альбертинское лесничество, Поречское лесничество – 5
Брестская область — 1
|Сморгонский район
|
5
|
2
|Частные домовладения д.Кунавы, д.Светочь, д.Подберезы – 3
Дачные участки д.Белая, д.Укропенка – 2 случая
|Щучинский район
|
4
|
1
|На территории г.Щучин ул.Первомайская – 1 случай
Приусадебные участки д.Давлюдовщина, д.Топилишки – 2 случая
Лесной массив д.Руткевичи — 1
|По области
|
218
|
73
|