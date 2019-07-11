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Клещи: зона риска. С 05 июля по 11 июля в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 218 человек

12.07.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Клещи: зона риска. С 05 июля по 11 июля в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 218 человек

Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща
г.Гродно и Гродненский район

139

41

 Частные домовладения и дачи в черте города: Индурский с/с, Квасовский с/с, ул.Озерское шоссе, с/т «Химик-Азот» (3), оз.Юбилейное — 7

Загородные дачные участки Коптевский (4) с/с, Путришковский с/с — 5

Лесные массивы Одельский (2) с/с, Обуховский (3) с/с, Гожский (11) с/с, Подлабенский (8) с/с, Коптевский (12) с/с, Озерский (8) с/с, Сопоцкинский (7) с/с, Скидельский (2) с/с, Индурский с/с, Поречский (4) с/с, Вертилишковский (2) с/с, Путришковский с/с, ур.Пышки (5), ур.Румлево (5), ур.Лососно (4), ур.Грандичи, ур.Чеховщизна, м-н Зарица (6), м-н Форты, м-н Девятовка, м-н Ольшанка (2), м-н Барановичи, м-н Южный (4), м-н Фолюш, м-н Вишневец, ул.Врублевского, ул.Томина-Славинского (3), ул.Кабяка (2) — 100

Мостовский район – 9

Щучинский район – 3

Новогрудский район – 2

Свислочский район – 2

Зельвенский район – 1

Волковысский район – 1

Сморгонский район – 1

Ивацевичский район – 1

Минская область — 1

Местность не установлена – 6
Берестовицкий район

9

4

 Частные домовладения г.п.Б.Берестовица, аг.Массоляны, д.Кончаны – 3 случая

Дачный участок д.Минчики – 1

Лесные массивы п.Пограничный, д.Б.Дворак, д.Голынка – 3

Свислочский район (в лесу) — 1

Республики Польша — 1
Волковысский район

10

5

 На территории г.Волковыск (ул.Слонимская, ул.Ф .Скорины) – 2 случая

Частные домовладения д.Рупейки, д.Субочи — 2

Дачные участки «Козьи горы» — 1

Лесные массивы д.Ятвезь, д.Боубли, д.Лесники, «Замковый» — 4

Мостовский район (лес г.Мосты) — 1
Дятловский район

1

   Лесной массив д.Медвиновичи
Ивьевский район

2

   Лесные массивы д.Уртишки, д.Дайлиды
Кореличский район

1

   Приусадебный участок д.Заречье
Лидский район

20

9

 Частные домовладения д.Островля – 1 случай

Дачный участок г.Березовка — 1

Лесные массивы д.Ямонты, д.Дубровня, д.Докудово, д.Островля, аг.Гончары, д.Семашки, д.Гуды, д.Новоселки, д.Белица, м-н Индустриальный, м-н Рыбиновского – 11

Вороновский район – 4

Новогрудский район — 2

Гродненский район — 1
Мостовский район

5

2

 Частные домовладения д.Куриловичи – 1 случай

Лесные массивы д.Левые Мосты, д.Пески, ур.Михайловка – 3

Волковысский район (лес д.Моисеевичи) — 1
Новогрудский район

8

4

 На территории г.Новогрудок (ул.Ленина, Красноармейская, Барзабогатова) – 3 случая

Частные домовладения г.п.Любча, д.Каменка, д.Петревичи – 3

Лесные массивы д.Налибоки, д.Селец — 2
Островецкий район

2

   Частное домовладение д.Кермялыны – 1 случай

Лесной массив г.Островец — 1
Ошмянский район

3

2

 Приусадебные участки д.Буденовка, д.Ветьконики – 2 случая

Лесной массив у р.Панарка — 1
Свислочский район

3

2

 Приусадебные участки аг.Гринки, д.Якушовка – 2 случая

Лесной массив аг.Корнадь — 1
Слонимский район

6

1

 Лесные массивы д.Н.Стража, д.Ходевичи, д.Жировичи, Альбертинское лесничество, Поречское лесничество – 5

Брестская область — 1
Сморгонский район

5

2

 Частные домовладения д.Кунавы, д.Светочь, д.Подберезы – 3

Дачные участки д.Белая, д.Укропенка – 2 случая
Щучинский район

4

1

 На территории г.Щучин ул.Первомайская – 1 случай

Приусадебные участки д.Давлюдовщина, д.Топилишки – 2 случая

Лесной массив д.Руткевичи — 1
По области

218

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Теги: Гродно
 
 
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Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща г.Гродно и Гродненский район 139...
 
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