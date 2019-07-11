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Сначала к врачу, потом — в аптеку

12.07.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Сначала к врачу, потом — в аптеку

С июня в Беларуси изменился перечень лекарств, которые можно купить без рецепта врача.

Обновленный перечень закрепило постановление Минздрава №27. Среди наиболее заметных изменений — исключение из списка ряда антибиотиков. Теперь в наших аптеках без рецепта можно купить только такие антибактериальные препараты, как ампициллин, доксициклин, амоксициллин. Они предназначены для экстренной профилактики клещевого боррелиоза в первые двое суток после укуса и лечения широко распростаненных инфекций дыхательных путей, что актуально во время сезонных подъемов заболеваемости.

Из безрецептурного перечня лекарственных средств убрали многие инъекционные препараты, глюкокостероиды для ингаляционного и интраназального применения, некоторые глазные капли.

— Постановление направлено на минимизацию самолечения. Назначать препараты должен врач, который действительно может адекватно оценить состояние больного, будь то взрослый или ребенок. Ведь лекарство в лучшем случае не возымеет эффекта, в худшем — может навредить организму человека. Так что при недомоганиях сначала должен быть визит к врачу, а потом  — в аптеку, — поделился мнением о нововведениях заведующий ЦРА №16 РУП «Фармация» Станислав Гуторов.

Постановление Минздрава также отменило ограничения отпуска лекарств. Сейчас за один раз можно купить больше. Ограничение будет действовать только для препаратов, содержащих спирт, фенобарбитал. Это такие препараты, как корвалол, настойка боярышника, валерианы и т.д. Не больше 2-х упаковок, или 50 доз, отпустят в одни руки и перманганата калия.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

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С июня в Беларуси изменился перечень лекарств, которые можно купить без рецепта врача. Обновленный перечень закрепило постановление Минздрава №27. Среди наиболее...
 
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