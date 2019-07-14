Осторожно: статины! Снижающие холестерин лекарства провоцируют диабет?

Источник материала: Аргументы и факты

Они обнаружили, что у пациентов, лечившихся статинами не менее двух лет, сахарный диабет 2-го типа развивался в 2,2 раза чаще, чем у тех, кто не принимал эти лекарства.

Судьба препаратов

Статины — одни из самых популярных препаратов среди сердечников. Они снижают холестерин крови и тем самым препятствуют развитию атеросклероза и связанных с ним ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и инсульта (нарушения мозгового кровообращения). Все эти болезни являются главной причиной смерти в наше время. На их долю приходится более половины смертей у нас и в развитых странах. Конечно, таким лекарствам было суждено стать одними из главных препаратов нашего времени. В России они появились в середине 1990-х, но масштабы лечения ими были невелики — стоили они очень дорого. Сегодня цена многих статинов стала вполне доступной, и принимать их пациенты стали гораздо чаще. Но кардиологи всё равно утверждают, что использование статинов у нас существенно ниже, чем в западных странах, и что это плохо.

Однако в последние годы ситуация с этими лекарствами стала накаляться. Периодически вокруг них возникают скандалы, и появляется всё больше публикаций о том, что результаты многих исследований статинов подтасованы, что у них есть серьёзные побочные эффекты, а их эффективность преувеличена. Мы писали об этом не раз (см. «АиФ» № 42 за 2018 г. и № 15 за 2019 г.). Более того, показания для лечения статинами стали сужаться. Например, раньше их часто рекомендовали чуть ли не всем, кто перешагнул 50-летний рубеж, независимо от того, есть у человека болезни сердца и сосудов или нет. Сегодня такую первичную профилактику атеросклероза кардиологи рекомендуют всё реже, они советуют статины только тем, у кого уже есть бляшки в сосудах или очень велик риск их развития.

Где истина?

Как же нам относиться к исследованию медиков из Огайо? Является ли оно революционным и приближает ли конец эры статинов? Здесь есть два аспекта. Во-первых, это не первая, а, наверное, уже двадцатая публикация в серьёзных научных журналах, где написано, что статины повышают риск развития сахарного диабета 2-го типа. И здесь возникает второй вопрос: почему же не было столь громкой реакции на предыдущие работы? Возможно, потому, что в прежних исследованиях риск диабета был не столь высок и поэтому к статинам было меньше претензий. Например, ещё в 2009 г., то есть 10 лет назад, были обобщены данные нескольких исследований, в которых наблюдали 57,5 тыс. пациентов, и тогда оказалось, что статины повышают риск на 13%. Согласитесь, это не как в новом исследовании, где риск повышается на 120% (в 2,2 раза). В 2010 г. в самом влиятельном меджурнале «Ланцет» был опубликован ещё один обзор по этой теме, включавший наблюдения над 91 тыс. человек. Тут статины повышали вероятность развития диабета на 9%. Максимальное повышение риска развития диабета на 48% было выявлено только в одном исследовании в 2012 ., и относилось это лишь к женщинам в менопаузе (у них многие болезни протекают особо). Да ещё в апреле этого года вышла статья, в которой риск диабета был даже немного выше, чем в исследовании из Огайо. Но его проводили в Южной Корее, и, как считают медики, здесь сыграл роль этнический фактор.

Как быть пациентам в свете всех этих исследований? Похоже, связь статинов с диабетом есть, но, скорее всего, не такая сильная, как в последнем исследовании (число наблюдений в нём было невелико). И если назначение этих лекарств обязательно, нужно соблюдать меры по профилактике диабета (см. инфографику).





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Мнение эксперта *

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца Ярослав Ашихмин:

— Это не первое сообщение о том, что на фоне лечения статинами может повышаться глюкоза в крови и чаще развивается сахарный диабет. И много новой информации для специалистов в этой области оно не добавляет. Его надо рассматривать как ещё одно исследование, которое подкрепляет точку зрения о том, что статины способствуют развитию сахарного диабета 2-го типа. Как к этому относиться? Во-первых, нужно понимать, что все препараты обладают побочными эффектами и всегда нужно взвешивать риск и пользу лечения ими. Если говорить об этом явлении, то его суть пока неясна. Мы ещё не понимаем точно, почему статины оказывают такое действие. Да и сам диабет, который развивается на фоне лечения статинами, не совсем обычен. Он развивается плавно, сахара повышаются умеренно, и, возможно, он наносит меньший вред здоровью, чем обычный сахарный диабет 2-го типа. Во всяком случае, было большое исследование, в котором, несмотря на то что у ряда пациентов развивался сахарный диабет, пациенты, получавшие статины, всё равно жили дольше. Их полезное действие перевешивало этот негативный эффект.

Во-вторых, в последнее время показания к назначению статинов пересмотрены, и теперь их назначают реже. Как правило, если у пациента нет явных проявлений атеросклероза, свидетельствующих о наличии бляшек в сосудах (о них говорят перенесённые ранее инфаркты и инсульты), их не назначают. А вот после инфаркта и инсульта они обязательны. Исключений из этих правил не очень много. Но если у пациента уже есть сахарный диабет, то статины ему назначать надо обязательно. При этой болезни резко повышен риск развития атеросклероза, и статины противостоят его развитию. Поэтому я бы не стал преувеличивать вред статинов.

Хотел бы отметить ещё один момент. В последнее время против статинов идёт буквально война — появляется много негативной информации о них. И похоже, это хорошо финансируется. Ведь сейчас появился новый класс лекарств для снижения холестерина. Это так называемые ингибиторы белка PCSK9. Они представляют собой биологические препараты в виде моноклональных антител. Производители заинтересованы в том, чтобы ими пользовались чаще, и ещё лучше, если бы их стоимость компенсировалась. Но, поскольку стоят они безумно дорого, это неоправданная нагрузка на бюджет.