Оставьте гланды в покое. Новые подходы к старым лор-заболеваниям

Источник материала: Аргументы и факты

Гланды и аденоиды

Как было. У ребёнка постоянный насморк или частые ангины? В большинстве случаев врач выдавал направление на операцию по удалению аденоидов и/или нёбных миндалин. Проводилась операция довольно варварским методом. Маленького пациента привязывали к креслу, и, слегка сбрызнув слизистую местным анестетиком, врач почти «наживую» удалял аденоиды специальным скальпелем. Результат – море крови, боль и непредсказуемый эффект операции. Дело в том, что, если удалить аденоиды полностью не удавалось (а такое бывало довольно часто, ведь хирург орудовал вслепую), они вырастали снова.

Современная альтернатива

Рассказывает оториноларинголог-хирург, заведующий отделением детской лор-патологии ФГБУ НКЦО ФМБА России кандидат медицинских наук Дмитрий Поляков:

– Сейчас врачи стали подходить к удалению гланд и аденоидов более взвешенно. Дело в том, что и нёбные, и глоточные миндалины несут защитную функцию: они не дают болезнетворным микробам проникнуть в организм. И поэтому если лишиться, к примеру, нёбных миндалин, то фарингиты и бронхиты станут вашими постоянными спутниками. Сейчас операции проводят только в крайнем случае: например, если разросшиеся аденоиды сильно затрудняют дыхание, негативно влияют на органы слуха. Или если гланды становятся причиной тяжёлого хронического тонзиллита, влекущего осложнения для внутренних органов либо развитие паратонзиллярного абсцесса.

Что касается методик проведения таких вмешательств, то они тоже сильно изменились. Операция проходит под общим наркозом, с визуальным контролем, при помощи эндоскопического оборудования (а не «вслепую»), с применением так называемого силового электроинструментария (шейвер, холодноплазменная хирургия). Например, при помощи шейвера аденоиды не срезаются, а измельчаются и в виде слизи с помощью отсоса выводятся наружу. Это позволяет избежать сильного кровотечения и значительно ускорить выздоровление.

Нарушения слуха

Как было. Раньше единственным выходом для людей со сниженным слухом было ношение слухового аппарата. Однако при тяжёлых степенях тугоухости слуховые аппараты оказывались не способны помочь человеку. Если болезнь или иные повреждения затрагивали область внутреннего слухового прохода, то такие устройства, увы, становились бессильными.

Современная альтернатива

Рассказывает оториноларинголог-отохирург отделения заболеваний уха ФГБУ НКЦО ФМБА России кандидат медицинских наук Антон Михалевич:

– Один из способов помочь людям с тяжёлыми нарушениями слуха – кохлеарная имплантация, которая является прорывным направлением в микрохирургии уха. Это хирургическое вмешательство на структурах внутреннего уха. Кохлеарный имплант состоит из двух частей: внутренней (электрода, который располагается в ухе пациента) и внешней (речевого процессора). Эти устройства соединяются друг с другом посредством двух магнитов; внешняя часть устройства фиксируется на голове человека. В ходе операции врач устанавливает активный электрод в улитку. Такой электрод имеет на своей поверхности от 12 до 24 чипов, каждый из которых отвечает за конкретную частоту.

Речевой процессор, расположенный за ушной раковиной, направляет специальный сигнал на внутреннюю часть системы. Она раскладывает звук на частоты и отправляет сигнал на соответствующий чип, стимулирующий слуховой нерв, и обеспечивает тем самым ощущение звука.

Система кохлеарной имплантации позволяет не просто слышать слова, но и распознавать звуки окружающей природы, воспринимать музыку и различать музыкальные инструменты. После кохлеарной имплантации и настройки речевого процессора пациент способен воспринимать шепотную речь с расстояния 6 метров – так же как и человек с нормальным слухом. Операция кохлеарной имплантации позволяет проводить коррекцию слуха у пациентов всех возрастов.

Гайморит

Как было. Раньше при гайморите в большинстве случаев врачи, не мудрствуя, отправляли больного на пунк­цию верхнечелюстной пазухи, или, в просторечье, «прокол». Такие операции до сих пор в чести у некоторых лоров, как и различные прогревания и другие физиотерапевтические процедуры.

Современная альтернатива

Рассказывает руководитель научно-клинического отдела заболеваний носа и глотки ФГБУ НКЦО ФМБА России, оториноларинголог-ринолог, кандидат медицинских наук Владимир Авербух:

– Пункция проводится сегодня значительно реже, и обычно для уменьшения болевых ощущений, вызванных давлением слизи в пазухе. Но прежде чем «сдаться» в руки хирурга, учтите: за рубежом пункция для лечения гайморита практически не используется, так как доказано, что нет принципиальной разницы в сроках выздоровления пациента, а осложнения при проколе хоть и редко, но случаются. К ним относятся: пункция орбиты глаза, прокол мягких тканей щеки, повреждение носо-слёзного канала, кровотечения при повреждении крупных сосудов.

Кроме того, существует мнение, что если сделать пункцию один раз, то при следующих эпизодах гайморита без неё уже не обойтись. Это утверждение имеет под собой определённые основания. С одной стороны, при пункции и промывании пазухи под давлением может повреждаться тонкая слизистая оболочка внутренней стенки пазухи и формироваться дополнительное сообщение пазухи с полостью носа. В результате через «лишнее» отверстие слизь будет постоянно попадать в пазуху и застаиваться там, а это прямой путь к хроническому гаймориту. С другой стороны, пункция не устраняет причины болезни и не влияет на анатомические особенности носа, вслед­ствие чего эпизоды гайморита могут повторяться.

Поэтому современные врачи, как правило, лечат гайморит консервативно. При лёгких формах обычно достаточно промывания полости носа изотоническими растворами и использования местных глюкокортикостероидных спреев. Но если болезнь зашла далеко, то врач может применить «тяжёлую артиллерию» и назначить антибиотики системного действия.

Ну а если врач назначил физиотерапевтические процедуры в поликлинике, да ещё и за дополнительную плату, знайте: эффективность данного метода лечения не имеет чёткой доказательной базы при гайморите.

Рак органов головы и шеи

Как было. Поставить диагноз нередко удавалось лишь на поздних стадиях рака. А это означало калечащие операции, тяжёлые курсы химиотерапии и нередкий летальный исход.

Современная альтернатива

Рассказывает лор-онколог ФГБУ НКЦО ФМБА России, кандидат медицинских наук Ольга Сивкович:

– Благодаря эндоскопическим методикам (эндоскоп позволяет врачу детально осмотреть лор-органы) увеличился процент диагностики злокачественных новообразований на ранней стадии, а это значит, и лечение будет более щадящим и эффективным. В фарминдустрии появились новые противоопухолевые препараты, например таргетные, прицельно убивающие опухолевые клетки, и противоопухолевая иммунотерапия.