Забудь про ботокс. Косметические процедуры, которые уже не в моде

Источник материала: Аргументы и факты

Грудь как у Памелы Андерсон в ее лучшие годы, попа как у Ким Кардашьян, губы как у Анджелины Джоли. Эти и другие «эталоны красоты» много лет не давали спокойно спать миллионам женщин, однако сегодня спрос на объемные формы уже не такой как раньше, особенно, если речь идет о Европе. Какие процедуры перестали пользоваться там популярностью, но до сих пор по непонятным причинам актуальны в России, рассказывают пластические хирурги Иван Воздвиженский и Валентина Кравцевич.

Утиные губы

Валентина Кравцевич, пластический хирург, врач-косметолог: Из потерявших актуальность косметологических процедур на первое место в нашей стране можно смело поставить филлеры, с помощью которых увеличивают губы, скулы, подбородок. В России все это еще пользуется спросом, а если взять Европу и США, то там уже придерживаются более естественных пропорций. Совершенно немодно делать большие губы, но если вы пройдете по улицам любого российского города, то увидите огромное количество девушек и женщин, которые явно придерживаются другого мнения. Наши дамы, если делают губы, то делают их так, чтобы это сразу было заметно. В Европе и США сейчас наоборот большим спросом пользуются различные лимфодренажные коктейли и липолитики, способствующие расщеплению жировых отложений, чтобы лицо выглядело худым, заостренным. К филлерам там стараются не прибегать.

Никаких комочков

У нас модно удаление комков Биша (это жировые отложения в защечной области) оперативным методом. Обычно к нему прибегают, чтобы добиться эффекта «впалых щек» или избежать обвисания тканей на лице. Но по факту эта процедура немногим показана и к видимым эстетическим результатам не приводит, хотя многие россиянки жаждут ее сделать. В Европе и США она совершенно не пользуется спросом, наоборот считается, что комки Биша — это то, что поддерживает структуру нашего лица.

«Запрещенка»

Биополимерные гели как в России, так и на западе запрещено использовать из-за высокой токсичности, но в нашей стране до сих пор встречаются пациенты, которые каким-то образом увеличивают себе и губы и грудь именно таким способом, хотя это очень опасно. У этого вещества много противопоказаний, оно способно вызывать различные заболевания, в том числе и онкологию. Как правило, воспалительные процессы и другие нежелательные побочные эффекты, требующие оперативного удаления биополимерного геля из организма, наблюдаются уже через 2-3 года.

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Разбитые надежды

Что касается процедур для красоты тела, у нас до сих пор многие верят в эффективность аппаратных методик для похудения. В Европе и Штатах уже поняли, что это все-таки больше процедуры для выравнивания целлюлита, объем же нужно убирать спортом, правильным питанием и здоровым образом жизни. Увы, история о том, что можно пройти курс аппаратной коррекции и стать худой — сказки. Лимфодренажные процедуры — это хорошо, уходит лишняя жидкость, но результат от них недолговечный. Без работы с собственным телом эффекта не добиться.

Обездвиженные лица

В России до сих пор многие девушки злоупотребляют ботоксом, желая полностью отключить мимику, обездвижить лоб, глаза, в Европе и Америке ботулотоксины тоже достаточно популярны, но их используют в меньших дозировках. А многие вообще отказываются от них в пользу естественности.

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P.S.

Иван Воздвиженский, пластический хирург: В любой нации есть люди, которые несколько неадекватно относятся к эстетическим нормам. Они стремятся сделать себе то, что для обычного человека неприемлемо: слишком большие губы, так называемые утиные, большие скулы, которые еще иногда называют «рублёвскими», большая грудь. И такие люди с определенным складом психики есть везде. «Перекачивают» себя не только в России, но у нас это приобрело несколько гипертрофированный характер и связанно это с укладом и определенными традициями. По психотипу европейские женщины более самодостаточные. Они не прибегают к гипертрофированному изменению внешности ради того, чтобы привлечь к себе внимание. У них не стоит это задачей номер один. Считается, что в Европе равноправие полов, женщины не зависят от мужчины и не стараются завоевать их расположение. А у нас это имеет место быть, поэтому такая гипертрофия в губах, в скулах, в ресницах, в ягодицах, в молочных железах, в ногах, кто-то и ноги удлиняет. Контингент подобных женщин неистребим, так как переделать психику невозможно, как сложно переделать и социальный запрос. Пока наши женщины будут считать, что подобная внешность сделает их суперпривлекательной для противоположного пола, они будут оперироваться, а потом сидеть со своими огромными губами в автомобиле, и чем дороже автомобиль, тем больше губы. Классика жанра.