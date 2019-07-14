ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Осторожно: статины! Снижающие холестерин лекарства провоцируют диабет?

15.07.2019 11:01 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Осторожно: статины! Снижающие холестерин лекарства провоцируют диабет?
shutterstock.com

Они обнаружили, что у пациентов, лечившихся статинами не менее двух лет, сахарный диабет 2-го типа развивался в 2,2 раза чаще, чем у тех, кто не принимал эти лекарства.

Осторожно: статины! Снижающие холестерин лекарства провоцируют диабет? Таблетки от холестерина. Есть ли польза от назначения статинов?

Судьба препаратов

Статины — одни из самых популярных препаратов среди сердечников. Они снижают холестерин крови и тем самым препятствуют развитию атеросклероза и связанных с ним ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и инсульта (нарушения мозгового кровообращения). Все эти болезни являются главной причиной смерти в наше время. На их долю приходится более половины смертей у нас и в развитых странах. Конечно, таким лекарствам было суждено стать одними из главных препаратов нашего времени. В России они появились в середине 1990-х, но масштабы лечения ими были невелики — стоили они очень дорого. Сегодня цена многих статинов стала вполне доступной, и принимать их пациенты стали гораздо чаще. Но кардиологи всё равно утверждают, что использование статинов у нас существенно ниже, чем в западных странах, и что это плохо.

Однако в последние годы ситуация с этими лекарствами стала накаляться. Периодически вокруг них возникают скандалы, и появляется всё больше публикаций о том, что результаты многих исследований статинов подтасованы, что у них есть серьёзные побочные эффекты, а их эффективность преувеличена. Мы писали об этом не раз (см. «АиФ» № 42 за 2018 г. и № 15 за 2019 г.). Более того, показания для лечения статинами стали сужаться. Например, раньше их часто рекомендовали чуть ли не всем, кто перешагнул 50-летний рубеж, независимо от того, есть у человека болезни сердца и сосудов или нет. Сегодня такую первичную профилактику атеросклероза кардиологи рекомендуют всё реже, они советуют статины только тем, у кого уже есть бляшки в сосудах или очень велик риск их развития.

Осторожно: статины! Снижающие холестерин лекарства провоцируют диабет? Молчаливый убийца. Половина больных диабетом не подозревают о своём недуге

Где истина?

Как же нам относиться к исследованию медиков из Огайо? Является ли оно революционным и приближает ли конец эры статинов? Здесь есть два аспекта. Во-первых, это не первая, а, наверное, уже двадцатая публикация в серьёзных научных журналах, где написано, что статины повышают риск развития сахарного диабета 2-го типа. И здесь возникает второй вопрос: почему же не было столь громкой реакции на предыдущие работы? Возможно, потому, что в прежних исследованиях риск диабета был не столь высок и поэтому к статинам было меньше претензий. Например, ещё в 2009 г., то есть 10 лет назад, были обобщены данные нескольких исследований, в которых наблюдали 57,5 тыс. пациентов, и тогда оказалось, что статины повышают риск на 13%. Согласитесь, это не как в новом исследовании, где риск повышается на 120% (в 2,2 раза). В 2010 г. в самом влиятельном меджурнале «Ланцет» был опубликован ещё один обзор по этой теме, включавший наблюдения над 91 тыс. человек. Тут статины повышали вероятность развития диабета на 9%. Максимальное повышение риска развития диабета на 48% было выявлено только в одном исследовании в 2012 ., и относилось это лишь к женщинам в менопаузе (у них многие болезни протекают особо). Да ещё в апреле этого года вышла статья, в которой риск диабета был даже немного выше, чем в исследовании из Огайо. Но его проводили в Южной Корее, и, как считают медики, здесь сыграл роль этнический фактор.

Как быть пациентам в свете всех этих исследований? Похоже, связь статинов с диабетом есть, но, скорее всего, не такая сильная, как в последнем исследовании (число наблюдений в нём было невелико). И если назначение этих лекарств обязательно, нужно соблюдать меры по профилактике диабета (см. инфографику).


Осторожно: статины! Снижающие холестерин лекарства провоцируют диабет?
Нажимите для увеличения

Мнение эксперта*

Осторожно: статины! Снижающие холестерин лекарства провоцируют диабет?Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца Ярослав Ашихмин:

— Это не первое сообщение о том, что на фоне лечения статинами может повышаться глюкоза в крови и чаще развивается сахарный диабет. И много новой информации для специалистов в этой области оно не добавляет. Его надо рассматривать как ещё одно исследование, которое подкрепляет точку зрения о том, что статины способствуют развитию сахарного диабета 2-го типа. Как к этому относиться? Во-первых, нужно понимать, что все препараты обладают побочными эффектами и всегда нужно взвешивать риск и пользу лечения ими. Если говорить об этом явлении, то его суть пока неясна. Мы ещё не понимаем точно, почему статины оказывают такое действие. Да и сам диабет, который развивается на фоне лечения статинами, не совсем обычен. Он развивается плавно, сахара повышаются умеренно, и, возможно, он наносит меньший вред здоровью, чем обычный сахарный диабет 2-го типа. Во всяком случае, было большое исследование, в котором, несмотря на то что у ряда пациентов развивался сахарный диабет, пациенты, получавшие статины, всё равно жили дольше. Их полезное действие перевешивало этот негативный эффект.

Осторожно: статины! Снижающие холестерин лекарства провоцируют диабет? Как снизить холестерин без лекарств. Уникальные методы от природы

Во-вторых, в последнее время показания к назначению статинов пересмотрены, и теперь их назначают реже. Как правило, если у пациента нет явных проявлений атеросклероза, свидетельствующих о наличии бляшек в сосудах (о них говорят перенесённые ранее инфаркты и инсульты), их не назначают. А вот после инфаркта и инсульта они обязательны. Исключений из этих правил не очень много. Но если у пациента уже есть сахарный диабет, то статины ему назначать надо обязательно. При этой болезни резко повышен риск развития атеросклероза, и статины противостоят его развитию. Поэтому я бы не стал преувеличивать вред статинов.

Хотел бы отметить ещё один момент. В последнее время против статинов идёт буквально война — появляется много негативной информации о них. И похоже, это хорошо финансируется. Ведь сейчас появился новый класс лекарств для снижения холестерина. Это так называемые ингибиторы белка PCSK9. Они представляют собой биологические препараты в виде моноклональных антител. Производители заинтересованы в том, чтобы ими пользовались чаще, и ещё лучше, если бы их стоимость компенсировалась. Но, поскольку стоят они безумно дорого, это неоправданная нагрузка на бюджет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщила группа американских учёных из Университета штата Огайо.
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Удушье и проблемы с кожей. Чем кроме рака чреват вирус папилломы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика