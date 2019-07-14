Удушье и проблемы с кожей. Чем кроме рака чреват вирус папилломы

Источник материала: Аргументы и факты

Вирус папилломы человека — один из самых загадочных и известных одновременно. Он обнаруживается на разных частях тела. Существуют сотни видов ВПЧ, некоторые из которых смертельно опасны. Про ВПЧ сегодня говорят часто и много, большую часть населения планеты в основном волнует, может ли он вызывать злокачественную опухоль и какие последствия угрожают организму человека.

Известная патология

Вирус папилломы человека наиболее широко изучен как фактор, инициирующий рак шейки матки. Однако не все так просто. ВПЧ нередко становится причиной разнообразных не менее серьезных заболеваний эпителия других частей тела.

«ВПЧ может вызывать как доброкачественные, так и злокачественные заболевания во многих органах: голова-шея, кожные покровы, иногда даже молочные железы, анальный канал. Поражений, связанных с ВПЧ, очень много. В разных локусах — в горле и других органах, включая половые — поражения могут быть как доброкачественными, например, в виде экзофитных наростов, так и злокачественными опухолями с метастазами. ВПЧ может проявляться в виде бородавок различного вида на половых органах, в ротовой полости, в гортани (их можно заподозрить, если, например, часто «пропадает» голос), также подозрение может пасть на вирус, если открываются кровотечения из анального отверстия при отсутствии геморроя и трещин. Если речь идет об онкологической патологии, то опухоль, развивающаяся на фоне ВПЧ, проявляется болями и кровотечением уже на продвинутых стадиях», — говорит д. м. н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ГБОУ ДПО РМАНПО, президент РАГИН Светлана Роговская.

Всегда ли рак?

Женщины на осмотре в кресле гинеколога нередко могут услышать диагноз «ВПЧ». Здесь вирус зачастую представлен в виде аногенитальных бородавок или остроконечных кондилом. Для многих такой диагноз — это сразу же повод для паники. Ведь все наслышаны, что именно ВПЧ приводит к раку шейки матки. Однако врачи не так категоричны. К раку приводят лишь онкогенные типы вируса. Самыми опасными считаются 16 и 18 типы. На осмотре врачи берут анализы на проверку онкогенности вируса. И обнаруживаются потенциально опасные типы не так часто.

При этом многих из тех, у кого диагностирован ВПЧ, мучает вопрос: могут ли переродиться неопасные виды вируса в те, что вызывают онкологические процессы? «Такое встречается крайне редко. Рак обычно вызывают только изначально онкогенные типы. Для гениталий их 14. Редко неонкогенные типы находят в злокачественных опухолях. Это описано для гигантских кондилом с очагами рака», — отмечает Светлана Роговская.

Тайные опасности вируса

Стоит понимать, как утверждают специалисты, что самостоятельно распознать вирус практически невозможно, пока он не проявляется в виде опухолевидных образований на видимых зонах, например, лице или голове. Как правило, как отмечает Светлана Роговская, понять, что есть ВПЧ, можно только в том случае, если возникло заболевание и оно вас беспокоит.

При этом вирус папилломы человека, который не вызывает рак, может причинять вред здоровью и другими способами. «Например, это могут быть бородавчатые разрастания, которые могут в горле вызывать удушье. Существуют еще редкие заболевания кожи в виде гигантского папилломатоза», — отмечает доктор медицинских наук.

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Как защититься

Защититься от вируса сложно. Ведь передается он разными путями:

Половым — любой вид сексуальных контактов и интимных ласк;

Неполовым — контакт с предметами/поверхностями, через которые возможна передача вируса;

От матери к ребенку.

Наиболее частым вариантом, по статистике, является половой путь заражения. «Одним из методов защиты является барьерная контрацепция, т. е. презервативы и спермициды. Но важно понимать, что они не дают стопроцентную защиту и могут защитить только при единичном контакте с новым партнером. Если вы живете с инфицированным ВПЧ партнером в течение нескольких месяцев, то вы в любом случае заразитесь», — отмечает Светлана Роговская.

Поэтому стоит позаботиться о профилактике. «Методы профилактики бывают двух видов: первичная и вторичная. Первичная — это меры, предотвращающие инфицирование вирусом. Прежде всего это снижение влияния факторов риска и вакцинация, которая способствует формированию защитных антител у девочек и мальчиков до начала половой жизни и контакта с вирусом. Позже, когда контакт с вирусом произойдет, антитела защитят от развития заболеваний. Очень важно прививать и женщин, и мужчин. Мужчины также подвержены риску ВПЧ-ассоциированных заболеваний, включая онкологические.

Вторичная профилактика заключается в выявлении процесса на ранних стадиях заболевания и своевременном его излечении. То есть мы не допускаем развития рака путем лечения предрака или дисплазии эпителия.

Сегодня каждый человек должен знать, что его здоровье — это его личная ответственность. И если человек ведет беспорядочный образ жизни, рано начал половую жизнь, у него много половых партнеров, он болеет венерическими заболеваниями, то у него риск возникновения ВПЧ и ВПЧ-ассоциированных заболеваний гораздо выше, чем у других. Таких факторов много, о них население не всегда информировано», — говорит Светлана Роговская.

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Прививка

Сегодня про прививку от ВПЧ говорят очень часто, нередко ее даже называют прививкой от рака. Но она защищает не только от онкогенных видов вируса, а от других, которые могут доставить немало «доброкачественных» неприятностей со здоровьем. «Доступная сегодня вакцина против ВПЧ — не лечебная, а профилактическая. Суть ее в том, что прививаются здоровые девочки и мальчики. После вакцинации у них формируются антитела, которые потом при контакте с вирусом защитят от развития ВПЧ-ассоциированных заболеваний. Вакцина защищает от самых опасных типов, 16 и 18, которые вызывают в 70% случаев рак шейки матки. Также вакцина защищает от 6 и 11 типов, которые часто вызывают аногенитальные бородавки. Более того, вакцина обеспечивает перекрестную частичную защиту и от других типов ВПЧ. С ее помощью можно обеспечить профилактику рака шейки матки и других видов онкологических заболеваний репродуктивной органов, анального рака, орофарингеального рака», — отмечает доктор.

Вакцину от ВПЧ применяют в России с 2006 года. На сегодняшний день есть данные о том, что активность прививки сохраняется в течение долгого времени, а повторная вакцинация не требуется. Из числа побочных эффектов при введении вакцины выделяют покраснение и припухлость в месте введения укола, небольшое повышение температуры тела.

Всемирная организация здравоохранения отмечает высокую эффективность и безопасность вакцинации против ВПЧ.