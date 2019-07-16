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РайЦГЭ информирует. Как у нас с бешенством?

17.07.2019 — Новости Здоровья | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

В I полугодии в районе зарегистрирован случай бешенства у домашней собаки (д. Вязычин Свислочского сельсовета). За антирабической помощью в учреждения здравоохранения обратилось 87 человек (на 20 пострадавших больше, чем в январе-июне 2018 года), из них 23 (14) сельских жителя, 64 (53) — городских. 28 покусанных были госпитализированы. От животных, имеющих владельца, пострадало 77% обратившихся за медпомощью, от бродячих — 21%, по 1% приходится на контакт с подозрительными на бешенство сельскохозяйственными и другими дикими животными.

Важно знать, что опасным при контакте с бешенным животным является даже ослюнение кожных покровов человека, а не только укус: при наличии микроскопического повреждения кожи происходит заражение этой страшной болезнью, единственным спасением от которой остается своевременно начатая вакцинация.

Тереза ГУЛИК,

врач-эпидемиолог УЗ «Осиповичский райЦГЭ».

 
 
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В I полугодии в районе зарегистрирован случай бешенства у домашней собаки (д. Вязычин Свислочского сельсовета). За антирабической помощью в учреждения...
 
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